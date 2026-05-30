Final Yo Soy Grandes Batallas 2026 EN VIVO: a qué hora inicia, quiénes son los finalistas y cómo votar por tu imitador favorito

Ganador de 'Yo soy grandes batallas' 2026 se decidirá por votación del público. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube

Ganador de 'Yo soy grandes batallas' 2026 se decidirá por votación del público. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube

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La recta decisiva de 'Yo soy grandes batallas' 2026 ya está en marcha. Tras una intensa jornada de eliminación realizada el viernes 29 de mayo, el programa de imitación de Latina confirmó a los cinco participantes que disputarán el título de campeón en la gran final, una edición que promete emociones hasta el último minuto.

La última gala dejó fuera de competencia a los representantes de Mon Laferte y Marciano Cantero, lo que redujo el grupo a solo cinco aspirantes al trofeo. Desde ahora, el desenlace dependerá exclusivamente de la preferencia de los televidentes, quienes tendrán la responsabilidad de elegir al ganador mediante la aplicación oficial del canal.

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¿Quiénes son los finalistas de 'Yo soy grandes batallas' 2026?

Luego de varias semanas de presentaciones, retos y evaluaciones, los finalistas de 'Yo soy grandes batallas' lograron destacar por la calidad de sus interpretaciones y su capacidad para recrear la esencia de reconocidos artistas nacionales e internacionales.

Los cinco concursantes que buscarán consagrarse en la final son:

Marcello Motta

Gustavo Cerati

Pedro Infante

Raphael

Julio Iglesias

Detrás de cada personaje existe un imitador que consiguió conectar con la audiencia a lo largo de la temporada. José Rosillo representa actualmente a Marcello Motta y llega a la definición tras consolidar una de las propuestas más sólidas del concurso.

Por su parte, Fernando Sosa logró posicionarse entre los favoritos gracias a su interpretación de Gustavo Cerati, mientras que Jesús Zavaleta intentará sumar un nuevo logro a su trayectoria luego de haber obtenido el campeonato de la temporada 2025, caracterizando al ícono mexicano Pedro Infante.

La lista se completa con Josué Rivaldo, considerado uno de los imitadores más reconocidos de la franquicia por su caracterización de Raphael, y Marco Hurtado, quien buscará alcanzar el primer lugar representando a Julio Iglesias después de destacar en participaciones anteriores dentro del formato.

Uno de los cambios más importantes para esta etapa es que el jurado ya no tendrá injerencia en la elección del vencedor. Ricardo Morán, Jely Reátegui y los demás integrantes del panel culminaron su participación en las votaciones, con lo que dejaron toda la decisión en manos del público.

¿Cómo votar por tu favorito en 'Yo soy grandes batallas'?

La elección del campeón de la temporada se realizará mediante votación popular a través de la aplicación oficial de Latina, disponible para dispositivos Android y Apple.

El sistema habilitado por la producción permite que cada usuario emita un voto durante cada etapa de la competencia. Las votaciones permanecieron abiertas entre el 28 y el 30 de mayo y se cerrarán pocas horas antes del inicio de la gala final.

Para participar, los usuarios deben seguir estos pasos:

Descargar la aplicación oficial de Latina desde Play Store o App Store. Registrarse o iniciar sesión con una cuenta personal. Ingresar a la sección 'Participa'. Seleccionar al imitador de preferencia. Confirmar el voto dentro del periodo habilitado.

La producción informó que el respaldo de los televidentes será el único criterio para definir al ganador de 'Yo soy grandes batallas' 2026, por lo que cada voto podría resultar determinante en la definición del certamen.

Horario de la gran final de 'Yo soy grandes batallas'

La esperada final de 'Yo soy grandes batallas' se transmitirá este sábado 30 de mayo desde las 9.00 p. m. a través de la señal de Latina y también mediante sus plataformas digitales.

Gran final de 'Yo soy grandes batallas' 2026.

Durante la gala se conocerá al nuevo campeón de la temporada 2026, luego de una competencia que reunió a destacados imitadores y que mantuvo la expectativa del público durante varias semanas. Con cinco finalistas en carrera y la votación abierta hasta horas antes de la emisión en vivo, el programa se prepara para una de las definiciones más esperadas de la temporada.