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Un equipo biomédico de alta potencia que debía ser utilizado para atender cirugías urológicas y por el que se pagó S/1.5 millones permanece almacenado y sin ser utilizado por el personal médico del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, según reveló la Contraloría General de la República.

El moderno aparato fue adquirido por el Gobierno Regional (GORE) de Tacna y se entregó formalmente al hospital en el 2024, pero continúa inoperativo hasta la actualidad debido a que esta entidad aún no compra el equipamiento complementario e instrumental que se requiere para su uso en operaciones.

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Falta de herramientas complementarias

Según el informe de control del organismo, el equipo biomédico láser holmio se adquirió en el marco de la ejecución de una IOARR (Inversión de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición) para mejorar los servicios de salud que brinda el nosocomio regional.

Sin embargo, permanece almacenado en la sala de quirófano del hospital debido a la falta de planificación articulada en el proceso de adquisiciones por parte del GORE, que impidió concretar la compra de elementos indispensables para el funcionamiento del equipo, advierte el documento.

Piden implementar medidas correctivas

El informe fue remitido al gobernador regional de Tacna con la finalidad de que se implementen las medidas correctivas para adquirir las herramientas faltantes y garantizar el funcionamiento del equipo médico adquirido, a fin de mejorar la calidad del servicio de atención a los pacientes.

Entre los materiales que faltan comprar se encuentran una morceladora electromecánica, equipos para enucleación, ureteros renoscopio flexible, ureterrenoscopio semirrígido, ureterrenoscopio adulto, nefroscopios, videocistoresectoscopio bipolar, cistoscopio flexible y un electrobisturí monopolar/bipolar.

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