Sicario asesina a odontólogo en Bellavista tras regresar de jugar fútbol con amigos

Un odontólogo fue asesinado a balazos la noche del domingo 12 de abril en el distrito de Bellavista, en el Callao, a pocas horas del inicio de las elecciones presidenciales. La víctima, identificada como Giancarlo Aurelio Pastor Polo, fue atacada por un sicario cuando regresaba a su vivienda tras participar en una pichanga con amigos en la calle 46 de la urbanización Ciudad del Pescador.

De acuerdo con testigos, el profesional se encontraba compartiendo en un parque cercano cuando fue sorprendido por una ráfaga de disparos. En el ataque, uno de sus amigos también resultó herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde viene recibiendo atención médica.

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Inseguridad en urbanización de Bellavista tras ataque

Vecinos de la urbanización indicaron que la zona presenta constantes problemas de inseguridad. “Minutos antes mi hijo pasó por ahí porque salió a comprar, después escuchamos los disparos”, relató una residente a América Noticias. Asimismo, señalaron que no sería la primera vez que se registran hechos violentos en el sector.

Según versiones recogidas en el lugar, el atacante sería aparentemente menor de edad y habría realizado cerca de ocho disparos antes de huir. Hasta el momento, familiares de la víctima aseguran que no había recibido amenazas previas.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la escena del crimen para iniciar las diligencias correspondientes. Las cámaras de videovigilancia de la zona serán clave para identificar al responsable. El caso quedó en manos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de Bellavista.

En tanto, el Colegio Odontológico del Perú – Región Callao expresó sus condolencias a los familiares del odontólogo y destacó su trayectoria como cirujano dentista formado en la Universidad Nacional Federico Villarreal.