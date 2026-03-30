HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Reniec informa que jóvenes podrán votar con DNI amarillo para las Elecciones 2026

La disposición, respaldada por el Jurado Nacional de Elecciones, se coordinará con la ONPE para su correcta implementación, siendo válida solo para los comicios de 2026.

Reniec permite sufragar con DNI amarillo a jóvenes que cumplan mayoría de edad hasta Elecciones Generales 2026
Reniec permite sufragar con DNI amarillo a jóvenes que cumplan mayoría de edad hasta Elecciones Generales 2026 | Composición LR/Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso que los jóvenes que alcancen la mayoría de edad hasta el día de las Elecciones Generales 2026 podrán sufragar utilizando el DNI de menor de edad, conocido como DNI amarillo. La medida aplicará de forma excepcional en los comicios programados para el próximo domingo 12 de abril.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° 000039-2026/JNAC/RENIEC, publicada en el diario oficial El Peruano, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho al voto de quienes no hayan actualizado su documento a tiempo.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

Medida busca evitar restricciones al voto

De acuerdo con la normativa electoral vigente, el padrón se cierra 180 días antes de los comicios e incluye a quienes cumplan 18 años hasta la fecha de la elección, lo que genera casos de ciudadanos habilitados que aún conservan el documento de menor de edad.

Frente a este escenario, el Reniec señaló que no haber actualizado el DNI no implica la pérdida de la ciudadanía ni del derecho al sufragio, por lo que se permitió su uso para evitar trabas administrativas.

En esa línea, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respaldó la medida al considerar que exigir un documento vigente es un requisito de carácter instrumental y no debe limitar el ejercicio de derechos fundamentales.

Coordinación con entidades del sistema electoral

La disposición también será comunicada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el fin de asegurar su correcta aplicación durante la jornada electoral.

Asimismo, la entidad recordó que esta autorización tendrá vigencia únicamente para las Elecciones Generales 2026 y no modifica la obligación de actualizar el documento en otros contextos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
DNI electrónico a S/30: ¿hasta qué mes está vigente la campaña de Reniec con precio especial?

DNI electrónico a S/30: ¿hasta qué mes está vigente la campaña de Reniec con precio especial?

LEER MÁS
Reniec habilita atención especial este fin de semana: conoce qué sedes estarán abiertas en Lima y otras regiones

Reniec habilita atención especial este fin de semana: conoce qué sedes estarán abiertas en Lima y otras regiones

LEER MÁS
DNI electrónico a S/30 hasta fin de año: Reniec amplía la campaña de descuento para obtenerlo por primera vez

DNI electrónico a S/30 hasta fin de año: Reniec amplía la campaña de descuento para obtenerlo por primera vez

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados examen de admisión UNFV 2026: revisa aquí el link para saber si alcanzaste una vacante

Resultados examen de admisión UNFV 2026: revisa aquí el link para saber si alcanzaste una vacante

LEER MÁS
Las carreras con más vacantes en la UNFV para el examen de este domingo 29 de marzo

Las carreras con más vacantes en la UNFV para el examen de este domingo 29 de marzo

LEER MÁS
Teleférico de Miraflores: estaciones ya están listas y entraría en funcionamiento en 7 semanas

Teleférico de Miraflores: estaciones ya están listas y entraría en funcionamiento en 7 semanas

LEER MÁS
Con explosivos caen extranjeros que extorsionaban a empresarios de transporte interprovincial

Con explosivos caen extranjeros que extorsionaban a empresarios de transporte interprovincial

LEER MÁS
ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

LEER MÁS
Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Bolivia - Irak por el repechaje para la clasificación al Mundial 2026

Bolivia vs Irak: fecha, hora y canal de la final por el repechaje al Mundial 2026

Elecciones 2026: ¿a qué hora inicia el debate presidencial de este lunes 30 y dónde verlo EN VIVO?

Sociedad

DNI electrónico a S/30: ¿hasta qué mes está vigente la campaña de Reniec con precio especial?

Reniec habilita atención especial este fin de semana: conoce qué sedes estarán abiertas en Lima y otras regiones

La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ¿a qué hora inicia el debate presidencial de este lunes 30 y dónde verlo EN VIVO?

Debate presidencial: Keiko contra López Aliaga, López Chau frente a Nieto y más cruces llamativos en segunda ronda

Rafael López Aliaga no descarta disolver la cámara de diputados en un eventual gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025