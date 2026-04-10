Último día de inscripción para el Serums 2026-I: Minsa confirma fecha de evaluación a nivel nacional

El Minsa cierra el 10 de abril las inscripciones para el Serums 2026-I, logrando 36.156 postulantes de diversas especialidades en ciencias de la salud. | Foto: Andina/Minsa/Composición LR

El Minsa cierra el 10 de abril las inscripciones para el Serums 2026-I, logrando 36.156 postulantes de diversas especialidades en ciencias de la salud. | Foto: Andina/Minsa/Composición LR

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el 10 de abril culmina el proceso de inscripción para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, dirigido a profesionales de ciencias de la salud en todo el país. La evaluación se realizará el 19 de abril de manera simultánea en todos los departamentos, como parte del cronograma oficial establecido.

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Personal de la Salud (Digep), hasta el 8 de abril se registraron 36.156 inscritos, cifra que supera la de convocatorias anteriores. Los postulantes pertenecen a diversas especialidades del sector salud, lo que evidencia el interés por acceder a este proceso obligatorio para el ejercicio profesional en el sistema público.

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Minsa cierra inscripciones del Serums 2026-I: más de 35.000 postulantes inscritos a nivel nacional

El proceso de inscripción, que se realiza de manera virtual a través de la plataforma del Minsa, permanecerá habilitado hasta el cierre del viernes 10 de abril. Aquellos profesionales que no completaron su registro en las fechas previas aún pueden hacerlo dentro del plazo establecido por la entidad.

El alto número de participantes refleja una creciente demanda en el sector, con postulantes de 12 carreras vinculadas a las ciencias de la salud, entre ellas medicina humana, enfermería, obstetricia, farmacia y bioquímica, odontología, psicología y trabajo social.

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Requisitos y canales habilitados para postular al Serums 2026-I

Para participar en el proceso, los postulantes deben contar con título profesional inscrito en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), además de presentar un documento de identidad vigente.

En caso de inconvenientes durante el registro, el Minsa ha dispuesto canales de atención para brindar soporte a los postulantes, incluyendo el correo electrónico y la línea telefónica en horario de oficina. La entidad aseguró que el proceso se desarrolla bajo criterios de orden y transparencia en todo el territorio nacional.

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