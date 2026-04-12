Resultados Elecciones 2026 en La Libertad: senadores y diputados electos HOY, domingo 12 de abril
Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en La Libertad y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.
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Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso de la Bicameralidad en el país. De esta manera, los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. La región de La Libertad tendrá sus representantes, por lo que a continuación te presentamos toda la información sobre los resultados oficiales.
Resultados de las Elecciones 2026 en La Libertad: conoce quiénes fueron electos senadores y diputados
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. del domingo 12 de abril.
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Entrevista Candidatos Presidenciales 2026
Los resultados se irán actualizando progresivamente en su página web y conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.
Candidatos al Senado por La Libertad en las Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por La Libertad en los comicios de 2026:
Ahora Nación:
- Marco César Rios Caro
- Yda Soto Quispe
Alianza Electoral Venceremos
- Diomedes Esuebio Rodriguez Santiago
- Noa Magdiela Diaz Uriarte
Alianza para el Progreso (APP)
- César Carlos Sandoval Pozo
- Catherine Vanesa Blas Villar
Avanza País
- Jose Raguberto Leon Rivera
- Irma Zuly Gálvez Valdiviezo
Fe en el Perú
- Melvin Cosme Valderrama Burgos
- Claudia Paola Velásquez Arroyo
Frente Popular Agrícola Fia del Perú (FREPAP)
- Leoncio Aguilar Santos
- Ana María Arenas Ñiquin
Fuerza Popular
- Víctor Seferino Flores Ruiz
- Estela Velinda Briceño Uceda
Fuerza y Libertad
- Miguel Alejandro Esquerre Rios
- Liz Aimee Ramos Casas
Juntos por el Perú (JPP)
- Nelly Chávez Vílchez
Libertad Popular
- Nilton Henry Ayala Gil
Partido Aprista Peruano (APRA)
- José Humberto Murgia Zannier
- Olva Amelia Cribilleros Shigihara
Partido Cívico Obras
- Samuel Francisco Pongo Porras
- Eloisa Isabel Villoslada Linares
Partido del Buen Gobierno
- Jose Raul Tacuna Rubio
- Silvia Odalis Sánchez López
Partido Democrata Unido Perú
- Ever Antonio Escalante Diaz
Partido Demócrata Verde
- Marlon Ruben Abanto Agreda
- Maía Elvira Urbina Vásquez
Partido Democrático Federal
- Luz Marina Acosta Carranza
- Segundo Nolasco Torres Sandoval
Partido Democrático Somos Perú
- Jorge Luis Acevedo Villa
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Salvador José Asunción Sánchez Cerna
- Maria Luz Balta Flores
Partido Morado
- Yvo Erick Ernesto Hora Ordinola
- Edith Pilar Garro Mallqui
Partido País para Todos
- Edilberto Noe Ñique Alarcon
- Aurea Bertha Moya Deza
Partido Patriótico del Perú
- Julio Alberto Lingan Padilla
Partido Político Cooperación Popular
- Roberto Carlos Chuquiruna Caceres
- Zoila Kellita Camacho Sipiran
Partido Político Integridad Democrática
- Jorge Francisco Goytizolo Barreto
Partido Político Nacional Perú Libre
- César Raul Carbajal Sánchez
- Marlene Medina Antaya
Partido Político Perú Acción
- Anibal Rafael Santisteban Amable
- Feliciana Soto Ramos
Partido Político Perú Primero
- Maria Elena Ullilen Armas
- Odar Rufino Alayo Aurora
Partido SiCreo
- Christian David Burneo Carrasco
- Yrma Lady Cabellos Alcantara
Podemos Perú
- Jorge Luis Paredes Terry
- Emma Maribel Pascual Ramirez
Primero la Gente
- Rosa Gavina Acevedo Sonco
- Miguel Angel Reyes Torres
Progresemos
- Jorge Luis Alcalde Alfaro
- Verónica Consuelo Chavarry Reque
Renovación Popular
- Victor Julio León Álvarez
Un Camino Diferente
- Rosario del Pilar Fernández Bazan
- Roberto Carlos Herrera Sirlupu
Unidad Nacional
- Adolfo Valdelomar Ahumada Ledesma
- Maria Marcela Saavedra Flores
Candidatos a Diputados por La Libertad en las Elecciones 2026
Estas son las listas de candidatos a Diputados por La Libertad para las elecciones 2026:
Ahora Nación:
- Jose Artemio Muñoz Moreno
- Rocio del Pilar Aznaran Torres
- Gustavo Roberto Rojas Alegría
- Lucila Cardenas Huayta
- José Leoncio Castañeda Espejo
- Katerin Saria Ayala Flores
- Jover Pariona Gonzales
- Carmen Zenaida Jose Aguilar
Alianza Electoral Venceremos
- Olinda Emperatriz Valdez Garcia
- Luis Abraham Palacios Yglesias
- Nely Esther Alva Jimenez
- Orlando Trinidad Farro
- Carmen Nelly Salazar De Santa Maria
- Armando Quiroz Inoñan
- Marita Vanesa Yalico Zevallos
- Carlos Yobany Abarca Muñoz
Alianza para el Progreso (APP)
- Dante Alfredo Chavez Abanto
- Veronica Rebeca Escobal Ordoñez
- Julio Martin Camacho Paz
- Lucila Marleny Carranza Lizarraga
- Antonio Campos Castillo
- Katherline Geraldine Gamboa Lopez
- Luis Angel Yupanqui Oliva
- Monica Maria Elizabeth Alfaro Albildo
Avanza País
- Ramon Alejandro Caceda Saavedra
- Raquel Lorena Coronado Arce
- Victor Manuel Martin Paredes Perez
- Teresa Elizabet Colmenares Lopez
- Miguel Angel Mostto Fernandez Prada
- Sonia Hipolita Dominguez Cruzado
- Pedro Nicolas Marreros Bernales
- Angie Julieta Brito Zavala
Fe en el Perú
- Wilmar Alfredo Moreno Fuentes
- Juanita Amanda Vilca Bejarano
- Eliter Leonel Barrantes Prado
- Edita Soledad Gonzales Rodriguez De Reyna
- Dennis Elias Espejo Rodriguez
- Teresa Manuela Garcia Calderon
- Joselito Ferrer Martinez
- Judith Ruth Pastor Mendoza
Frente Popular Agrícola Fia del Perú (FREPAP)
- Aldo Remigio Bazan Moreno
- Elizabeth Malena Siccha Herrera
- Pedro Emilio Navis Sare
- Yessenia Rosmeri Rafael Castro
- Brandool Kenidey Salinas Varela
- Ruby Lesly Zavaleta Vidal De Castillo
- Franklin Rufino Cisneros
- Rosa Polo Huaman
Fuerza Popular
- Gilmer Trujillo Zegarra
- Leticia Maruja Leiva Baylon
- Miguel Angel Vivanco Reyes
- Mary Luz Vilca Flores
- Geanmarco Antonio Quezada Castro
- Evelyn Marisol Siccha Rodriguez
- Javier Edwart Estrada Pozo
- Rosario Franki Paredes Chipana
Fuerza y Libertad
- Luis Alberto Cueva Sifuentes
- Milagros Yolanda Blanco Reyna De Natalio
- Jose Luis Carranza Castillo
- Rosana Elizabeth Flores Garcia
- Carlos Augusto Sifuentes Carranza
- Jesmy Suleyma Perez Vargas
- Wilelmo Antonio Guevara Benites
- Yely Magali Aguilera Paitan
Juntos por el Perú (JPP)
- Keyla Denis Ponce Loloy
- Marino Teofilo Lavado Valdivia
- Fani Lilian Quiñones Carlos
- Alex Colbert Chang Briones
- Alicia Esther Soles Garcia
- Milton Jhon Ruiz Carranza
- Marcelina Pastor Vasquez
- Jose Felipe Dominguez Trujillo
Libertad Popular
- Omar Demetrio Cerna Muñoz
- Jossepe Andrew Espinoza Huallanca
Partido Aprista Peruano (APRA)
- Fernando Alfaro Jimenez
- Margarita Consuelo Obeso Gonzalez
- Cristian Wiston Ruiz Velasquez
- Rosa Isabel Mendez Tandaypan
- Justo Galicia Pulido
- Lidia Luisa Sempertigue Grijalba
- Pedro Enrique Caceres Alvarado
- Mercy Lady Lazaro Ruiz
Partido Cívico Obras
- Demetrio Flavio Valqui Calderon
- Melisa Manuela Zavaleta Minchola
- Jose Benjamin Teran Teran
- Nora Soledad Perez Rodriguez
- Pablo Moises Garcia Varas
- Santos Porfiria Cruz Galvez
- Edilberto Cueva Gomez
- Tania Carlin Ladines
Partido del Buen Gobierno
- Nora Maria Llaque Linares
- Martin Reto Otero
- Milagros Yesenia Paredes Sanchez
- Juan Andres Villalobos Torres
- Chris Lizeth Quiroz Soraluz
- Partido Demócrata Unido Perú
- Linder Fermin Salinas Parimango
- Jose Luis Reyes Bolo
Partido Demócrata Verde
- Roger Eduardo Bautista Anampa
- Guisella Ivette Alva Franco
- Daniel Eugenio Tadeo Melliso
- Meryann Arlet Yza Castro
- Richard Wilman Pereda Casas
- Gladys Ofelia Valencia Chavez
- Javier Nicolas Alcantara Garcia
- Cruz Maria Valencia Maza
Partido Demócratico Federal
- Gabriel Paredes Garcia
- Beatriz Ileana Alvitres Guevara
- Gabriel Arnaldo Alvitres Bazan
- Roxana Isabel Perez Melendez
- Brown Rossi Aguilar Rodriguez
- Rosa Violeta Carrion Alvarado
- Jackson Martin Vasquez Urbina
- Moena Manesi Huamani Sanchez
Partido Democrático Somos Perú
- Johanna Gabriela Lozada Baldwin
- Alberto Eugenio Bailon Bustamante
- Nayda Anticona Garcia
- Ivan Rosas Paredes
- Basthy Micall Aguirre Saldivar
- Rony Acosta Morillo
- Rita Gianella Otiniano Aguilar
- Carlos Manuel Cipriano Otiniano
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Isidro Narcizo Pretell Alvarez
- Jeni Mirela Villar Cueva
- Jose Carlos Munarriz O'Phelan
- Dalila Marisol De La Cruz Carbonell
- Jesus Wilmer Linares Zavaleta
- Ana Rosa Medina Mendoza
- Eriko Rolyn Aguirre Rodriguez
Partido Morado
- Alan Roosevelt Alcalde Ramirez
- Veronika De Lourdes Caceres Noriega
- Dante Moises De La Torre Ugarte Vasquez
- Maria Del Rosario Munayco Rojas
- Pedro Wigberto Suarez Mosqueira
- Jaqueline Sonia Simonovich Muñante
- Jose Manuel Rosario Venturo
- Mercedes Salazar Sota
Partido País para Todos
- Cesar Milton Guarniz Vigo
- Leydi Bocanegra Haro
- Nilton Cesar Gutierrez Guzman
- Miriel Del Rocio Rocha Jimenez
- Pirio Luis Lopez Orbegoso
- Libertad Lourdes Monzon Fernandez
- Luis Fernando Castañeda Reyes
- Rosmery Janet Aguilar López
Partido Patriótico del Perú
- Victor Raul Ventura Palomino
- Daniel Gomer Zavaleta Beramendi
- Evelyn Paola Chuan Rios
- Luis Jeanpierre Ruiz Salazar
Partido Político Cooperación Popular
- Jaime Alberto Montoya Gonzalez
- Elisa Madai Raico Ocas
- Milton Orlando Concepcion Raico
- Carmen Maria Raico Ocas
- Gumercindo Raico Tirado
- Flormira Espinoza Francisco
- Sherman Ponce Vela
- Janeth Soledad Mendoza Baldarrago
Partido Político Integridad Democrática
- Maria Laura Villanueva Vilchez
- Juan Manuel Camus Vargas
- Karina Del Rosario Gutierrez Siccha
- Ricardo Carlos Ferrari Tumay
- Mercedes Licet Peralta Cueva
- Manuel Orlando Ganoza Davila
- Violeta Enriqueta Montejo Pinillos
Partido Político Nacional Perú Libre
- Rumaldo Viera Albarran
- Jovanny Soledad Aguilar Valiente
- Adolfo Luis Valverde Calipuy
- Mirtha Rosario Guillen Miranda
- Ronald Acosta Maza
- Laura Virginia Rojas Zamudio
- Pablo Julian Haro Quispe
- Yuliana Rosmery Chavez Lucas
Partido Político Perú Acción
- Enma Maribel Mendoza Esquivel
- Adriam Natividad Ambrosio Narvaez
- Lorena Carruitero Sal Y Rosas
- Marcos Miguel Riojas Agurto
- Juliana Crispin Enriquez
- Alejandro Ramos Lizana
- Seferina Vilcas Gonzales
- Felix Taipe Mayhua
Partido Político Perú Primero
- Saul Tacar Yucra
- Anabella Medali Jimenez Arteaga
- Gonzalo Eduardo Sanchez Bocanegra
- Milagros Jennifer Catalan Corman
- Jose Vitelio Trujillo Cardenas
- Santa Catalina Gonzales Castro
- Mario Ernesto Villanueva Rodriguez
- Diana Yanina Custodio Polo
Partido Político PRIN
- Henry Orlando Grados Mendez
- Yuvikza Yureia Morales Diaz
- Ramon Avelino Aguirre Leon
- Yudy Dionicia Romero Graciano
- Jimmy Cesar Romero Chirinos
- Flor De Maria Acuña Jara De Sanchez
- Juan Francisco Ballena Mauricio
- Jenny Marisol Linares Diaz
Partido SiCreo
- Alejandro Agustin Santa Maria Silva
- Alicia Esther Rodriguez Quintana
- Cesar Alejandro Paucarcaja Garcia
- Rosita Mabel Alvarado Floriano
- William Salvador Ortiz Vigo
- Zoila Gladys Vazallo Orbegoso
- Emer Dimer De La Cruz Delgado
- Sofia Sol Elizabeth Chico Cabellos
Podemos Perú
- Pepe Valdemar Ramos Mecola
- Denisse Margorie Quiroz Mendoza
- Juan Bartolome Burgos Oliveros
- Maria Teresa Tisnado Solis
- Richard Marco Antonio Santillan Dioses
- Nali Diamily Galindos Palacios
- Giancarlo Andre Toribio Castro
- Liliana Janet Mori Rivero
Primero la Gente
- Carlos Antonio Torres Bravo
- Maria Asuncion Rios Cotrina
- Alfonso Rafael Casanova Herrera
- Maria Esther Segura Rodriguez
- Carlos Maximo Valderrama Garcia
- Francefelina Ticlihuanca Garcia
- Ramiro Benjamin Sanchez Mercado
- Carol Estefany Navarro Vilchez
Progresemos
- Regulo Gilberto Franco Jordan
- Sandra Julissa Fernandez Lezama
- Julio Cesar Polo Piminchumo
- Tania Castillo Carmona
- Henry Cesar Hernandez Flores
- Rosario Maria Roque Angulo
- Feli Luterio Pinedo Bueno
- Estefa Rosalia Vega De Saenz
Renovación Popular
- Diego Alonso Fernando Bazan Calderon
- Miriam Ruth Gayoso Paredes
- Alan Guillermo Pino Delgado
- Maria De Lourdes Elera Mantilla
- Luis Fernando Ramirez Galvez
- Yvette Pamela Cayetano Minchola
- Jin Jose Robles Centurion
- Aida Acosta Pesantes
Un Camino Diferente
- Milton Smit Gamboa Benites
- Keyssi Edith Leal Luis
- Peter Anderson Espinola Briceño
- Katty Aracely Gonza Carnero
- Carlos Melchor Castillo Mauricio
- Grimaldina Elvia Guevara De Rodriguez
- Luis Armando Liza Pereda
- Janeth Rocio Esquivel Flores
Unidad Nacional
- Alfredo Manuel Galindo Peralta
- Lizzet Maricielo Romero Medina
- Dionicio Olivares Fernandez
- Claudia Marissa Chirinos Neyra
- Ciro Alberto Sanchez Cueva
- Janixsa Milagros Diaz Barrios
- Paul Robinson Paredes Avila
- Carmen Anali Ramos Bernabe