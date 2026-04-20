Reportan fuga de gas en Surquillo: emergencia se produce a la altura de la cuadra 59 de la av. República de Panamá
Como medida preventiva, los servicios de emergencia evacuaron a trabajadores y vecinos en un radio de 300 metros a la redonda.
- Madre de joven acusado de acumular S/18.000 por extorsiones: “Él estudia, trabaja, no es posible”
- Peruana logra hito y se convierte en la primera egresada de Ciencias Sociales de San Marcos en ingresar a Harvard: "Es un desafío muy importante"
A través de las redes sociales, vecinos alertaron sobre una fuga de gas de gran magnitud en una obra en construcción en Surquillo. Al lugar han llegado ocho unidades de bomberos para controlar la emergencia; mientras tanto, se ha procedido con la evacuación total tanto de los trabajadores como de los residentes locales.
Bomberos reportan atención en punto de fuga de gas en Surquillo
Reporte de los bomberos sobre fuga de gas en Surquillo.