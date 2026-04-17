HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Millonaria sanción por llamadas spam: Indecopi multó a Scotiabank por esta práctica y tendrá que pagar multa de más de S/1.000.000

Además de este caso, Indecopi continúa investigando a otras empresas del sistema financiero y telecomunicaciones por infracciones similares relacionadas con llamadas no autorizadas.

La sanción se deriva de denuncias y acciones de fiscalización.
La sanción se deriva de denuncias y acciones de fiscalización. | Foto: Andina/Composición LR

En Lima, el 17 de abril, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso en primera instancia una multa superior a S/1,1 millones a Scotiabank tras verificar la realización de llamadas comerciales sin el consentimiento previo de los usuarios. La medida responde a la vulneración del Código de Protección y Defensa del Consumidor, luego de una investigación iniciada por denuncias y acciones de fiscalización.

La sanción asciende a 202,96 UIT, equivalente a S/1.116.280, y fue determinada por la Comisión de Protección al Consumidor N.º 3. El caso se encuentra aún en etapa apelable y podría ser revisado por una segunda instancia administrativa en caso de que la empresa decida impugnar la resolución.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

lr.pe

Investigación detectó llamadas sin autorización previa

El procedimiento se originó tras una investigación de la Dirección de Fiscalización, que utilizó herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos para evaluar audios de llamadas comerciales. A partir de esta revisión, se identificaron comunicaciones en las que no se pudo demostrar que los consumidores hubieran otorgado su consentimiento para ser contactados.

Según lo señalado por la Secretaría Técnica, la ausencia de esta autorización constituye una infracción a la normativa vigente, que exige el permiso expreso de los usuarios antes de cualquier contacto con fines comerciales. La resolución emitida es pública y forma parte del proceso administrativo sancionador.

PUEDES VER: Acusan a administrador de instalar cámara oculta en baño de mujeres en restaurante del Club Regatas en el Callao

lr.pe

Otros procesos en curso por llamadas comerciales sin consentimiento

Además de este caso, Indecopi informó que continúan en trámite otros procedimientos sancionadores contra diversas empresas del sistema financiero, seguros y telecomunicaciones por presuntas prácticas similares relacionadas con llamadas no autorizadas.

Entre las compañías investigadas se encuentran entidades bancarias, aseguradoras y operadoras, así como una empresa que enfrenta un proceso adicional por no entregar información requerida sobre este tipo de comunicaciones. Estas acciones forman parte de las labores de supervisión para garantizar el respeto a los derechos de los consumidores frente a prácticas comerciales no consentidas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Doe Run Perú: demora del Indecopi entrampa proceso concursal y retrasa pago a trabajadores

Doe Run Perú: demora del Indecopi entrampa proceso concursal y retrasa pago a trabajadores

LEER MÁS
Indecopi multa a Nexlot con más de S/40.000 por publicidad engañosa

Indecopi multa a Nexlot con más de S/40.000 por publicidad engañosa

LEER MÁS
Emprendedor peruano triunfa sobre multinacional McDonald’s ante Indecopi: podrá usar prefijo 'MC' en sus productos

Emprendedor peruano triunfa sobre multinacional McDonald’s ante Indecopi: podrá usar prefijo 'MC' en sus productos

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lima y Callao sin luz desde el 17 al 18 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Pluz Energía

Lima y Callao sin luz desde el 17 al 18 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Pluz Energía

LEER MÁS
Estado de emergencia en 34 distritos de 6 regiones: Gobierno decreta medida por 60 días ante criminalidad

Estado de emergencia en 34 distritos de 6 regiones: Gobierno decreta medida por 60 días ante criminalidad

LEER MÁS
Acusan a administrador de instalar cámara oculta en baño de mujeres en restaurante del Club Regatas en el Callao

Acusan a administrador de instalar cámara oculta en baño de mujeres en restaurante del Club Regatas en el Callao

LEER MÁS
Aprueban aumento de pensión para docentes cesantes y jubilados: revisa el monto y beneficiarios de la ley 32581

Aprueban aumento de pensión para docentes cesantes y jubilados: revisa el monto y beneficiarios de la ley 32581

LEER MÁS
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Joven pasó 19 años en UCI del INSN de Breña y conmueve al volver a casa con su familia

Joven pasó 19 años en UCI del INSN de Breña y conmueve al volver a casa con su familia

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Millonaria sanción por llamadas spam: Indecopi multó a Scotiabank por esta práctica y tendrá que pagar multa de más de S/1.000.000

Gobierno de Kast expulsa en avión a 40 migrantes irregulares con destino a Bolivia, Ecuador y Colombia

Este tren busca ser el más rápido de América Latina: superaría los 350 km/h y duplicaría al actual más veloz de Chile

Sociedad

Disparan contra bus de Etul4sa con pasajeros a bordo en plena avenida Guardia Civil en Chorrillos

Más de 100 policías y drones son enviados a la frontera con Chile tras el anuncio de expulsión de ciudadanos extranjeros en dicho país

Estado de emergencia en 34 distritos de 6 regiones: Gobierno decreta medida por 60 días ante criminalidad

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE se retracta y confirma que material electoral abandonado no fue resguardado por la policía

A solo 515 actas pendientes, las más de 5 mil observadas definirán pase de Roberto Sánchez o López Aliaga

Resultados Cajamarca EN VIVO: conteo ONPE para Senado y Cámara de Diputados Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025