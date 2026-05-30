Dictan 4 meses de prisión preventiva contra comandante PNP que insultó a policía tras invadir vía del Metropolitano

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La Corte de Lima Norte dictó cuatro meses de prisión preventiva contra el comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), Manuel Antonio Canales Moscoso, investigado por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad en agravio del Estado. A raíz de esta medida, será recluido en un establecimiento penitenciario del país, informó el Poder Judicial.

Según las investigaciones, Canales habría insultado y amedrentado al personal policial que lo intervino cuando transitaba con su vehículo por la vía exclusiva del Metropolitano, en el distrito de San Martín de Porres. El efectivo también se habría negado a someterse al test de equilibrio, a presentar sus documentos y a descender de la unidad.

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¿Por qué hecho se investiga al comandante de la PNP?

Recientemente, Canales protagonizó un fuerte altercado con un suboficial de tránsito tras invadir la vía exclusiva del Metropolitano y chocar con la motocicleta del agente que realizaba labores de control, a la altura del Parque del Trabajo.

Según imágenes difundidas por ATV Noticias, el efectivo de tránsito solicitó al oficial de la PNP que se identificara y mostrara su licencia de conducir. Sin embargo, ante dicho requerimiento, el comandante se negó rotundamente y abordó su vehículo, desde donde lanzó expresiones despectivas contra el efectivo.

Comandante ya había sido dado de baja antes

Esta no es la primera vez que Canales protagoniza un hecho que lo pone en problemas con la justicia. En 2016, fue detenido tras disparar contra Ronny de la Cruz Roque en el parque Bancario, en el distrito de Los Olivos. El joven se encontraba jugando básquetbol con sus amigos cuando, según informaron los vecinos, el oficial salió de su vivienda aparentemente en estado de ebriedad para exigirles que se retiraran. Ante la negativa del grupo, Canales sacó su arma de fuego y lo hirió en la pierna.

Pese a haber sido dado de baja de la institución por este caso, en 2023 se le otorgó una medida cautelar innovativa que permitió su reincorporación a la Policía Nacional del Perú con el mismo grado que desempeñaba.

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