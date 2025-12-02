HOYSuscripcion LR Focus

Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP
Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     
Delia Espinoza responde a quienes quieren silenciarla | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

Serpar subastará 71 terrenos de hasta 1.756 m² en Carabayllo, Santa Anita y Pachacámac este 19 de diciembre: ¿cómo participar?

Los terrenos que rematará Serpar, que oscilan entre 111 m² y 1.756 m², tienen un precio base de S/64.940, y están listos para el desarrollo urbano con acceso a servicios básicos.

Serpar rematará terrenos en Lima este viernes 19 de diciembre.
Serpar rematará terrenos en Lima este viernes 19 de diciembre. | Foto: composición LR

El Servicio de Parques de Lima (Serpar) anunció una nueva subasta para este viernes, 19 de diciembre. Esta vez podrán a disposición un total de 71 terrenos en tres distritos de Lima: Carabayllo, Santa Anita y Pachacámac. Cada uno de estos predios cuenta con un área que va desde los 111 m² hasta los 1.756 m².

Según información del Serpar el precio base para iniciar el remate de estos lotes será de S/64.940. Cabe resaltar que cada uno de estos terrenos, ubicados en áreas exclusivamente para el desarrollo urbano, cuentan con saneamiento legal, inscripción en los Registros Públicos, además del acceso a servicios básicos como agua potable y desagüe.

PUEDES VER: Indecopi rematará 58 inmuebles embargados en ocho regiones del país: revisa cómo puedes participar

lr.pe

¿Cómo participar de la subasta de estos 71 terrenos dispuestos por Serpar?

Aquellas personas que deseen participar, ya sea de manera virtual o presencial, primero, deberán adquirir las bases de la subasta a través de la página web del Serpar o de manera presencial en el Parque de la Muralla y el Circuito Mágico de Agua. Este documento tiene un costo de S/50 y la fecha límite para conseguirlo es hasta el jueves 18 de diciembre.

Además, si estás interesado en ofertar por un terreno, deberás depositar una garantía de 5% del precio del lote. Para obtener más detalles, puedes revisar las bases completas en el sitio web oficial del Serpar o contactar a los siguientes números: +51 991 040 525, +51 962 792 403 y +51 945 502 821.

PUEDES VER: Propiedades en remate judicial: ¿Cómo acceder a viviendas más económicas de manera legal en el Perú?

lr.pe

¿Cuántos terrenos ofrece Serpar en cada uno de los 3 distritos?

Según el informe del Servicio de Parques de Lima (Serpar) esta es la cantidad de terrenos que se subastará en cada uno de los tres distritos.

  • Santa Anita: 5 lotes
  • Carabayllo: 61 en Carabayllo
  • Pachacámac: 5 lotes
