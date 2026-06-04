Roberto Sánchez aparece junto a Belmont, López Chau y George Forsyth: excandidatos le brindan su apoyo frente a Fujimori
Durante una conferencia de prensa en el Hotel Bolivar, los excandidatos presidenciales de Obras, Ahora Nación y Somos Perú reafirmaron su apoyo al candidato de Juntos por el Perú.
- Roberto Sánchez propone crear una comisión de investigación por muertes en protesta
- Martín Vizcarra llama a votar por Juntos por el Perú de Roberto Sánchez: "Estaremos vigilantes"
Roberto Sánchez participó en una conferencia de prensa junto a los excandidatos Ricardo Belmont, Alfonso López Chau y George Forsyth, quienes expresaron su respaldo al candidato de Juntos por el Perú frente a Keiko Fujimori en este próximo balotaje.
Además de los presentes, Sánchez mencionó a Yohny Lescano y Mesías Guevara, quienes también afirmaron que respaldarán su candidatura.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO FUJIMORI NO DESCARTA CUESTIONAR RESULTADOS ELECTORALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Además de los candidatos mencionados, se pudo observar a otros miembros del equipo técnico de Juntos por el Perú, como Anahí Durand y Ernesto Zunini. De otro lado, el virtual senador, Daniel Barragan, del partido Obras, también participó en la mesa. Estuvo también Carlo Magno Salcedo de Ahora Nación.
Noticia en desarrollo…