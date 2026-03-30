Reniec informa que jóvenes podrán votar con DNI amarillo para las Elecciones 2026

Reniec permite sufragar con DNI amarillo a jóvenes que cumplan mayoría de edad hasta Elecciones Generales 2026 | Composición LR/Andina

Reniec permite sufragar con DNI amarillo a jóvenes que cumplan mayoría de edad hasta Elecciones Generales 2026 | Composición LR/Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso que los jóvenes que alcancen la mayoría de edad hasta el día de las Elecciones Generales 2026 podrán sufragar utilizando el DNI de menor de edad, conocido como DNI amarillo. La medida aplicará de forma excepcional en los comicios programados para el próximo domingo 12 de abril.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° 000039-2026/JNAC/RENIEC, publicada en el diario oficial El Peruano, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho al voto de quienes no hayan actualizado su documento a tiempo.

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Medida busca evitar restricciones al voto

De acuerdo con la normativa electoral vigente, el padrón se cierra 180 días antes de los comicios e incluye a quienes cumplan 18 años hasta la fecha de la elección, lo que genera casos de ciudadanos habilitados que aún conservan el documento de menor de edad.

Frente a este escenario, el Reniec señaló que no haber actualizado el DNI no implica la pérdida de la ciudadanía ni del derecho al sufragio, por lo que se permitió su uso para evitar trabas administrativas.

En esa línea, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respaldó la medida al considerar que exigir un documento vigente es un requisito de carácter instrumental y no debe limitar el ejercicio de derechos fundamentales.

Coordinación con entidades del sistema electoral

La disposición también será comunicada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el fin de asegurar su correcta aplicación durante la jornada electoral.

Asimismo, la entidad recordó que esta autorización tendrá vigencia únicamente para las Elecciones Generales 2026 y no modifica la obligación de actualizar el documento en otros contextos.

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