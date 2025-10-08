HOYSuscripcion LR Focus

Aprende a preparar un Lomo Saltado tradicional de forma sencilla para sorprender a tu familia

El Lomo Saltado es uno de los platos más representativos del Perú. Revisa la receta de hoy, los ingredientes que lo hacen único y el paso a paso para prepararlo en casa.

Ingredientes y receta del Tacu Tacu de Lentejas, el plato del día. Foto: Eat Peru
El Lomo Saltado no solo es un clásico de la gastronomía peruana, sino también un símbolo del mestizaje cultural que define al Perú. Este plato, nacido a finales del siglo XIX, combina la técnica oriental del salteado con los insumos criollos más tradicionales. Según registros culinarios de Lima de principios del siglo XX, los cocineros chinos-cantoneses incorporaron el wok y la salsa de soya en la cocina local, dando origen a una fusión que hoy representa la esencia de la cocina peruana moderna.

En la actualidad, el Lomo Saltado se encuentra en casi todos los restaurantes del país y se ha convertido en una embajada gastronómica del Perú en el mundo. Según la Sociedad Peruana de Gastronomía, este plato es uno de los cinco más pedidos por turistas extranjeros y ocupa un lugar destacado en festivales culinarios internacionales.

PUEDES VER: Aprende a preparar un Tacu Tacu de Lentejas, un plato delicioso y simple para tu lunes

¿Qué ingredientes necesita el Lomo Saltado?

El secreto de un Lomo Saltado perfecto radica en la frescura de sus ingredientes y la precisión del fuego. Aunque su base es sencilla, cada componente cumple una función clave en el equilibrio del plato:

  • Carne de res: preferiblemente lomo fino o solomillo, cortado en tiras medianas. Este corte garantiza suavidad y jugosidad.
  • Cebolla roja: en gajos gruesos, aporta dulzura natural y textura crujiente.
  • Tomate: maduro pero firme, da color y jugo al salteado.
  • Ají amarillo: ingrediente indispensable de la cocina peruana, brinda un toque picante y aroma inconfundible.
  • Salsa de soya (sillao): herencia de la cocina china, realza el sabor umami del conjunto.
  • Vinagre tinto o de vino: aporta acidez que contrasta con la dulzura del tomate.
  • Papas fritas: hechas con papa amarilla o blanca, cortadas en bastones y fritas hasta dorar.
  • Arroz blanco: guarnición clásica que completa el plato.
  • Cilantro fresco: se usa al final para aromatizar.
  • Aceite vegetal o de girasol: para saltear en wok o sartén a fuego alto.

Algunos chefs peruanos recomiendan añadir un toque de pisco para flambear la carne, aportando notas aromáticas únicas. También se puede usar salsa de ostra o un poco de caldo de carne para intensificar el sabor.

¿Cuál es la receta del Lomo Saltado?

Preparar un Lomo Saltado tradicional no requiere técnicas complejas, pero sí rapidez y precisión. Se estima que todo el proceso toma menos de 25 minutos. A continuación, la receta paso a paso:

  1. Preparar la mise en place.
    Corta la carne en tiras medianas, la cebolla y el tomate en gajos. Retira las semillas del ají amarillo y córtalo en tiras finas.
  2. Freír las papas.
    Lava las papas, córtalas en bastones y fríelas en abundante aceite hasta que queden doradas. Escúrrelas en papel absorbente.
  3. Sellar la carne.
    Calienta un wok o sartén grande con aceite muy caliente. Agrega la carne y saltea por unos segundos hasta dorar. No la sobrecocines; debe quedar jugosa por dentro.
  4. Incorporar las verduras.
    Añade la cebolla y el ají amarillo. Remueve rápidamente para que se integren sin perder textura. Agrega el tomate y un chorrito de vinagre.
  5. Sazonar y mezclar.
    Añade la salsa de soya, sal y pimienta al gusto. Si deseas, vierte una cucharadita de salsa de ostra o una pizca de azúcar para balancear los sabores.
  6. Agregar las papas fritas.
    Incorpóralas al wok y mezcla suavemente para que se impregnen del jugo del salteado.
  7. Servir de inmediato.
    Coloca el Lomo Saltado junto a una porción de arroz blanco y decora con hojas de cilantro.
