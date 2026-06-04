Ahora Nación y Buen Gobierno impulsarán leyes a favor del medio ambiente y la equidad de género

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Un grupo de lideresas de diversas comunidades nativas del país llegó a la capital para alzar su voz y presentar sus demandas a las parlamentarias que legislarán en el eventual Congreso bicameral. En el Foro Nacional 'Mujeres Amazónicas en Defensa de Nuestros Cuerpos y Territorios', representantes de Ayacucho, Cusco y Junín explicaron los problemas que viven en los centros poblados debido a la contaminación, la violencia y la falta de oportunidades.

Protección de ríos

En la primera parte del encuentro, las lideresas alertaron que el agua que consumen sus familias está cada vez más contaminada debido a la tala de árboles, al extractivismo y a las actividades mineras.

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Karol Torres, lideresa de Ayacucho, advirtió que los metales pesados en el agua de su región subieron del 5,7% en 2022 al 7,1% en 2024, según el último informe de vigilancia sanitaria de la Dirección Regional de Salud (Diresa). Ella mencionó que las más afectadas son las mujeres amazónicas y andinas porque hacen uso diario del recurso para sostener la vida de sus hogares.

Para frenar esta problemática, las representantes demandaron una ley que declare a los ríos como "sujetos de derecho" y más presupuesto para la siembra y cosecha del agua. Asimismo, las participantes abordaron la situación de altísimo riesgo que enfrentan por culpa de la minería ilegal y los conflictos por tierras.

Protección para las defensoras ambientales

Ania Hereña, lideresa de Satipo, recordó que el Perú se ha convertido en uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales debido a la impunidad por no atender las agresiones que sufren. Por ello, las mujeres exigieron al nuevo Parlamento garantías reales de seguridad, un seguro de vida y acceso a servicios de salud.

“Las mujeres protegemos nuestros ríos, bosques y montañas en un contexto marcado por la minería ilegal, los conflictos por tierras y la ausencia del Estado. Defender la flora y la fauna no puede costar la vida”, expresó Hereña.

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Más voz y voto para las mujeres

Por otro lado, se discutieron las barreras que sufren las mujeres indígenas para participar en las decisiones de sus comunidades y organizaciones debido a la discriminación de género.

Carmelí Soto, lideresa de Junín, explicó que las mujeres sufren discriminación y exclusión en espacios comunitarios, donde su liderazgo suele ser cuestionado. “Hablar de igualdad política no significa hablar de privilegios ni de concesiones especiales, significa hablar de justicia para las mujeres para poder participar en la construcción de sociedades”, afirmó.

En ese sentido, solicitaron políticas de apoyo y que se cumplan las normas de paridad. Además, sostuvieron que es necesaria la revisión de la Ley N.° 30982 para fortalecer la participación de las mujeres en las directivas comunales y el incremento del presupuesto destinado a programas de liderazgo y formación política para mujeres.

El compromiso de Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno

Las futuras parlamentarias respaldaron estas demandas y se comprometieron a trabajar desde el Congreso bicameral. La virtual senadora por Ahora Nación, Mirtha Vásquez, criticó que el modelo económico actual considere "sacrificables" los lugares donde nace el agua y prometió impulsar una ley para los defensores.

“Debemos impulsar propuestas que respondan a la realidad de las mujeres que sostienen la vida en las comunidades y fortalecer la protección de quienes defienden sus territorios”, sostuvo.

Por su parte, la virtual senadora Ruth Luque anunció que su primera tarea en el Congreso será recuperar la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos para frenar la criminalización de la protesta.

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“Debemos avanzar hacia una ley que garantice una protección efectiva para las personas defensoras ambientales y enfrentar los procesos de criminalización que afectan a quienes ejercen su derecho a la protesta”, afirmó.

En esa misma línea, la virtual senadora por el Buen Gobierno Patricia Iturregui advirtió que si la Amazonía desaparece, la Sierra y la Costa se quedarán sin agua. “Necesitamos fortalecer la fiscalización de los delitos ambientales, avanzar hacia una ley de defensoras y defensores ambientales y mantener una coordinación permanente entre el Congreso y las organizaciones sociales”.

Al cierre del diálogo, la diputada virtual Indira Huilca aseguró que el reto del nuevo Parlamento será eliminar y desmontar todo el aparato legislativo que le ha hecho daño a los ecosistemas y debilitado los derechos de las comunidades organizadas.

“La fiscalización será una herramienta fundamental para garantizar que el Estado responda a las necesidades de las comunidades y de las mujeres organizadas”, mencionó.

El encuentro se desarrolló en el marco del proyecto “Acceso a la justicia ambiental y climática para mujeres amazónicas y andinas del Perú”, impulsado por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Grupo Impulsor Mujeres y Cambio Climático Perú, con el apoyo de Espacio Feminista Internacional (EFI).