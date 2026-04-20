Reportan fuga de gas en Surquillo: emergencia se produce a la altura de la cuadra 59 de la av. República de Panamá

Deflagración ocurre en medio de una obra en construcción en Surquillo. | Foto: difusión

Deflagración ocurre en medio de una obra en construcción en Surquillo. | Foto: difusión

A través de las redes sociales, vecinos alertaron sobre una fuga de gas de gran magnitud en una obra en construcción en Surquillo. Al lugar han llegado ocho unidades de bomberos para controlar la emergencia; mientras tanto, se ha procedido con la evacuación total tanto de los trabajadores como de los residentes locales.

Bomberos reportan atención en punto de fuga de gas en Surquillo