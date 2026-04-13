Reniec desmiente que joven que fue a votar en Trujillo esté registrada como fallecida hace 10 años

LO FALSO:

Joven que fue a votar en Trujillo figura registrada como fallecida en el Reniec.

LO VERDADERO:

El organismo señaló que la mujer no tiene ninguna restricción para ejercer el sufragio.

Una persona puede estar como fallecida en el padrón pero solo en casos específicos.

En Facebook, se viene viralizando un video en el que una joven de 19 años, que fue a emitir su voto por los comicios del último domingo, asegura que no pudo sufragar porque figura como fallecida en el sistema de Reniec desde hace diez años. Sin embargo, a través de sus redes sociales, la entidad desmintió la versión de la mujer e informó que ella no cuenta con alguna restricción (fallecida) en sus registros. Además, indicaron que una persona sí puede aparecer como muerta en el padrón electoral, siempre y cuando la defunción no fue inscrita antes del cierre del padrón o cuando el fallecimiento se produjo después de aquella fecha.

Aclaración oficial del organismo

En respuesta a la denuncia, el Reniec informó que la joven aparece en el padrón electoral con la anotación 'mayor de edad con foto de menor de edad', debido a que no realizó el cambio de su DNI amarillo por el documento correspondiente a adultos.

En consecuencia, no ha tenido –ni tiene– ninguna restricción para ejercer el sufragio; porque además los jóvenes han estado habilitados para emitir su voto con el DNI amarillo", sentenció. Asimismo, hizo un llamado a verificar cualquier información mediante sus plataformas oficiales. También puedes revisar consultas por DNI sobre anotaciones y cualquier actualización a través de este LINK.

Publicación del Reniec en el que desmiente la acusación de la joven. Foto: Facebook

La versión de la presunta mujer afectada

La joven —identificada como Corina Rivas— relató que acudió a votar en la institución educativa José Olaya, ubicada en el distrito de La Esperanza, durante la jornada de las elecciones presidenciales 2026. Según indicó, al momento de validar sus datos, el sistema la registraba como fallecida. Pese a ello, se le permitió emitir su voto.

Según su testimonio, el problema se originó cuando tenía aproximadamente ocho años y, desde entonces, habría persistido el supuesto error en su registro.

Entidad aclara información sobre personas que figuran como fallecidas en el padrón. Foto: Facebook

Presencia de personas fallecidas en el registro electoral

Respecto a esta situación, el Reniec aclaró que es posible que personas fallecidas aparezcan en el padrón electoral. Esto ocurre cuando la defunción no ha sido inscrita antes del cierre del padrón —realizado el 14 de octubre de 2025— o cuando el fallecimiento se produce con posterioridad a dicha fecha.

En esa línea, la vocera institucional Jacqueline Ortega explicó que, para evitar estos casos, es necesario que los familiares o la funeraria registren oportunamente la defunción ante el Reniec. “Una vez registrado el hecho, el Reniec emite el acta de defunción y se transfiere al área de los DNIs donde se cancela el DNI por fallecimiento", sostuvo.

Conclusión:

Un video viral en Facebook muestra a una joven que afirma no haber podido votar por figurar como fallecida en el sistema del Reniec. Sin embargo, la entidad desmintió la versión y aclaró que no tenía restricciones, por lo que estaba habilitada para sufragar sin ningún problema. Precisó que su registro solo presentaba la anotación 'mayor de edad con foto de menor de edad' por no actualizar su documento. Por otra parte, explicó que personas fallecidas pueden aparecer en el padrón si la defunción no fue registrada antes del cierre o si es que ocurrió después.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsAppVerificador LR.