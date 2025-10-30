Menú del día: aprende a preparar Tallarines Verdes de la forma más fácil y en casa
Hoy el menú del día promete conquistar todos los paladares con un clásico de la gastronomía peruana: tallarines verdes al estilo peruano. Este delicioso plato combina el inconfundible sabor del pesto criollo —preparado con albahaca, espinaca, queso fresco y pecanas— con la suavidad de la pasta al dente y, en muchos casos, acompañado de una jugosa milanesa o bistec dorado. Una receta que refleja el ingenio y la sazón peruana en cada bocado.
Tallarines verdes hoy en el menú del día
Ingredientes:
- 400 g de tallarines (spaghetti o fettuccini)
- 1 taza de hojas de albahaca fresca
- 1 taza de hojas de espinaca
- ½ taza de leche evaporada
- 100 g de queso fresco
- 50 g de pecanas o nueces
- 1 diente de ajo
- ½ cebolla picada
- ½ taza de aceite vegetal (o de oliva)
- Sal y pimienta al gusto
- Queso parmesano rallado (opcional, para servir)
- 4 bistecs, pollo o milanesas (acompañamiento opcional)
Preparación fácil de los tallarines verdes
Preparación:
- Cocer la pasta:
Cocina los tallarines en agua con sal hasta que estén al dente. Escúrrelos y reserva un poco del agua de cocción.
- Saltear los vegetales:
En una sartén, sofríe la cebolla y el ajo con un poco de aceite hasta que estén dorados. Luego añade las hojas de espinaca y albahaca; cocina solo unos segundos para que no pierdan su color.
- Licuar la salsa verde:
Coloca en la licuadora las hojas salteadas, el queso fresco, las pecanas, la leche evaporada y un chorrito de aceite. Licúa hasta obtener una salsa cremosa. Ajusta la sal y pimienta al gusto.
- Mezclar con la pasta:
En una sartén grande, calienta la salsa verde a fuego bajo y agrega los tallarines cocidos. Mezcla bien para que la pasta absorba todo el sabor. Si la salsa está muy espesa, añade un poco del agua de cocción reservada.
- Servir:
Sirve los tallarines verdes bien calientes, acompañados de un bistec o milanesa dorada y espolvorea queso parmesano rallado por encima.