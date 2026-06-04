HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Nieto votará por Roberto Sánchez? Tiktokers políticos analizan segunda vuelta | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Carretera Central: obras en puente Tamboraque generan intenso tráfico en ruta Lima-La Oroya

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ejecuta mejoras en la losa del puente, con pases habilitados cada dos horas para garantizar la seguridad.

Congestión vehicular en Carretera Central por restricción en puente Tamboraque III
Congestión vehicular en Carretera Central por restricción en puente Tamboraque III | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Una intensa congestión vehicular se registra en la Carretera Central tras la restricción del tránsito en el puente Tamboraque III, ubicado en el distrito de San Mateo. La medida, aplicada por trabajos de mantenimiento en el puente, ha provocado largas filas de buses interprovinciales, camiones de carga y vehículos particulares en el tramo que conecta Lima y La Oroya.

Desde la noche del miércoles 3 de junio, conductores y pasajeros reportan demoras de varias horas para avanzar por la vía. Ante la limitada circulación, algunos vehículos intentan utilizar el carril contrario o buscan rutas alternas para continuar su trayecto. Mientras tanto, cientos de unidades permanecen detenidas a la espera de los horarios habilitados para el paso.

TE RECOMENDAMOS

KENJI LANZA INDIRECTA, VARGAS LLOSA TOMA POSICIÓN Y KEIKO PRESENTA A SU HIJA EN MITÍN | ARDE TROYA

De acuerdo con el Centro de Gestión y Monitoreo de la Sutran, la restricción afecta varios puntos de la Carretera Central debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura vial. Entre los tramos con interrupciones temporales figuran los kilómetros 89, 90 y 95, donde se ejecutan labores vinculadas a la conservación de puentes y otras estructuras de la ruta.

PUEDES VER: Aprobado por el Ejecutivo | Transportistas recibirán subsidio de S/4 por galón de diésel durante dos meses

lr.pe

Restricción temporal por trabajos de mantenimiento

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, ejecuta labores de mejoramiento en la losa del puente Tamboraque III, situado en el kilómetro 90 de la Carretera Central. Las intervenciones se desarrollan del 1 al 3 de junio y buscan reforzar la seguridad vial, optimizar las condiciones de la infraestructura y asegurar una mejor transitabilidad en este corredor estratégico.

Según informó la entidad, el mantenimiento permitirá fortalecer la estructura del puente y extender su vida útil. Además, favorecerá una circulación más segura para los miles de usuarios que utilizan a diario esta ruta, considerada una de las principales conexiones entre Lima y la zona central del país para el transporte de pasajeros y mercancías.

Como parte del plan de intervención, Provías Nacional dispuso una restricción temporal del tránsito para resguardar la seguridad del personal y de quienes transitan por la carretera. La entidad indicó que se habilitan pases cada dos horas por un periodo de una hora, entre las 12.00 a. m. y las 9.00 p. m., por lo que recomendó a los conductores tomar previsiones antes de emprender sus viajes.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Reabren tramo de la Carretera Central hacia Chosica tras obras en el Cerro Candela en Ate

Reabren tramo de la Carretera Central hacia Chosica tras obras en el Cerro Candela en Ate

LEER MÁS
Anuncian plan de desvíos en av. Ramiro Prialé por obras del bypass Las Torres: fechas y rutas alternas

Anuncian plan de desvíos en av. Ramiro Prialé por obras del bypass Las Torres: fechas y rutas alternas

LEER MÁS
Joven bailarín fallece atropellado en Carretera Central, en Chaclacayo: conductor se dio a la fuga

Joven bailarín fallece atropellado en Carretera Central, en Chaclacayo: conductor se dio a la fuga

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Feroz incendio en fábrica de químicos moviliza a más de 20 unidades de Bomberos en Lurín

Feroz incendio en fábrica de químicos moviliza a más de 20 unidades de Bomberos en Lurín

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 3 de junio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 3 de junio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Gobierno confirma cuatro días libres por las Elecciones 2026 del 7 de junio: conoce a quiénes beneficia la medida

Gobierno confirma cuatro días libres por las Elecciones 2026 del 7 de junio: conoce a quiénes beneficia la medida

LEER MÁS
Banco de la Nación abre primera agencia exclusiva para adultos mayores en el Perú: ¿en qué distrito estará y cuáles serán sus horarios de atención?

Banco de la Nación abre primera agencia exclusiva para adultos mayores en el Perú: ¿en qué distrito estará y cuáles serán sus horarios de atención?

LEER MÁS
Usuarios reportan redes la caída la app del BCP y Yape: habrían problemas para hacer transferencias y pagos

Usuarios reportan redes la caída la app del BCP y Yape: habrían problemas para hacer transferencias y pagos

LEER MÁS
La UNI alista su primera gran expansión fuera de Lima: ¿a qué regiones llegará la universidad con su exigente modelo educativo?

La UNI alista su primera gran expansión fuera de Lima: ¿a qué regiones llegará la universidad con su exigente modelo educativo?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025