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Política

Roberto Sánchez aparece junto a Belmont, López Chau y George Forsyth: excandidatos le brindan su apoyo frente a Fujimori

Durante una conferencia de prensa en el Hotel Bolivar, los excandidatos presidenciales de Obras, Ahora Nación y Somos Perú reafirmaron su apoyo al candidato de Juntos por el Perú.

Sánchez apareció en conferencia de prensa junto a otros excandidatos presidenciales | Foto: captura.
Sánchez apareció en conferencia de prensa junto a otros excandidatos presidenciales | Foto: captura.
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Roberto Sánchez participó en una conferencia de prensa junto a los excandidatos Ricardo Belmont, Alfonso López Chau y George Forsyth, quienes expresaron su respaldo al candidato de Juntos por el Perú frente a Keiko Fujimori en este próximo balotaje.

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Además de los presentes, Sánchez mencionó a Yohny Lescano y Mesías Guevara, quienes también afirmaron que respaldarán su candidatura.

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Además de los candidatos mencionados, se pudo observar a otros miembros del equipo técnico de Juntos por el Perú, como Anahí Durand y Ernesto Zunini. De otro lado, el virtual senador, Daniel Barragan, del partido Obras, también participó en la mesa. Estuvo también Carlo Magno Salcedo de Ahora Nación.

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