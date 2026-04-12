Resultados Elecciones 2026 en La Libertad: senadores y diputados electos HOY, domingo 12 de abril

La Libertad elegirá Senador y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: diseño de la IA de Gemini)

La Libertad elegirá Senador y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: diseño de la IA de Gemini)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso de la Bicameralidad en el país. De esta manera, los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. La región de La Libertad tendrá sus representantes, por lo que a continuación te presentamos toda la información sobre los resultados oficiales.

Resultados de las Elecciones 2026 en La Libertad: conoce quiénes fueron electos senadores y diputados

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. del domingo 12 de abril.

TE RECOMENDAMOS Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

Los resultados se irán actualizando progresivamente en su página web y conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.

Candidatos al Senado por La Libertad en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por La Libertad en los comicios de 2026:

Ahora Nación:

Marco César Rios Caro Yda Soto Quispe

Alianza Electoral Venceremos

Diomedes Esuebio Rodriguez Santiago Noa Magdiela Diaz Uriarte

Alianza para el Progreso (APP)

César Carlos Sandoval Pozo Catherine Vanesa Blas Villar

Avanza País

Jose Raguberto Leon Rivera Irma Zuly Gálvez Valdiviezo

Fe en el Perú

Melvin Cosme Valderrama Burgos Claudia Paola Velásquez Arroyo

Frente Popular Agrícola Fia del Perú (FREPAP)

Leoncio Aguilar Santos Ana María Arenas Ñiquin

Fuerza Popular

Víctor Seferino Flores Ruiz Estela Velinda Briceño Uceda

Fuerza y Libertad

Miguel Alejandro Esquerre Rios Liz Aimee Ramos Casas

Juntos por el Perú (JPP)

Nelly Chávez Vílchez

Libertad Popular

Nilton Henry Ayala Gil

Partido Aprista Peruano (APRA)

José Humberto Murgia Zannier Olva Amelia Cribilleros Shigihara

Partido Cívico Obras

Samuel Francisco Pongo Porras Eloisa Isabel Villoslada Linares

Partido del Buen Gobierno

Jose Raul Tacuna Rubio Silvia Odalis Sánchez López

Partido Democrata Unido Perú

Ever Antonio Escalante Diaz

Partido Demócrata Verde

Marlon Ruben Abanto Agreda Maía Elvira Urbina Vásquez

Partido Democrático Federal

Luz Marina Acosta Carranza Segundo Nolasco Torres Sandoval

Partido Democrático Somos Perú

Jorge Luis Acevedo Villa

Partido Frente de la Esperanza 2021

Salvador José Asunción Sánchez Cerna Maria Luz Balta Flores

Partido Morado

Yvo Erick Ernesto Hora Ordinola Edith Pilar Garro Mallqui

Partido País para Todos

Edilberto Noe Ñique Alarcon Aurea Bertha Moya Deza

Partido Patriótico del Perú

Julio Alberto Lingan Padilla

Partido Político Cooperación Popular

Roberto Carlos Chuquiruna Caceres Zoila Kellita Camacho Sipiran

Partido Político Integridad Democrática

Jorge Francisco Goytizolo Barreto

Partido Político Nacional Perú Libre

César Raul Carbajal Sánchez Marlene Medina Antaya

Partido Político Perú Acción

Anibal Rafael Santisteban Amable Feliciana Soto Ramos

Partido Político Perú Primero

Maria Elena Ullilen Armas Odar Rufino Alayo Aurora

Partido SiCreo

Christian David Burneo Carrasco Yrma Lady Cabellos Alcantara

Podemos Perú

Jorge Luis Paredes Terry Emma Maribel Pascual Ramirez

Primero la Gente

Rosa Gavina Acevedo Sonco Miguel Angel Reyes Torres

Progresemos

Jorge Luis Alcalde Alfaro Verónica Consuelo Chavarry Reque

Renovación Popular

Victor Julio León Álvarez

Un Camino Diferente

Rosario del Pilar Fernández Bazan Roberto Carlos Herrera Sirlupu

Unidad Nacional

Adolfo Valdelomar Ahumada Ledesma Maria Marcela Saavedra Flores

Candidatos a Diputados por La Libertad en las Elecciones 2026

Estas son las listas de candidatos a Diputados por La Libertad para las elecciones 2026:



Ahora Nación:

Jose Artemio Muñoz Moreno Rocio del Pilar Aznaran Torres Gustavo Roberto Rojas Alegría Lucila Cardenas Huayta José Leoncio Castañeda Espejo Katerin Saria Ayala Flores Jover Pariona Gonzales Carmen Zenaida Jose Aguilar

Alianza Electoral Venceremos

Olinda Emperatriz Valdez Garcia Luis Abraham Palacios Yglesias Nely Esther Alva Jimenez Orlando Trinidad Farro Carmen Nelly Salazar De Santa Maria Armando Quiroz Inoñan Marita Vanesa Yalico Zevallos Carlos Yobany Abarca Muñoz

Alianza para el Progreso (APP)

Dante Alfredo Chavez Abanto Veronica Rebeca Escobal Ordoñez Julio Martin Camacho Paz Lucila Marleny Carranza Lizarraga Antonio Campos Castillo Katherline Geraldine Gamboa Lopez Luis Angel Yupanqui Oliva Monica Maria Elizabeth Alfaro Albildo

Avanza País

Ramon Alejandro Caceda Saavedra Raquel Lorena Coronado Arce Victor Manuel Martin Paredes Perez Teresa Elizabet Colmenares Lopez Miguel Angel Mostto Fernandez Prada Sonia Hipolita Dominguez Cruzado Pedro Nicolas Marreros Bernales Angie Julieta Brito Zavala

Fe en el Perú

Wilmar Alfredo Moreno Fuentes Juanita Amanda Vilca Bejarano Eliter Leonel Barrantes Prado Edita Soledad Gonzales Rodriguez De Reyna Dennis Elias Espejo Rodriguez Teresa Manuela Garcia Calderon Joselito Ferrer Martinez Judith Ruth Pastor Mendoza

Frente Popular Agrícola Fia del Perú (FREPAP)

Aldo Remigio Bazan Moreno Elizabeth Malena Siccha Herrera Pedro Emilio Navis Sare Yessenia Rosmeri Rafael Castro Brandool Kenidey Salinas Varela Ruby Lesly Zavaleta Vidal De Castillo Franklin Rufino Cisneros Rosa Polo Huaman

Fuerza Popular

Gilmer Trujillo Zegarra Leticia Maruja Leiva Baylon Miguel Angel Vivanco Reyes Mary Luz Vilca Flores Geanmarco Antonio Quezada Castro Evelyn Marisol Siccha Rodriguez Javier Edwart Estrada Pozo Rosario Franki Paredes Chipana

Fuerza y Libertad

Luis Alberto Cueva Sifuentes Milagros Yolanda Blanco Reyna De Natalio Jose Luis Carranza Castillo Rosana Elizabeth Flores Garcia Carlos Augusto Sifuentes Carranza Jesmy Suleyma Perez Vargas Wilelmo Antonio Guevara Benites Yely Magali Aguilera Paitan

Juntos por el Perú (JPP)

Keyla Denis Ponce Loloy Marino Teofilo Lavado Valdivia Fani Lilian Quiñones Carlos Alex Colbert Chang Briones Alicia Esther Soles Garcia Milton Jhon Ruiz Carranza Marcelina Pastor Vasquez Jose Felipe Dominguez Trujillo

Libertad Popular

Omar Demetrio Cerna Muñoz Jossepe Andrew Espinoza Huallanca

Partido Aprista Peruano (APRA)

Fernando Alfaro Jimenez Margarita Consuelo Obeso Gonzalez Cristian Wiston Ruiz Velasquez Rosa Isabel Mendez Tandaypan Justo Galicia Pulido Lidia Luisa Sempertigue Grijalba Pedro Enrique Caceres Alvarado Mercy Lady Lazaro Ruiz

Partido Cívico Obras

Demetrio Flavio Valqui Calderon Melisa Manuela Zavaleta Minchola Jose Benjamin Teran Teran Nora Soledad Perez Rodriguez Pablo Moises Garcia Varas Santos Porfiria Cruz Galvez Edilberto Cueva Gomez Tania Carlin Ladines

Partido del Buen Gobierno

Nora Maria Llaque Linares Martin Reto Otero Milagros Yesenia Paredes Sanchez Juan Andres Villalobos Torres Chris Lizeth Quiroz Soraluz Partido Demócrata Unido Perú Linder Fermin Salinas Parimango Jose Luis Reyes Bolo

Partido Demócrata Verde

Roger Eduardo Bautista Anampa Guisella Ivette Alva Franco Daniel Eugenio Tadeo Melliso Meryann Arlet Yza Castro Richard Wilman Pereda Casas Gladys Ofelia Valencia Chavez Javier Nicolas Alcantara Garcia Cruz Maria Valencia Maza

Partido Demócratico Federal

Gabriel Paredes Garcia Beatriz Ileana Alvitres Guevara Gabriel Arnaldo Alvitres Bazan Roxana Isabel Perez Melendez Brown Rossi Aguilar Rodriguez Rosa Violeta Carrion Alvarado Jackson Martin Vasquez Urbina Moena Manesi Huamani Sanchez

Partido Democrático Somos Perú

Johanna Gabriela Lozada Baldwin Alberto Eugenio Bailon Bustamante Nayda Anticona Garcia Ivan Rosas Paredes Basthy Micall Aguirre Saldivar Rony Acosta Morillo Rita Gianella Otiniano Aguilar Carlos Manuel Cipriano Otiniano

Partido Frente de la Esperanza 2021

Isidro Narcizo Pretell Alvarez Jeni Mirela Villar Cueva Jose Carlos Munarriz O'Phelan Dalila Marisol De La Cruz Carbonell Jesus Wilmer Linares Zavaleta Ana Rosa Medina Mendoza Eriko Rolyn Aguirre Rodriguez

Partido Morado

Alan Roosevelt Alcalde Ramirez Veronika De Lourdes Caceres Noriega Dante Moises De La Torre Ugarte Vasquez Maria Del Rosario Munayco Rojas Pedro Wigberto Suarez Mosqueira Jaqueline Sonia Simonovich Muñante Jose Manuel Rosario Venturo Mercedes Salazar Sota

Partido País para Todos

Cesar Milton Guarniz Vigo Leydi Bocanegra Haro Nilton Cesar Gutierrez Guzman Miriel Del Rocio Rocha Jimenez Pirio Luis Lopez Orbegoso Libertad Lourdes Monzon Fernandez Luis Fernando Castañeda Reyes Rosmery Janet Aguilar López

Partido Patriótico del Perú

Victor Raul Ventura Palomino Daniel Gomer Zavaleta Beramendi Evelyn Paola Chuan Rios Luis Jeanpierre Ruiz Salazar

Partido Político Cooperación Popular

Jaime Alberto Montoya Gonzalez Elisa Madai Raico Ocas Milton Orlando Concepcion Raico Carmen Maria Raico Ocas Gumercindo Raico Tirado Flormira Espinoza Francisco Sherman Ponce Vela Janeth Soledad Mendoza Baldarrago

Partido Político Integridad Democrática

Maria Laura Villanueva Vilchez Juan Manuel Camus Vargas Karina Del Rosario Gutierrez Siccha Ricardo Carlos Ferrari Tumay Mercedes Licet Peralta Cueva Manuel Orlando Ganoza Davila Violeta Enriqueta Montejo Pinillos

Partido Político Nacional Perú Libre

Rumaldo Viera Albarran Jovanny Soledad Aguilar Valiente Adolfo Luis Valverde Calipuy Mirtha Rosario Guillen Miranda Ronald Acosta Maza Laura Virginia Rojas Zamudio Pablo Julian Haro Quispe Yuliana Rosmery Chavez Lucas

Partido Político Perú Acción

Enma Maribel Mendoza Esquivel Adriam Natividad Ambrosio Narvaez Lorena Carruitero Sal Y Rosas Marcos Miguel Riojas Agurto Juliana Crispin Enriquez Alejandro Ramos Lizana Seferina Vilcas Gonzales Felix Taipe Mayhua

Partido Político Perú Primero

Saul Tacar Yucra Anabella Medali Jimenez Arteaga Gonzalo Eduardo Sanchez Bocanegra Milagros Jennifer Catalan Corman Jose Vitelio Trujillo Cardenas Santa Catalina Gonzales Castro Mario Ernesto Villanueva Rodriguez Diana Yanina Custodio Polo

Partido Político PRIN

Henry Orlando Grados Mendez Yuvikza Yureia Morales Diaz Ramon Avelino Aguirre Leon Yudy Dionicia Romero Graciano Jimmy Cesar Romero Chirinos Flor De Maria Acuña Jara De Sanchez Juan Francisco Ballena Mauricio Jenny Marisol Linares Diaz

Partido SiCreo

Alejandro Agustin Santa Maria Silva Alicia Esther Rodriguez Quintana Cesar Alejandro Paucarcaja Garcia Rosita Mabel Alvarado Floriano William Salvador Ortiz Vigo Zoila Gladys Vazallo Orbegoso Emer Dimer De La Cruz Delgado Sofia Sol Elizabeth Chico Cabellos

Podemos Perú

Pepe Valdemar Ramos Mecola Denisse Margorie Quiroz Mendoza Juan Bartolome Burgos Oliveros Maria Teresa Tisnado Solis Richard Marco Antonio Santillan Dioses Nali Diamily Galindos Palacios Giancarlo Andre Toribio Castro Liliana Janet Mori Rivero

Primero la Gente

Carlos Antonio Torres Bravo Maria Asuncion Rios Cotrina Alfonso Rafael Casanova Herrera Maria Esther Segura Rodriguez Carlos Maximo Valderrama Garcia Francefelina Ticlihuanca Garcia Ramiro Benjamin Sanchez Mercado Carol Estefany Navarro Vilchez

Progresemos

Regulo Gilberto Franco Jordan Sandra Julissa Fernandez Lezama Julio Cesar Polo Piminchumo Tania Castillo Carmona Henry Cesar Hernandez Flores Rosario Maria Roque Angulo Feli Luterio Pinedo Bueno Estefa Rosalia Vega De Saenz

Renovación Popular

Diego Alonso Fernando Bazan Calderon Miriam Ruth Gayoso Paredes Alan Guillermo Pino Delgado Maria De Lourdes Elera Mantilla Luis Fernando Ramirez Galvez Yvette Pamela Cayetano Minchola Jin Jose Robles Centurion Aida Acosta Pesantes

Un Camino Diferente

Milton Smit Gamboa Benites Keyssi Edith Leal Luis Peter Anderson Espinola Briceño Katty Aracely Gonza Carnero Carlos Melchor Castillo Mauricio Grimaldina Elvia Guevara De Rodriguez Luis Armando Liza Pereda Janeth Rocio Esquivel Flores

Unidad Nacional