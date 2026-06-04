Carretera Central: obras en puente Tamboraque generan intenso tráfico en ruta Lima-La Oroya

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Una intensa congestión vehicular se registra en la Carretera Central tras la restricción del tránsito en el puente Tamboraque III, ubicado en el distrito de San Mateo. La medida, aplicada por trabajos de mantenimiento en el puente, ha provocado largas filas de buses interprovinciales, camiones de carga y vehículos particulares en el tramo que conecta Lima y La Oroya.

Desde la noche del miércoles 3 de junio, conductores y pasajeros reportan demoras de varias horas para avanzar por la vía. Ante la limitada circulación, algunos vehículos intentan utilizar el carril contrario o buscan rutas alternas para continuar su trayecto. Mientras tanto, cientos de unidades permanecen detenidas a la espera de los horarios habilitados para el paso.

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De acuerdo con el Centro de Gestión y Monitoreo de la Sutran, la restricción afecta varios puntos de la Carretera Central debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura vial. Entre los tramos con interrupciones temporales figuran los kilómetros 89, 90 y 95, donde se ejecutan labores vinculadas a la conservación de puentes y otras estructuras de la ruta.

Restricción temporal por trabajos de mantenimiento

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, ejecuta labores de mejoramiento en la losa del puente Tamboraque III, situado en el kilómetro 90 de la Carretera Central. Las intervenciones se desarrollan del 1 al 3 de junio y buscan reforzar la seguridad vial, optimizar las condiciones de la infraestructura y asegurar una mejor transitabilidad en este corredor estratégico.

Según informó la entidad, el mantenimiento permitirá fortalecer la estructura del puente y extender su vida útil. Además, favorecerá una circulación más segura para los miles de usuarios que utilizan a diario esta ruta, considerada una de las principales conexiones entre Lima y la zona central del país para el transporte de pasajeros y mercancías.

Como parte del plan de intervención, Provías Nacional dispuso una restricción temporal del tránsito para resguardar la seguridad del personal y de quienes transitan por la carretera. La entidad indicó que se habilitan pases cada dos horas por un periodo de una hora, entre las 12.00 a. m. y las 9.00 p. m., por lo que recomendó a los conductores tomar previsiones antes de emprender sus viajes.