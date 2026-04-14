Corte de luz del 14 al 16 de abril en Lima y Callao: consulta horarios y distritos afectados por Pluz Energía
Pluz Energía Perú implementará cortes programados del servicio eléctrico del 14 al 18 de abril en Lima y Callao, con interrupciones que pueden durar hasta 11 horas.
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La empresa Pluz Energía Perú anunció una nueva suspensión programada del servicio eléctrico entre el martes 14 y el jueves 18 de abril en diversos distritos de Lima y el Callao. Indicó que, dependiendo del avance de los trabajos, los cortes podrían prolongarse hasta por 11 horas en algunas zonas.
La medida responde a labores de mantenimiento y mejora de la red eléctrica, con el objetivo de optimizar la calidad del servicio. En ese sentido, la compañía recomendó a los usuarios tomar previsiones y planificar con anticipación el uso de energía durante los horarios establecidos.
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Distritos de Lima y Callao sin luz: horario y zonas afectadas
Martes 14 de abril
Carabayllo
Horario: 8.00 a. m. – 6.00 p. m.
Zonas afectadas: AV. JOSÉ DE SAN MARTÍN CDRAS. 1, 2, 3, CALLE SAN PEDRO DE CARABAYLLO CDRAS. 3, 4, 5, 6, JR. LAS ORQUÍDEAS CDRAS. 1, 2, 3, JR. LOS NARCISOS CDRAS. 1, 2, JR. MADRESELVA CDRAS. 1, 2, JR. LAS MARGARITAS CDRAS. 1, 2, JR. MICAELA BASTIDAS CDRAS. 2, 3, 4, JR. MVLEARÍA PARADO DE BELLIDO CDRAS. 1, 4, JR. LOS SAUCES CDRAS. 1, 2, JR. CAMPANILLAS CDRAS. 1, 2, JR. LAS DALIAS CDRAS. 1, 2, JR. LOS JAZMINES CDRA. 1, JR. LOS ÁLAMOS CDRAS. 1, 2, JR. SIMÓN BOLIVAR CDRA. 1, URB. STA. ISABEL MZS. A1, B1, C1, D1, E1, F1, F3, G3, H1, H3, I1, I3, J1, N3, O3, P3, JR. PACÍFICO CDRA. 5, JR. LOS MIRTOS CDRA. 1, JR. LOS SABIOS CDRA. 1, CALLE LAS VIOLETAS CDRA. 1.
San Miguel
Horario: 8.00 a. m. – 6.00 p. m.
Zonas afectadas: JR. AMERICO VESPUCIO CDRA 3, AV. LA MARINA CDRAS 30, 31, 32, 33, JR. HERMANOS CATARI CDRAS 3, 4, CALLE ZAÑA CDRA 1, JR. SOLITARIO DE SAYAN CDRA 4, AV. ANDRES RAZURI CDRAS 2, 3, MZ M-9, JR. HERNANDO DE MAGALLANES CDRAS 2, 3, 4, JR. JOSE GABRIEL AGUILAR CDRA 5, JR. MANCO II CDRAS 6, 7, CALLE ROSA MERINO CDRA 2, AV. DE LOS PATRIOTAS CDRAS 4, 5, JR. MARIANO VALDIVIA CDRA 1.
Horario: 8.00 a. m. – 11.00 a. m.
Zonas afectadas: GERMAN ASTETE MZ E2, I1, T2, AV. PIO XII CDRAS 3, 4, 5, AV. VENEZUELA CDRAS 60, 61, 62, CALLE BAHIA INDEPENDENCIA CDRA 1, BAHIA DE PARACAS CDRAS 1, 2, BAHIA NICOLAS CDRA 1, BAHIA DE HUACHO CDRA 1, BAHIA DE HUARMEY CDRA 1, BAHIA DE PARACAS CDRAS 1, 2, BAHIA SALINAS CDRA 1, CALLE FOGONERO ISIDRO ALCIBAR CDRA 1, CALLE JOSE MARIA MORELLOS CDRAS 2, 3.
Pueblo Libre
Horario: 8.30 a. m. – 7.00 p. m.
Zonas afectadas: AV. CORACEROS CDRAS 1, 2, AV. DEL RIO CDRAS 2, 3, 4, 5, AV. JUAN PABLO FERNANDINI CDRAS 14, 15, AV. PERU CDRA 14, JR. BAHIA CDRA 1, CALLE BORGOÑO CDRA 4, CALLE COPACABANA CDRA 1, CALLE RIVADAVIA CDRA 1, JR. MORALES BERMUDEZ CDRA 2, PARQUE RUIZ CDRA 1, PARQUE ORQUIDEA CDRA 1, JR. TERUEL CDRA 2. LOS OLIVOS 8.30 – 2.30 A.H. 19 DE MAYO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, AV. HUAYLAS MZ E, AV. NARANJAL MZ D, CALLE A MZ M, CALLE C MZ N, CALLE PISCOBAMBA MZ C.
Callao
Horario: 9.30 a. m. – 5.30 p. m.
Zonas afectadas: AV. ARGENTINA CDRAS 24, 25.
Carabayllo
Horario: 9.30 a. m. – 1.30 p. m.
Zonas afectadas: C.P. SANTA ROSA DE PUQUIO AV. 20A MZ A, Z, ASOC. PEQ. AGRICULTORES CHILLON SANTA ROSA DE FALTRIQUERAS MZ D.
San Juan de Lurigancho
Horario: 9.30 a. m. – 4.30 p. m.
Zonas afectadas: ASOC. VIVIENDA ISRAEL MZ D, E, F, G, J, N. SAN MIGUEL 12.00 – 3.00 AV. BRIGIDA SILVA DE OCHOA CDRA 1. VENTANILLA 12.30 – 3.00 A.H. LAS LOMAS DE VENTANILLA MZ B7, C1, C2, C3, C4, J11, K10, K11, K12, K13, K14, K15, A.H. VIILA ESTELA MZ K6, K7, K8.
San Martín de Porres
Horario: 1.00 p. m. – 4.00 p. m.
Zonas afectadas: AV. JUAN VICENTE NICOLINI CDRA 4, JR. SAN LUCAS CDRA 4.
Lima Cercado
Horario: 11.00 a. m. – 2.30 p. m.
Zonas afectadas: JR. CALLAO CDRAS. 1, 2, 5, 6, 7, JR. CHANCAY CDRAS. 2, 3, 4, 5, 7, JR. CAÑETE CDRAS. 1, 2, 3, 7, JR. ICA CDRAS. 2, 3, 4, 5, 6, 7, AV. TACNA CDRAS. 2, 3, JR. CONDE DE SUPERUNDA CDRA. 1, 5, 6, CALLE S/N CDRA. 7.
Puente Piedra
Horario: 10.00 a. m. – 2.00 p. m.
Zonas afectadas: A.H. LAS LOMAS K8. ASOC. CASA HUERTA SAN RAMON
Los Olivos
Horario: 11.00 a. m. – 1.00 p. m.
Zonas afectadas: COOP. VIV.EL OLIVAR AV.UNIVERSITARIA JTO. MZ.M
Miércoles 15 de abril
Ventanilla
Horario: 8.30 a. m. – 7.30 p. m.
Zonas afectadas: A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI MZ A, B, C, D-1, D-2, D1, D2, E, E1, F1 a F10, G, G1, G3, H, I, J, K, L, LL, M, M-3, M1, M3, N, N1, O, O-1, O1, P, Q, Q-1, R, R-1 a R-3, R1, R2, S, S1, S2, S4, T, T1, T2, U, U1, V, V1, W, W-1, W1, X, X-1, X2, Y, Y2, Z, Z-1, Z-2, Z1, Z2, A.H. LA PAZ MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M-1, M1, N, O, P, Q, R, T, T-01, T-1, T1, U, U-1, U-2, U-4 a U-9, U1 A U5, V, V1, X, X-1, X1, Y-10, Y-13, Y-2, Y-4, Y-7 a Y-14, Y1 a Y14, Z, A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS MZ A, A-1, A1, B, B-1, B1, C, C1, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H-1, H1, I, I-1, I1, J, J-1, J2, K, K-1, K1, L-1, L1, LL, M, M1, N1, N2, O, O-1, O1, P, P-01, P1, Q1, R, R-01, R1, S, S1, T, T-1, T1, U, U-1, U1, V, V-1, V1, W, W-1, W1, X, X-1, X1, X2, Y, Z, Z1, A.H. SAN PABLO MZ A, A1, A1, B, B-1, B1, C, C1, D, E, E-1, E1, E2, F, F-1, F1, F2, G, G-1, G1, H, H-1, H1, I, I-1, I1, J, J-01, J1, K, L, M, N, O, Z. A.H. SAN PEDRO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, P-1, Q, R, A.H. VILLA LOS REYES MZ A, B, C, D, E, F, G, H, H1, J, K, R, S, A.H. BAHIA BLANCA MZ A, A-9, A-13, A-14, A-15, A-16, A-17, A9, A10, A12, A13, A14, A15, A17, ASOC. SANTA MARGARITA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, A.H LAS LOMAS DE VENTANILLA MZ B, B-5, B-6, B5, B6, B7, C-08.
Callao
Horario: 9.00 a. m. – 5.00 p. m.
Zonas afectadas: AV. ELMER FAUCETT CLIENTE 51934U
Breña
Horario: 9.00 a. m. – 6.00 p. m.
Zonas afectadas: AV. ARICA CDRAS 12, 13, 14, 15, AV. PILCOMAYO CDRAS 1, 2, 3, AV. VENEZUELA CDRAS 14, 15, AV. ARICA CDRAS 14, 15, 16, CALLE CHAMAYA CDRAS 9, 10, CALLE PASTAZA CDRAS 5, 6, CALLE PILCOMAYO CDRAS 2, 3, 4, CALLE RECUAY CDRA 9, JR. INDEPENDENCIA CDRA 10, JR. SUCCHA CDRA 5, JR. NAPO CDRA 6, PASAJE UNANUE CDRA 1, PASAJE VIGIL CDRA 1.
San Juan de Lurigancho
Horario: 9.30 a. m. – 4.30 p. m.
Zonas afectadas: A.H. HUASCAR SECTOR A MZ 62, 69, 70, 71, 131, 132, 135, 137, 169.
San Miguel
Horario: 1.00 p. m. – 4.00 p. m.
Zonas afectadas: AV. VENEZUELA CDRAS 53, 54.
Pueblo Libre
Horario: 1.30 p. m. – 4.00 p. m.
Zonas afectadas: AV. JOSE DE SUCRE CDRA 11, JR. DOMINGO NIETO CDRA 5.
Horario: 2.30 p. m. – 5.00 p. m.
Zonas afectadas: AV. DE LA MARINA CDRAS 6, 7, 8, CALLE FELIPE SANTIAGO ORE CDRAS 1, 2, CALLE TORRES MALARIN CDRAS 3, 4, 5, CALLE SANTA ANA CDRAS 2, 3, CALLE SANTA CECILIA CDRA 1, CALLE SANTA ISABEL CDRAS 1, 2, 3, CALLE SANTA MARTA CDRA 1, CALLE SANTA RITA CDRA 1.
Jueves 16 de abril
Lima Cercado
Horario: 12.00 a. m. – 6.00 a. m.
Zonas afectadas: JR. HUALLAGA CDRAS. 4, 5, AV. ABANCAY CDRAS. 2, 3.
San Juan de Lurigancho
Horario: 8.00 a. m. – 6.00 p. m.
Zonas afectadas: AV. SAN MARTÍN DE PORRES ESTE CDRA. 5.
San Miguel
Horario: 8.00 a. m. – 11.00 a. m.
Zonas afectadas: CALLE AUSANGATE CDRA. 6, AV. DE LOS PRECURSORES CDRAS. 5, 6, 7, CALLE PACAMARCA CDRA. 2, CALLE VILLAC UMO CDRA. 1, AV. ELMER FAUCETT CDRA. 3, CALLE CHINCHAYSUYO CDRAS. 2, 3, CALLE CAYRUCACHI CDRAS. 2, 3, CALLE COLLAGATE CDRA. 6, CALLE HUANDOY CDRAS. 5, 6, JR. INCAHUASI CDRA. 2, CALLE PUMACURCO CDRA. 2, PSJE. TÚPAC AMARU CDRA. 1.
Los Olivos
Horario: 8.30 a. m. – 6.30 p. m.
Zonas afectadas: CALLE ABUTILLÓN CDRA. 38, JR. CESAR VALLEJO CDRA. 7, JR. LOS CASTAÑOS CDRAS. 7, 8, JR. LA HIEDRA CDRA. 7, AV. LAS PALMERAS CDRA. 38, URB. LAS PALMERAS MZS. B, C, E, F, K, Z, AV. CARLOS IZAGUIRRE CDRA. 8, CALLE ACACIAS CDRA. 7.
Puente Piedra
Horario: 8.30 a. m. – 6.30 p. m.
Zonas afectadas: ASOC. VIV. VILLA MARGARITA MZS. A, G, H, K, L, ASOC. VIV. MILAGROSA CRUZ DE MOTUPE MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, I PRIMA, ASOC. RES. VILLA LAS FLORES MZS. A, B, C, D, E, F, H, I, ASOC. VIV. LOS MANANTIALES DE PUENTE PIEDRA MZ. A, ASOC. VIV. LOS CEDROS DEL NORTE MZS A1, C, ASOC. VIV. SANTO CRISTO MZ. C, ASOC. LAS TORRES MZ. A.
San Miguel
Horario: 8.00 a. m. – 4.00 p. m.
Zonas afectadas: AV. LIBERTAD CDRAS. 27, 28, 29, AV. DE LOS INSURGENTES CDRA. 1, URB. SAN JUAN MASÍAS MZS. A, B, JR. 28 DE JULIO CDRA. 2.
Carabayllo
Horario: 9.00 a. m. – 6.00 p. m.
Zonas afectadas: ASOC. DE PROP SACRISTÍA SAN PEDRO DE CARABAYLLO MZS. A, B, ASOC. VIV. SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, ASOC. VIV. BUEN HOGAR MZS. A, B, PRO. VIV. SOL DE STA. MARÍA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A.H. CAMINO REAL DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO MZ. A.
Horario: 9.00 a. m. – 4.00 p. m.
Zonas afectadas: A.H. SOL NACIENTE DE CARABAYLLO MZS. A1, B1, C1, D1, 1E, F1, G1, N, N1, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A.H. GRUPO DE MORADORES ELIANE KARP DE TOLEDO MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AGRUP. FAM. 11 DE MAYO 5TO SCT EL PROGRESO MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, AGRUP. FAM. LOS SOLIDARIOS DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, AGRUP. FAM. 11 DE MAYO 5TO SCT. EL PROGRESO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O.
Los Olivos
Horario: 9.00 a. m. – 5.00 p. m.
Zonas afectadas: AV. ALFREDO MENDIOLA CDRAS. 79, 80, 81, JR. LA AMISTAD CDRA. 4, JR. LA HONRADEZ CDRA. 4, JR. LA UNIDAD CDRAS. 79, 80, URB. PRO MZS. GG5, KK5, M5, MM5, NN5. SAN MARTÍN DE PORRES / CALLAO 1.00 – 4.00 ASOC. VIV. LAS BEGONIAS DE SANTA ROSA MZS. A, B, C, ASOC. VIV. LOS TRABAJADORES DEL PUERTO MZ. A, ASOC. LOS ÁLAMOS MZ. A, A.H. STA. ROSA MZ. J, ASOC. VIV. LOS OLIVOS DE STA. ROSA MZ. J, AV. CANTA CALLAO C/ AV. JAPÓN, PRO. VIV. LAS DALIAS STAS BARBARA MZ. C.