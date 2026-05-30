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Keiko Fujimori plantea el uso de tecnología militar para controlar las fronteras

La candidata de Fuerza Popular detalló que su propuesta incluye el uso de drones militares. Asimismo, Keiko Fujimori y el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se enfrentarán el 30 de mayo en el debate presidencial para exponer sus medidas en seguridad, economía, salud y educación.

Keiko Fujimori propone uso de tecnología para control fronterizo.
Keiko Fujimori propone uso de tecnología para control fronterizo. | Andina
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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que, en caso de asumir el gobierno, implementará un plan de seguridad centrado en reforzar el control fronterizo. De acuerdo con Fujimori, las FF. AA. se encargarán de vigilar el territorio nacional con el apoyo de la tecnología.

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A través de una publicación en sus redes sociales desde la ciudad de Tumbes, Fujimori Higuchi detalló que la medida busca evitar el ingreso de la delincuencia organizada y contrarrestar el sicariato, la extorsión y la trata de personas. La propuesta incluye drones militares, sistemas de reconocimiento facial y el uso de inteligencia artificial.

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Además, informó que su plan se complementará con el establecimiento de nuevos puntos de vigilancia y control en zonas geográficas estratégicas del país para resguardar la seguridad de la población.

Preparativos para el debate presidencial

Este anuncio se difundió un día después de que la candidata sostuviera reuniones de coordinación en su local de campaña con su equipo técnico. Entre ellos, Miguel Torres y Luis Galarreta, candidatos a la primera y segunda vicepresidencia.

Keiko Fujimori y el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se disputan la segunda elección presidencial el próximo domingo 7 de junio. Como parte del cronograma electoral, ambos participarán el domingo 31 de mayo en el encuentro organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El encuentro se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Lima y constará de cuatro bloques temáticos: Seguridad Ciudadana; Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos; Educación y Salud; y Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza.

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