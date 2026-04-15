Lima y Callao sin luz desde el 17 al 18 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Pluz Energía
Pluz Energía Perú anunció cortes que buscan mejorar la calidad del servicio eléctrico. Las interrupciones podrían durar hasta 11 horas debido a labores de mantenimiento.
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¡Atención! La compañía Pluz Energía Perú ha comunicado una nueva interrupción del suministro eléctrico que se llevará a cabo entre el viernes 17 y el sábado 18 de abril en varios distritos de Lima y el Callao. La empresa señaló que, dependiendo del progreso de las labores, las interrupciones podrían extenderse hasta 11 horas en ciertas áreas.
Esta acción se debe a trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica, con el fin de elevar la calidad del servicio. Por ello, la empresa aconsejó a los clientes que tomen precauciones y planifiquen con antelación el uso de energía durante los periodos indicados.
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Distritos de Lima y Callao sin luz: horario y zonas afectadas el 17 de abril
Carabayllo
- Sectores: A.H. Raúl Porras Barrenechea (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 3, 3B, 3D, 4, 5, 29, 29A, 29F, 29G, 33B, 33C, 55I, 55J), Av. Túpac Amaru (cuadras 19, 20, 21), Vallecito R.P.B.F. (manzanas 1, 2, 3, 4), Asoc. Prop. 7 de agosto (manzanas A, B, C, D), Jr. Nicolás de Piérola (cuadra 1).
- Horario de interrupción: Viernes 17 de abril, desde las 8.30 a. m. hasta las 16.00 p. m.
- Sectores: Asoc. Prop. San Lorenzo (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), Asoc. Prod. Pecuarios Pampa San Antonio ASPPPS (manzanas B Prima, C Prima, D Prima, E Prima, F Prima, G Prima, H Prima, I Prima, J Prima, K Prima, L Prima), Asoc. Prop. del Prog. Res. Villa Torre Blanca (manzanas B, E, G, I, L), Asoc. Prop. Res. La Planicie de Carabayllo (manzana B)
- Horario de interrupción: Viernes 17 de abril, desde las 9.30 a. m. hasta las 16.30 p. m.
Ventanilla
- Sectores: Asoc. Viv. Sta. Margarita (manzanas H, I, J, K, L), A.H. Los Cedros (manzanas A, B, C, C1, D, E, F, N1, Ñ1), A.H. San Pedro de Ventanilla (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Ñ, O, P, P1, Q, R).
- Horario de interrupción: Viernes 17 de abril, desde las 9.00 a. m. hasta las 18.00 p. m.
Callao
- Sectores: P.J. José Olaya (manzanas A, B, C, D, E).
- Horario de interrupción: Viernes 17 de abril, desde las 9.00 a. m. hasta las 18.00 p. m.
Rímac
- Sectores: Av. Samuel Alcázar (cuadra 1), Condominio Rimac Alcázar (edificios 1 al 10 y 21).
- Horario de interrupción: Viernes 17 de abril, desde las 9.30 a. m. hasta las 12.30 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Sectores: Urb. Pop. Los Jazmines (manzanas A, B, C, D, E, F, G), A.H. Alto Horizonte (manzanas A, C, D, E, F), Agrup. Fam. Los Girasoles del Alto Horizonte (manzanas A, A Prima, B, C, D, E, F, G, H, I), Agrup. Fam. Los Regadores de Jicamarca (manzana A).
- Horario de interrupción: Viernes 17 de abril, desde las 9.00 a. m. hasta las 17.00 p. m.
Lima Cercado
- Sectores: Jr. Ecuador (cuadra 7), Av. Argentina (cuadra 11), Jr. República de Ecuador (cuadra 6).
- Horario de interrupción: Viernes 17 de abril, desde las 13.30 p. m. hasta las 16.30 p. m.
- Sectores: Av. Garcilazo de la Vega (cuadra 12), Av. Bolivia (cuadra 1), Av. Uruguay (cuadras 1, 2, 3), Pasaje Velarde (cuadra 1), Prolg. Camaná (cuadra 11), Jr. Rufino Torrico (cuadra 1), Jr. Capt. Fragata Ramón Cárcamo (cuadra 7).
- Horario de interrupción: Viernes 17 de abril, desde las 13.30 p. m. hasta las 16.30 p. m.
Pueblo Libre
- Sectores: Av. La Marina (cuadras 3, 4), Av. Mariscal Domingo Nieto (cuadras 3, 4), Calle David Matto (cuadra 1), Jr. Paseo Libertad (cuadras 1, 2), Jr. Virrey Manuel Guirior (ex Tarapacá, cuadra 9), Jr. San José (cuadras 3, 4, 5), Calle Lino Alarcón (cuadra 1), Calle Marcos Dongo (cuadra 2), Calle Manuel Estacio (cuadra 1).
- Horario de interrupción: Viernes 17 de abril, desde las 8.30 a. m. hasta las 18.00 p. m.
Distritos de Lima y Callao sin luz: horario y zonas afectadas el 18 de abril
Lima Cercado
- Sectores: Jr. Callao (cuadra 1), Jr. Camaná (cuadra 2), Jr. de la Unión (cuadra 2), Jr. Conde de Superunda (cuadra 1), Psje. Nicolás de Rivera el Viejo (cuadra 1), Psje. Santa Rosa (cuadra 1).
- Horario de interrupción: Sábado 18 de abril, desde las 00.00 a. m. hasta las 23.45 p. m.
Carabayllo/Puente Piedra
- Sectores: A.H. Nueva Jerusalén (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T), C.P. Las Orquídeas de Bello Horizonte (manzanas B, D), A.H. Los Jardines de Carabayllo (manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, M), Asoc. Agrup. Fam. La Fontana (manzanas A, B), Coop. Viv. Trab. del Consej. Prov. de Lima (manzanas A, B, C, M), Asoc. Sta. Cruz (manzanas s/n, A).
- Horario de interrupción: Sábado 18 de abril, desde las 8.30 a. m. hasta las 18.30 p. m.
San Miguel
- Sectores: Calle Miguel Hidalgo (cuadra 1), Calle Ampay (cuadra 1).
- Horario de interrupción: Sábado 18 de abril, desde las 9.00 a. m. hasta las 12.00 p. m.
Callao
- Sectores: P.J. Albergue Constanzo (manzanas A, B, F, G, H, I), Urb. Melitón Carbajal (manzanas A, B, C, D), Urb. Fundo La Chalaca (manzanas B, F, G, J, K), Av. Oscar R. Benavides (cuadras 16, 19), Asoc. Vda. Sta. Ángela (manzana F), Calle Luis Bravo Arévalo (cuadras 1, 2), Calle Luis Miroquesada de la Guerra (cuadra 1), Jr. Rómulo Aseretto (cuadras 1, 3), Calle Carlos Arenas Loayza (cuadras 1, 2, 3), Jr. Sta. Fe (cuadras 3, 4), Av. Saenz Peña (cuadras 15, 17).
- Horario de interrupción: Sábado 18 de abril, desde las 10.00 a. m. hasta las 16.00 p. m.
Rímac
- Sectores: P.J. Leoncio Prado (manzanas N, Ñ, O, P).
- Horario de interrupción: Sábado 18 de abril, desde las 13.00 p. m. hasta las 16.00 p. m.
Independencia
- Sectores: A.H. Valle Hermoso de los Incas (manzanas A, A16, B, B16, C, C16, D, D16, E, F), A.H. Carmen Alto (manzanas C14, D14), Asoc. Pob. del A.H. Nueva Ampliación Carmen Alto (manzanas A, B, C) y otros.
- Horario de interrupción: Sábado 18 de abril, desde las 9.00 a. m. hasta las 18.00 p. m.
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