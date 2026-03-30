Elecciones 2026: Reniec confirma que jóvenes podrán votar con DNI amarillo el 12 de abril

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitió una disposición este lunes 30 de marzo en la que autoriza que los jóvenes que cumplieron los 18 años y que cuenten con el Documento Nacional de Identidad (DNI) amarillo podrán votar con ese documento en Elecciones Generales 2026 del 12 de abril.

La decisión fue publicada en la resolución jefatural n.º 000039-2026/JNAC/RENIEC, que lleva la firma de la jefa del Reniec, Carmen Velarde Koechlin.

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La entidad señaló que la disposición de aceptar que los menores de edad puedan votar con el DNI amarillo es porque forma parte de una estrategia institucional destinada a asegurar la participación ciudadana en el proceso electoral con la finalidad de evitar que los requisitos formales restrinjan el ejercicio de derechos fundamentales.

“La falta de actualización del Documento Nacional de Identidad no implica la pérdida de la condición de ciudadano ni del derecho al sufragio, por lo que corresponde adoptar medidas excepcionales que permitan su ejercicio efectivo”, indica el documento.

La institución advirtió que esta decisión tendrá vigencia exclusivamente para el ejercicio del derecho constitucional al voto en las elecciones del 12 de abril. Asimismo, la disposición fue puesta en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Elecciones 2026: jóvenes que cumplen años el 12 de abril podrán votar con DNI amarillo

El órgano electoral también mencionó que todos los ciudadanos mayores de 18 años están llamados a votar el 12 de abril de este año, incluidos los que cumplen años el mismo día de los comicios.

Ellos, al igual que todos los peruanos mayores de edad, podrán identificarse para votar con su DNI amarillo o con su DNI electrónico vencido en cualquiera de sus versiones (1.0, 2.0, 3.0), en caso de no haberlo actualizado oportunamente.

El Reniec recordó que los jóvenes pueden solicitar el DNI de mayor de edad a partir de los 17 años, sin necesidad de esperar a cumplir los 18. Este documento actualizado les permitirá identificarse; sin embargo, el certificado de firma digital se activará al cumplir los 18 años.

Cabe precisar que, previamente, el Reniec le consultó al JNE si esta medida es viable y ellos indicaron que sí.

Por otro lado, según el padrón de las Elecciones Generales 2026, cerrado el 14 de octubre de 2025, 109.062 ciudadanos aún poseían el DNI de menor de edad. De este total, 71.520 tenían entre 18 y 20 años, 27.538 entre 21 y 25 años, 8.588 entre 26 y 30 años, y 1.465 entre 31 y 39 años.