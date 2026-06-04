Tumbes: incautan petróleo y diésel valorizados en S/60.000 ingresados ilegalmente desde Ecuador

Agentes de la Policía Nacional incautaron más de 2,400 galones de combustible de presunta procedencia ecuatoriana en Aguas Verdes, Tumbes, durante un operativo especial. | Composición LR

Agentes de la Policía Nacional incautaron más de 2,400 galones de combustible de presunta procedencia ecuatoriana en Aguas Verdes, Tumbes, durante un operativo especial. | Composición LR

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Más de 2.400 galones de combustible de presunta procedencia ecuatoriana fueron incautados por agentes de la Policía Nacional durante un operativo realizado en el distrito fronterizo de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, en la región Tumbes.

La intervención se ejecutó en el sector Playa Sur, considerado una zona crítica para el ingreso y almacenamiento ilegal de combustible. El operativo estuvo a cargo de efectivos de diversas unidades especializadas de la Región Policial Tumbes, en el marco del estado de emergencia vigente en las provincias de Tumbes y Zarumilla.

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Incautan combustible en frontera

Según informó la Policía, las labores de inteligencia permitieron ubicar varias caletas y un almacén clandestino que serían utilizados para el acopio de combustible ingresado ilegalmente desde Ecuador.

Durante la operación, los agentes hallaron 280 bolsas negras que contenían aproximadamente 1960 galones de presunto petróleo extranjero. Además, en un inmueble cercano se encontraron otras 77 bolsas de polietileno con alrededor de 462 galones de combustible tipo diésel.

En total, las autoridades decomisaron 2.422 galones de combustible, cuyo valor comercial superaría los S/60.000, de acuerdo con estimaciones preliminares.

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Fiscalía investiga

Todo el material incautado fue trasladado al Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) y puesto a disposición de Aduanas-SUNAT para las diligencias correspondientes.

Asimismo, el caso fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso el inicio de las investigaciones para determinar el origen del combustible y establecer responsabilidades.

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