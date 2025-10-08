Aprende a preparar un Lomo Saltado tradicional de forma sencilla para sorprender a tu familia
El Lomo Saltado es uno de los platos más representativos del Perú. Revisa la receta de hoy, los ingredientes que lo hacen único y el paso a paso para prepararlo en casa.
El Lomo Saltado no solo es un clásico de la gastronomía peruana, sino también un símbolo del mestizaje cultural que define al Perú. Este plato, nacido a finales del siglo XIX, combina la técnica oriental del salteado con los insumos criollos más tradicionales. Según registros culinarios de Lima de principios del siglo XX, los cocineros chinos-cantoneses incorporaron el wok y la salsa de soya en la cocina local, dando origen a una fusión que hoy representa la esencia de la cocina peruana moderna.
En la actualidad, el Lomo Saltado se encuentra en casi todos los restaurantes del país y se ha convertido en una embajada gastronómica del Perú en el mundo. Según la Sociedad Peruana de Gastronomía, este plato es uno de los cinco más pedidos por turistas extranjeros y ocupa un lugar destacado en festivales culinarios internacionales.
¿Qué ingredientes necesita el Lomo Saltado?
El secreto de un Lomo Saltado perfecto radica en la frescura de sus ingredientes y la precisión del fuego. Aunque su base es sencilla, cada componente cumple una función clave en el equilibrio del plato:
- Carne de res: preferiblemente lomo fino o solomillo, cortado en tiras medianas. Este corte garantiza suavidad y jugosidad.
- Cebolla roja: en gajos gruesos, aporta dulzura natural y textura crujiente.
- Tomate: maduro pero firme, da color y jugo al salteado.
- Ají amarillo: ingrediente indispensable de la cocina peruana, brinda un toque picante y aroma inconfundible.
- Salsa de soya (sillao): herencia de la cocina china, realza el sabor umami del conjunto.
- Vinagre tinto o de vino: aporta acidez que contrasta con la dulzura del tomate.
- Papas fritas: hechas con papa amarilla o blanca, cortadas en bastones y fritas hasta dorar.
- Arroz blanco: guarnición clásica que completa el plato.
- Cilantro fresco: se usa al final para aromatizar.
- Aceite vegetal o de girasol: para saltear en wok o sartén a fuego alto.
Algunos chefs peruanos recomiendan añadir un toque de pisco para flambear la carne, aportando notas aromáticas únicas. También se puede usar salsa de ostra o un poco de caldo de carne para intensificar el sabor.
¿Cuál es la receta del Lomo Saltado?
Preparar un Lomo Saltado tradicional no requiere técnicas complejas, pero sí rapidez y precisión. Se estima que todo el proceso toma menos de 25 minutos. A continuación, la receta paso a paso:
- Preparar la mise en place.
Corta la carne en tiras medianas, la cebolla y el tomate en gajos. Retira las semillas del ají amarillo y córtalo en tiras finas.
- Freír las papas.
Lava las papas, córtalas en bastones y fríelas en abundante aceite hasta que queden doradas. Escúrrelas en papel absorbente.
- Sellar la carne.
Calienta un wok o sartén grande con aceite muy caliente. Agrega la carne y saltea por unos segundos hasta dorar. No la sobrecocines; debe quedar jugosa por dentro.
- Incorporar las verduras.
Añade la cebolla y el ají amarillo. Remueve rápidamente para que se integren sin perder textura. Agrega el tomate y un chorrito de vinagre.
- Sazonar y mezclar.
Añade la salsa de soya, sal y pimienta al gusto. Si deseas, vierte una cucharadita de salsa de ostra o una pizca de azúcar para balancear los sabores.
- Agregar las papas fritas.
Incorpóralas al wok y mezcla suavemente para que se impregnen del jugo del salteado.
- Servir de inmediato.
Coloca el Lomo Saltado junto a una porción de arroz blanco y decora con hojas de cilantro.