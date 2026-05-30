El arroz es un alimento vital para más de la mitad de la población mundial, proveyendo energía y versatilidad en la cocina. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

El arroz es un alimento vital para más de la mitad de la población mundial, proveyendo energía y versatilidad en la cocina. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

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La preparación tradicional del arroz blanco —basada en grano, agua y sal— evoluciona gracias a una tendencia entre cocineros profesionales que propone enriquecer esta receta básica con elementos aromáticos. El chef español Juanjo López, propietario del restaurante La Tasquita de Enfrente, defiende este cambio al afirmar que el cereal no se hace solo con agua. Esta propuesta busca dar un aroma profundo a uno de los acompañamientos más consumidos del mundo.

Varios medios y expertos gastronómicos difunden este enfoque, convencidos de que pequeñas variaciones técnicas transforman un complemento anodino en un plato con carácter. Múltiples chefs señalan que añadir componentes como hierbas o caldos al arroz constituye una forma accesible de otorgar mayor riqueza sensorial a este básico culinario, sin complicar su elaboración habitual.

¿Qué ingredientes alternativos al agua mejoran el sabor del arroz blanco?

El cocinero López sugiere sustituir el agua por caldo casero para enriquecer el perfil de este platillo. Su receta incluye caldo de pescado, aunque aclara que existen opciones de pollo o res según el acompañamiento. De esta manera, el líquido base aporta un trasfondo aromático superior desde el primer instante.

Aparte de este elemento, el experto aconseja incorporar tres dientes de ajo al sofrito previo con la cebolla. Este ingrediente, levemente machacado, esparce aromas que perfuman los granos al comenzar la preparación. Este paso asegura una base gustativa profunda y tradicional en la cacerola.

El último componente destacado son dos hojas de laurel durante el hervor. Esta hierba brinda un toque herbal delicado que complementa la mezcla. Su inclusión busca potenciar sabores sin dominarlos, una cualidad valorada en la gastronomía global.

¿Por qué el arroz es un alimento vital y cómo es su preparación?

Este cereal constituye el sustento primordial para más de la mitad de la población mundial, al proveer cerca del 20% de la energía alimentaria humana a nivel global. La relevancia de dicho grano resulta crucial en regiones de Asia, América y África, donde se consolida como un pilar fundamental de la dieta.

Razones de su importancia:

Alta disponibilidad y bajo costo frente a otros alimentos básicos.

Fuente de carbohidratos que aporta energía rápidamente.

Versatilidad culinaria que permite preparaciones desde acompañamientos hasta platos principales.

Receta básica de arroz blanco con sabor:

Arroz seco

Caldo caliente (en lugar de agua)

Ajo

Hojas de laurel

Aceite de oliva

Sal

Preparación: