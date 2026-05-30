Roberto Sánchez tras reunión con colectivos: "Todo el sistema de justicia está copado por la mafia"

Roberto Sánchez durante la firma del "Compromiso por el Perú". | LR

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El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, firmó un 'Compromiso con el Perú' con el respaldo de diversos colectivos sociales. Durante su discurso señaló que instituciones como el Tribunal Constitucional (TC) y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) están siendo controladas. “Todo ese sistema de justicia que hoy está copado por la mafia", advirtió.

Según el candidato, estas autoridades se unieron con políticos de la oposición para sacar del poder al expresidente Pedro Castillo sin pruebas claras. "Dijeron que era corrupto antes de tiempo", agregó.

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En su discurso, el líder de Juntos por el Perú recordó los 14 meses de gestión del expresidente Pedro Castillo y expresó que su salida del poder fue producto de un "complot" entre una mayoría legislativa, el Ministerio Público y un sector de la prensa.

"Jamás debió anticiparse sentencias como si fuéramos Corte Suprema para decir que el presidente Pedro Castillo era un vil corrupto".

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Roberto Sánchez señaló desconocer antecedentes de propietario de vehículo usado en campaña: “No tengo relación con personas dedicadas a actividades ilícitas”

El líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó vínculos con actos ilegales, criminalidad y narcotráfico. Mediante un comunicado publicado por medio de sus redes oficiales.

“Durante nuestras actividades políticas en distintas regiones, en medio de la intensidad del recibimiento y del traslado entre un punto y otro, se facilitó una unidad de transporte sin que existiera de mi parte conocimiento alguno sobre antecedentes o situación relacionada con sus propietarios”, indicó.

Además, precisó no tener relaciones personales, políticas ni económicas con personas que tienen nexos con actividades ilícitas. “Mi trayectoria pública y mi vida han sido siempre de cara al pueblo, con transparencia, honestidad y respeto a la ley”, se lee.

El candidato agradeció la fiscalización ciudadana y la de los medios, ya que le permite aclarar situaciones de interés público. Adicionalmente, Sánchez reiteró su disposición para colaborar con cualquier investigación que se requiera y resaltó la importancia de una gestión transparente frente al país.