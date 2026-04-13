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Sociedad

Capturan a cuatro policías de inteligencia por extorsión y secuestro de mujer en Pataz, La Libertad

Los agentes formaban parte del área de Inteligencia de la PNP. Las autoridades los investigan por vender explosivos y municiones en la zona minera.

Los agentes fueron capturados e identificados durante la intervención.
Los agentes fueron capturados e identificados durante la intervención. | Composición LR | PNP

¡Escándalo en la Policía! Un nuevo caso pone en evidencia a la Policía Nacional en La Libertad, luego de que cuatro agentes fueran detenidos por estar presuntamente involucrados en los delitos de extorsión y secuestro en la provincia de Pataz.

Según el acta policial, los efectivos que pertenecen al área de Inteligencia habrían retenido ilegalmente a una mujer para exigirle una cuantiosa suma de dinero.

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Agentes policiales detenidos fueron identificados

Los detenidos fueron identificados como los suboficiales técnicos de tercera de la Policía Nacional de la División de la Macroregión de La Libertad: Jonatan Martínez Santa Cruz, Julio Reyna Pereda, Jimmy Ruiz Mendoza y Ciro Vega Reyes.

Según las autoridades, los agentes corruptos fueron intervenidos mientras se trasladaban en un vehículo, en el cual encontraron dinero en efectivo y armas de largo alcance provenientes de la minería ilegal. Además, agregaron que los policías están involucrados en la venta de explosivos, armas y municiones.

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