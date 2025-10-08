Aprende a preparar un Lomo Saltado tradicional de forma sencilla para sorprender a tu familia

El Lomo Saltado no solo es un clásico de la gastronomía peruana, sino también un símbolo del mestizaje cultural que define al Perú. Este plato, nacido a finales del siglo XIX, combina la técnica oriental del salteado con los insumos criollos más tradicionales. Según registros culinarios de Lima de principios del siglo XX, los cocineros chinos-cantoneses incorporaron el wok y la salsa de soya en la cocina local, dando origen a una fusión que hoy representa la esencia de la cocina peruana moderna.

En la actualidad, el Lomo Saltado se encuentra en casi todos los restaurantes del país y se ha convertido en una embajada gastronómica del Perú en el mundo. Según la Sociedad Peruana de Gastronomía, este plato es uno de los cinco más pedidos por turistas extranjeros y ocupa un lugar destacado en festivales culinarios internacionales.

¿Qué ingredientes necesita el Lomo Saltado?

El secreto de un Lomo Saltado perfecto radica en la frescura de sus ingredientes y la precisión del fuego. Aunque su base es sencilla, cada componente cumple una función clave en el equilibrio del plato:

Carne de res: preferiblemente lomo fino o solomillo, cortado en tiras medianas. Este corte garantiza suavidad y jugosidad.

Cebolla roja: en gajos gruesos, aporta dulzura natural y textura crujiente.

Tomate: maduro pero firme, da color y jugo al salteado.

Ají amarillo: ingrediente indispensable de la cocina peruana, brinda un toque picante y aroma inconfundible.

Salsa de soya (sillao): herencia de la cocina china, realza el sabor umami del conjunto.

Vinagre tinto o de vino: aporta acidez que contrasta con la dulzura del tomate.

Papas fritas: hechas con papa amarilla o blanca, cortadas en bastones y fritas hasta dorar.

Arroz blanco: guarnición clásica que completa el plato.

Cilantro fresco: se usa al final para aromatizar.

Aceite vegetal o de girasol: para saltear en wok o sartén a fuego alto.

Algunos chefs peruanos recomiendan añadir un toque de pisco para flambear la carne, aportando notas aromáticas únicas. También se puede usar salsa de ostra o un poco de caldo de carne para intensificar el sabor.

¿Cuál es la receta del Lomo Saltado?

Preparar un Lomo Saltado tradicional no requiere técnicas complejas, pero sí rapidez y precisión. Se estima que todo el proceso toma menos de 25 minutos. A continuación, la receta paso a paso: