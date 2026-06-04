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Ica: Detienen e investigan a 3 policías por fuga de un detenido

Víctor Córdova Salazar permanecía recluido en la comisaría de Independencia, Pisco, por el delito de omisión a la asistencia familiar. Suboficiales afrontan cargos por delito contra la administración de justicia.

Dependencia policial de donde fugó un detenido en Pisco, Ica.
Dependencia policial de donde fugó un detenido en Pisco, Ica.
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El 30 de mayo, Víctor Justo Córdova Salazar (30) fue detenido y conducido a la comisaría de Independencia, instalada en la provincia de Pisco, región Ica.

Permaneció recluido en la sala de meditación de la dependencia, acusado por el delito de omisión a la asistencia familiar, según una orden emitida por el Juzgado Penal Unipersonal de Pisco.

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Nada hacía levantar sospechas hasta que, el último viernes a las 7 de la mañana, los efectivos de turno notaron que el detenido no respondía al llamado. Al verificar, constataron que había desaparecido del calabozo.

Este lunes por la mañana, los efectivos fueron intervenidos por sus propios compañeros de armas como parte de las investigaciones preliminares para esclarecer las responsabilidades en este incidente.

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“Se procedió a la detención flagrante de los efectivos policiales por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia en la modalidad de favorecimiento a la fuga”, dijo un oficial a cargo del caso.

Se trata del suboficial de tercera PNP Jorge Víctor Garibay Condori, quien cumplía la función de vigilante de puerta al momento del hecho.

También del suboficial de tercera PNP Bryan Smith Molina Huarcaya, encargado de la seguridad en el calabozo, y del suboficial de segunda PNP Juan Daniel Bizarra Flores, comandante de guardia durante el turno.

La detención de estos efectivos fue comunicada a la representante del Ministerio Público, Gladys Torres Lobato, fiscal provincial del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Penal de Pisco.

SE SUMAN A OTROS 5 EFECTIVOS

El último domingo, la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y el Ministerio Público detuvieron a cinco efectivos por presunto cobro de sobornos en la comisaría Huamaní, en Pisco (Ica).

Entre los intervenidos se encuentra un mayor acusado de cobrar sobornos a sus subalternos. Este presunto delito consistía en otorgar permisos para ausentarse del servicio.

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El fiscal Alexander Pérez López señaló que el mayor Vladimir Malásquez Marocho habría recibido dinero de los suboficiales bajo su cargo, a cambio de permisos que les permitían ausentarse de sus labores para dedicarse a actividades particulares.

Aparte del mayor Vladimir Malásquez, se encuentran los suboficiales Jim Espinoza Villena, Malaquías Loayza Bonilla, Bruno del Río Villagaray y Dulce Segovia Gómez.

Una de las detenidas ya había sido intervenida preliminarmente en abril de este año. Asimismo, la Fiscalía encontró S/11.700 en efectivo dentro de la dependencia policial.

 

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