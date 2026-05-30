'Yo soy grandes batallas' 2026 hizo vibrar a todo el público de Latina. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

'Yo soy grandes batallas' 2026 hizo vibrar a todo el público de Latina. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

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La noche del sábado 30 de mayo estuvo marcada por la emoción, el talento y la nostalgia en la gran final de 'Yo soy grandes batallas' 2026. Tras una intensa competencia en la que participaron los imitadores de Marcelo Motta, Pedro Infante, Raphael, Julio Iglesias y Gustavo Cerati, el público tuvo la última palabra y definió a los dos finalistas que se enfrentaron en el esperado duelo decisivo: Pedro Infante y Raphael.

Luego de una velada cargada de destacadas presentaciones y momentos memorables, el imitador del cantante español logró conquistar a los televidentes y se consagró como el gran campeón de la temporada. Con una interpretación de su clásico 'En carne viva', el participante superó en la votación final al imitador del artista mexicano, quien respondió con 'Cien años', cerrando así una de las finales más reñidas y emocionantes del programa.

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Raphael gana la gran fina de 'Yo soy grandes batallas' 2026.

Raphael derrota a Pedro Infante en ‘Yo soy grandes batallas’ 2026

Tras una batalla totalmente reñida y con las apuestas apuntándolo como favorito, Josué Rivaldo, el imitador de Raphael, se impuso ante Jesús Zavaleta (Pedro Infante) en la primera gran final de ‘Yo soy grandes batallas’ de esta nueva etapa del programa de imitacion.

Franco Cabrera junto a Diana Sánchez fueron los encargados de entregar el premio de S/20.000 al ganador de la temporada, quien no podía creer lo que estaba sucediendo. ‘Raphael’ lloró de la emoción y abrazó con gran efusividad a su compañero de batalla.

Este triunfo representa un gran logro para el artista ya que en la previa enfrentó problemas que no le permitieron tener un desenvolvimiento pleno en la última gala.

¿Quiénes fueron los cinco finalistas de 'Yo soy grandes batallas' 2026?

Luego de varias semanas de presentaciones, retos y evaluaciones, los finalistas de 'Yo soy grandes batallas' lograron destacar por la calidad de sus interpretaciones y su capacidad para recrear la esencia de reconocidos artistas nacionales e internacionales.

Los cinco concursantes que llegaron a la instancia decisiva fueron los imitadores de Marcello Motta, Gustavo Cerati, Pedro Infante, Raphael y Julio Iglesias. Cada uno de ellos consiguió el respaldo del jurado y del público gracias a su desempeño a lo largo de la temporada, convirtiéndose en los protagonistas de una de las finales más esperadas del programa.

Finalmente, el imitador de Raphael se quedó con el título de campeón de 'Yo soy grandes batallas' 2026 al imponerse en la votación final frente a Pedro Infante. Con esto, conquistó su primer título de esta nueva temporada del programa de imitación.