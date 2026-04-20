Un incidente en la estación Presbítero Maestro del Metro de Lima llevó al cierre temporal de cinco estaciones de la Línea 1 la noche del domingo 19 de abril. | composición LR

Un incidente en la estación Presbítero Maestro del Metro de Lima llevó al cierre temporal de cinco estaciones de la Línea 1 la noche del domingo 19 de abril. | composición LR

Un incidente ocurrido la noche del domingo 19 de abril obligó al cierre temporal de cinco estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima, luego de que una persona cayera a las vías en la estación Presbítero Maestro.

A través de un comunicado, la concesionaria informó la suspensión del servicio en las estaciones Gamarra, Miguel Grau, El Ángel, Presbítero Maestro y Caja de Agua, señalando que se trataba de un hecho ajeno a sus operaciones.

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¿Qué ocurrió en el tren eléctrico de Lima?

En un inicio, usuarios pensaron que se trataba de una falla técnica. Sin embargo, mediante transmisiones en redes sociales se conoció que una persona había terminado sobre los rieles tras una caída, lo que activó los protocolos de seguridad.

Personal del Cuerpo General de Bomberos llegó al lugar para atender la emergencia y trasladó a la víctima a un centro de salud. Según testigos, la persona presentaba signos vitales, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado.

Durante la intervención, pasajeros fueron evacuados de los trenes y de las estaciones afectadas, mientras agentes de la Policía Nacional del Perú brindaban apoyo en la zona. Ante la suspensión, los usuarios tuvieron que recurrir a otros medios de transporte.

Interrupción del servicio del tren la noche del domingo

La empresa indicó que los trenes operaron de manera parcial, cubriendo únicamente los tramos entre Villa El Salvador y Nicolás Arriola, así como desde Bayóvar hasta Pirámide del Sol.

Horas después, la mañana de este lunes 20 de abril, el servicio fue restablecido en su totalidad. De acuerdo con cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad de Transporte Urbano, este sistema moviliza diariamente a cerca de 600.000 usuarios en Lima.

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