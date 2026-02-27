Minsa reprograma evaluación para el Serums 2026-I: estas son las nuevas fechas
La medida fue adoptada ante los peligros vinculados a las lluvias y fenómenos climatológicos que vienen afectando diversas regiones del país. Con esto, se busca garantizar el mayor acceso y participación de postulantes a nivel nacional, indicó el sector.
El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la reprogramación del proceso de evaluación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, dirigido a profesionales de ciencia de la salud que aspiran a obtener una plaza. La medida fue comunicada este viernes 27 de febrero y se adopta ante los peligros vinculados a las lluvias y eventos climatológicos que vienen afectando diversas regiones del país.
Con esta decisión, buscan "salvaguardar la integridad y seguridad de los postulantes y del personal involucrado", considerando el riesgo asociado a los desplazamientos hacia las sedes donde se realizará el examen y el traslado del material correspondiente, según indicaron en un comunicado.
Aplazan inscripciones
De acuerdo con el Minsa, el registro de participantes seguirá siendo en orden por grupos de letras. De tal forma, quienes tengan apellidos paternos que comiencen con A, B o C podrían inscribirse los días 27, 28 y 29 de marzo. Para los apellidos que inicien con D hasta la L, las fechas asignadas son 30, 31 de marzo y 1 de abril.
En el caso de las letras M a Q, la inscripción se programó para los días 2, 3 y 4 de abril; mientras que para los profesionales cuyos apellidos empiecen con R hasta la Z será el 5, 6 y 7 de abril. Por último, el plazo de rezagados fue delegado para el 8, 9 y 10 de abril y se estableció que el 13 de abril se publicará la lista oficial de inscritos.
¿Cuándo será la prueba?
Según el cronograma del sector, la evaluación para el Serums 2026-I será el 19 de abril y cuatro días después, el 23 de abril, las personas ya podrán acceder a los resultados que serán publicados en la página web del Minsa.
A partir de ahí, inicia la etapa de observación, pues los profesionales que no encuentren su nombre en la publicación prevista podrán presentar una solicitud de revisión el 24 de abril. Estos pedidos serán revisados el 27 y 28 de abril, y los resultados finales serán publicados el 28 de abril.
El Serums es un requisito para laborar en establecimientos públicos. Pueden postular profesionales de 12 carreras: medicina, enfermería, obstetricia, psicología, odontología, química farmacéutica, nutrición, tecnología médica (en sus especialidades), trabajo social, biología, medicina veterinaria e ingeniería sanitaria.
