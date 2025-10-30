HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Menú del día: aprende a preparar Tallarines Verdes de la forma más fácil y en casa

Descubre el delicioso menú del día con tallarines verdes al estilo peruano, un plato que combina pesto criollo y pasta al dente, ideal para amantes de la buena cocina.

Aprende a preparar Tallarines Verdes de la forma más fácil y en casa
Aprende a preparar Tallarines Verdes de la forma más fácil y en casa | Foto: Buenazo.

Hoy el menú del día promete conquistar todos los paladares con un clásico de la gastronomía peruana: tallarines verdes al estilo peruano. Este delicioso plato combina el inconfundible sabor del pesto criollo —preparado con albahaca, espinaca, queso fresco y pecanas— con la suavidad de la pasta al dente y, en muchos casos, acompañado de una jugosa milanesa o bistec dorado. Una receta que refleja el ingenio y la sazón peruana en cada bocado.

PUEDES VER: Menú del día: aprende a preparar Causa de pollo de la forma más fácil y en casa

lr.pe

Tallarines verdes hoy en el menú del día

Ingredientes:

  • 400 g de tallarines (spaghetti o fettuccini)
  • 1 taza de hojas de albahaca fresca
  • 1 taza de hojas de espinaca
  • ½ taza de leche evaporada
  • 100 g de queso fresco
  • 50 g de pecanas o nueces
  • 1 diente de ajo
  • ½ cebolla picada
  • ½ taza de aceite vegetal (o de oliva)
  • Sal y pimienta al gusto
  • Queso parmesano rallado (opcional, para servir)
  • 4 bistecs, pollo o milanesas (acompañamiento opcional)

Preparación fácil de los tallarines verdes

Preparación:

  1. Cocer la pasta:
    Cocina los tallarines en agua con sal hasta que estén al dente. Escúrrelos y reserva un poco del agua de cocción.
  2. Saltear los vegetales:
    En una sartén, sofríe la cebolla y el ajo con un poco de aceite hasta que estén dorados. Luego añade las hojas de espinaca y albahaca; cocina solo unos segundos para que no pierdan su color.
  3. Licuar la salsa verde:
    Coloca en la licuadora las hojas salteadas, el queso fresco, las pecanas, la leche evaporada y un chorrito de aceite. Licúa hasta obtener una salsa cremosa. Ajusta la sal y pimienta al gusto.
  4. Mezclar con la pasta:
    En una sartén grande, calienta la salsa verde a fuego bajo y agrega los tallarines cocidos. Mezcla bien para que la pasta absorba todo el sabor. Si la salsa está muy espesa, añade un poco del agua de cocción reservada.
  5. Servir:
    Sirve los tallarines verdes bien calientes, acompañados de un bistec o milanesa dorada y espolvorea queso parmesano rallado por encima.
