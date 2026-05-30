Asesinan a trabajador de concesionaria de vehículos en San Borja: llevaba apenas dos semanas en el cargo

Trabajador de concesionaria de vehículos de alta gama es asesinado a balazos en San Borja | Difusión

Trabajador de concesionaria de vehículos de alta gama es asesinado a balazos en San Borja | Difusión

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Un trabajador de una concesionaria de vehículos de alta gama fue asesinado a balazos la noche del viernes 29 de mayo en los exteriores de su centro de labores, ubicado en la intersección de la avenida Primavera y la calle Las Canarias, en San Borja. La víctima fue identificada como Claudio Humberto Pardo Chacayma, quien, según personas cercanas a la empresa, se había incorporado al negocio apenas dos semanas antes del crimen.

De acuerdo con información policial, el ataque ocurrió cuando el trabajador salió del establecimiento y se dirigió a una camioneta de la empresa estacionada frente al local. En ese momento, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta le cerraron el paso y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir.

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Investigan posible móvil

Tras el ataque, Pardo Chacayma fue trasladado a la clínica San Pablo, en Surco. Sin embargo, más tarde, los médicos certificaron su fallecimiento. En paralelo, agentes del Escuadrón de Emergencia desplegaron operativos para ubicar a los responsables, quienes escaparon en ese vehículo.

La Policía no descarta que el crimen esté relacionado con las amenazas y presuntas extorsiones dirigidas contra el propietario de la concesionaria. Según fuentes policiales, el empresario ya había denunciado ser víctima de extorsionadores tras un atentado ocurrido el 24 de marzo contra el local.

Aquel día, delincuentes armados atacaron el establecimiento y uno de los presuntos agresores, identificado como José Alberto Alvarado Castillo, murió durante la intervención del personal de seguridad. Un mes después, desconocidos dejaron un arreglo floral en los exteriores del negocio con amenazas que, de acuerdo con las investigaciones, estarían vinculadas tanto a una presunta represalia por ese hecho como a las extorsiones denunciadas por el propietario.