HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Rafael López Aliaga denunciado por presunta vi*l4ción | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Último día de inscripción para el Serums 2026-I: Minsa confirma fecha de evaluación a nivel nacional

Los interesados deben contar con su título profesional registrado en Sunedu y un documento de identidad válido. Canales de atención están disponibles para resolver dudas durante el registro, informó el Minsa.

El Minsa cierra el 10 de abril las inscripciones para el Serums 2026-I, logrando 36.156 postulantes de diversas especialidades en ciencias de la salud.
El Minsa cierra el 10 de abril las inscripciones para el Serums 2026-I, logrando 36.156 postulantes de diversas especialidades en ciencias de la salud. | Foto: Andina/Minsa/Composición LR

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el 10 de abril culmina el proceso de inscripción para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, dirigido a profesionales de ciencias de la salud en todo el país. La evaluación se realizará el 19 de abril de manera simultánea en todos los departamentos, como parte del cronograma oficial establecido.

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Personal de la Salud (Digep), hasta el 8 de abril se registraron 36.156 inscritos, cifra que supera la de convocatorias anteriores. Los postulantes pertenecen a diversas especialidades del sector salud, lo que evidencia el interés por acceder a este proceso obligatorio para el ejercicio profesional en el sistema público.

TE RECOMENDAMOS

¿QUIÉN ES ROBERTO SÁNCHEZ? Y LAS MENTIRAS DE KEIKO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Cita doble termina con robo de S/20.000: 'Peperas' dopan a jóvenes y vacían sus cuentas bancarias en Miraflores

lr.pe

Minsa cierra inscripciones del Serums 2026-I: más de 35.000 postulantes inscritos a nivel nacional

El proceso de inscripción, que se realiza de manera virtual a través de la plataforma del Minsa, permanecerá habilitado hasta el cierre del viernes 10 de abril. Aquellos profesionales que no completaron su registro en las fechas previas aún pueden hacerlo dentro del plazo establecido por la entidad.

El alto número de participantes refleja una creciente demanda en el sector, con postulantes de 12 carreras vinculadas a las ciencias de la salud, entre ellas medicina humana, enfermería, obstetricia, farmacia y bioquímica, odontología, psicología y trabajo social.

PUEDES VER: Caen 7 integrantes de la superbanda que robó 8 kilos de oro en la Costa Verde

lr.pe

Requisitos y canales habilitados para postular al Serums 2026-I

Para participar en el proceso, los postulantes deben contar con título profesional inscrito en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), además de presentar un documento de identidad vigente.

En caso de inconvenientes durante el registro, el Minsa ha dispuesto canales de atención para brindar soporte a los postulantes, incluyendo el correo electrónico y la línea telefónica en horario de oficina. La entidad aseguró que el proceso se desarrolla bajo criterios de orden y transparencia en todo el territorio nacional.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
El 98% de centros del Serums carece de condiciones básicas: serumistas se encuentran entre la vocación y el abandono estatal

El 98% de centros del Serums carece de condiciones básicas: serumistas se encuentran entre la vocación y el abandono estatal

LEER MÁS
Minsa reprograma evaluación para el Serums 2026-I: estas son las nuevas fechas

Minsa reprograma evaluación para el Serums 2026-I: estas son las nuevas fechas

LEER MÁS
Serums 2026-I: carreras habilitadas y cronograma de inscripción para el nuevo proceso de adjudicación de plazas

Serums 2026-I: carreras habilitadas y cronograma de inscripción para el nuevo proceso de adjudicación de plazas

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caen 7 integrantes de la superbanda que robó 8 kilos de oro en la Costa Verde

Caen 7 integrantes de la superbanda que robó 8 kilos de oro en la Costa Verde

LEER MÁS
La buena noticia para los trabajadores en Perú sobre el próximo feriado largo 2026 tras Semana Santa

La buena noticia para los trabajadores en Perú sobre el próximo feriado largo 2026 tras Semana Santa

LEER MÁS
Cita doble termina con robo de S/20.000: 'Peperas' dopan a jóvenes y vacían sus cuentas bancarias en Miraflores

Cita doble termina con robo de S/20.000: 'Peperas' dopan a jóvenes y vacían sus cuentas bancarias en Miraflores

LEER MÁS
Pluz Energía Perú anuncia corte de luz este 10 y 11 de abril en más de 8 distritos de Lima y Callao

Pluz Energía Perú anuncia corte de luz este 10 y 11 de abril en más de 8 distritos de Lima y Callao

LEER MÁS
Antes de la TV y el internet: Juanita, la mujer más longeva del Perú, cumple 116 años en Huancayo

Antes de la TV y el internet: Juanita, la mujer más longeva del Perú, cumple 116 años en Huancayo

LEER MÁS
Habilitan buses gratis para ir a votar en siete distritos de Lima: rutas por las Elecciones 2026

Habilitan buses gratis para ir a votar en siete distritos de Lima: rutas por las Elecciones 2026

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estos 3 países tienen los mejores panes de América Latina y top 25 del ranking mundial: Perú no aparece y fue superado por Chile

Partido Real Madrid vs Girona EN VIVO por la fecha 31 de LaLiga de España

Alumna de la Universidad San Marcos genera polémica al proponer que condecoren a BTS en Lima: “En mérito a su impacto cultural y social”

Sociedad

Dejan presunto artefacto explosivo en la puerta del colegio Dios Es Amor en Ancón: investigan posible caso de extorsión

Caridad Ruesta: “Los mitos sobre el autismo son barreras para el desarrollo integral”

Habilitan buses gratis para ir a votar en siete distritos de Lima: rutas por las Elecciones 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Costo de la multa por no votar 2026: esto pagarás si NO vas a las urnas el domingo 12/04

Link para saber cuál es tu local de votación y si eres miembro de mesa este domingo 12 de abril

Candidatos al Senado y Diputados en Lambayeque: quiénes postulan en Elecciones Generales 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025