HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Roberto Sánchez tras reunión con colectivos: "Todo el sistema de justicia está copado por la mafia"

Durante el encuentro para la firma del 'Compromiso por el Perú', el candidato presidencial Roberto Sánchez señaló que su propuesta de coalición busca contrarrestar una concentración de poder en el Congreso bicameral.

Roberto Sánchez durante la firma del "Compromiso por el Perú".
Roberto Sánchez durante la firma del "Compromiso por el Perú". | LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, firmó un 'Compromiso con el Perú' con el respaldo de diversos colectivos sociales. Durante su discurso señaló que instituciones como el Tribunal Constitucional (TC) y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) están siendo controladas. “Todo ese sistema de justicia que hoy está copado por la mafia", advirtió.

Únete a nuestro canal de política y economía

Según el candidato, estas autoridades se unieron con políticos de la oposición para sacar del poder al expresidente Pedro Castillo sin pruebas claras. "Dijeron que era corrupto antes de tiempo", agregó.

TE RECOMENDAMOS

¡NUEVA ENCUESTA! KEIKO FUJIMORI SUPERA A SÁNCHEZ POR POCO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En su discurso, el líder de Juntos por el Perú recordó los 14 meses de gestión del expresidente Pedro Castillo y expresó que su salida del poder fue producto de un "complot" entre una mayoría legislativa, el Ministerio Público y un sector de la prensa.

"Jamás debió anticiparse sentencias como si fuéramos Corte Suprema para decir que el presidente Pedro Castillo era un vil corrupto".

PUEDES VER: TGP despidió a trabajadores que formaron el sindicato de la empresa

lr.pe

Roberto Sánchez señaló desconocer antecedentes de propietario de vehículo usado en campaña: “No tengo relación con personas dedicadas a actividades ilícitas”

El líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó vínculos con actos ilegales, criminalidad y narcotráfico. Mediante un comunicado publicado por medio de sus redes oficiales.

Durante nuestras actividades políticas en distintas regiones, en medio de la intensidad del recibimiento y del traslado entre un punto y otro, se facilitó una unidad de transporte sin que existiera de mi parte conocimiento alguno sobre antecedentes o situación relacionada con sus propietarios”, indicó.

PUEDES VER: Encuesta IEP: Roberto Sánchez tiene el 40% del antivoto y Keiko Fujimori el 37%

lr.pe

Además, precisó no tener relaciones personales, políticas ni económicas con personas que tienen nexos con actividades ilícitas. “Mi trayectoria pública y mi vida han sido siempre de cara al pueblo, con transparencia, honestidad y respeto a la ley”, se lee.

El candidato agradeció la fiscalización ciudadana y la de los medios, ya que le permite aclarar situaciones de interés público. Adicionalmente, Sánchez reiteró su disposición para colaborar con cualquier investigación que se requiera y resaltó la importancia de una gestión transparente frente al país.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Keiko Fujimori plantea el uso de tecnología militar para controlar las fronteras

Keiko Fujimori plantea el uso de tecnología militar para controlar las fronteras

LEER MÁS
Debate Presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: ¿Cuáles son los temas y cuánto durará cada bloque?

Debate Presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: ¿Cuáles son los temas y cuánto durará cada bloque?

LEER MÁS
Debate Presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: ¿Cuáles son los temas y cuánto durará cada bloque?

Debate Presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: ¿Cuáles son los temas y cuánto durará cada bloque?

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
TGP despidió a trabajadores que formaron el sindicato de la empresa

TGP despidió a trabajadores que formaron el sindicato de la empresa

LEER MÁS
Encuesta IEP: Roberto Sánchez tiene el 40% del antivoto y Keiko Fujimori el 37%

Encuesta IEP: Roberto Sánchez tiene el 40% del antivoto y Keiko Fujimori el 37%

LEER MÁS
Roberto Sánchez firma compromiso con organizaciones sociales para derogar leyes procrimen y de impunidad

Roberto Sánchez firma compromiso con organizaciones sociales para derogar leyes procrimen y de impunidad

LEER MÁS
Debate Presidencial 2026: ¿A qué hora y por dónde ver el Keiko Fujimori vs Roberto Sánchez?

Debate Presidencial 2026: ¿A qué hora y por dónde ver el Keiko Fujimori vs Roberto Sánchez?

LEER MÁS
Colectivos convocan a marcha nacional contra Keiko Fujimori para este sábado 30 de mayo

Colectivos convocan a marcha nacional contra Keiko Fujimori para este sábado 30 de mayo

LEER MÁS
Encuesta IEP: Keiko Fujimori alcanza el 36% de intención de voto y Roberto Sánchez registra el 30%

Encuesta IEP: Keiko Fujimori alcanza el 36% de intención de voto y Roberto Sánchez registra el 30%

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025