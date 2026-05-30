Roberto Burneo sobre las mesas de serie 900 mil vamos a tener fiscalizadores en cada uno | Foto: composición LR - JNE

Roberto Burneo sobre las mesas de serie 900 mil vamos a tener fiscalizadores en cada uno | Foto: composición LR - JNE

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Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), explicó en una entrevista para el canal institucional de la entidad las acciones adoptadas frente a la desinformación surgida tras la primera vuelta electoral en torno a las mesas de votación de la serie 900 mil. Entre las medidas, informó que se desplegarán fiscalizadores en 'cada uno' de los centros poblados donde se ubican estas mesas de sufragio.

“El sistema electoral esta presente ahí, esta presenta la ONPE, esta presente los fiscalizadores. Nosotros vamos a tener fiscalizadores en cada uno de estos espacios”, afirmó el titular del JNE.

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Mesas de la serie 900 mil: JNE facilitará presencia de personeros de partidos políticos

El máximo representante del JNE señaló que Fuerza Popular y Juntos por el Perú han sido informados sobre la existencia y organización de estas mesas, así como sobre las facilidades que se les brindará para el registro y la participación de sus personeros, con el objetivo de asegurar su presencia en los centros de votación de la serie 900 mil.

“Las organizaciones políticas van a hacer el esfuerzo de enviar personeros a cada una de estas mesas. Es una potestad que tienen y una facilidad que tienen las organizaciones políticas. Por eso nos hemos preocupado mucho de facilitarles todas las herramientas para que ellos puedan hacer un despliegue enorme de personeros en cada una de estas mesas de sufragio”, señaló Burneo.

¿Qué son las mesas de sufragio de serie 900 mil?

Las mesas de sufragio de la serie 900 mil, denominadas Mesas de Sufragio Inclusivas (MSI) por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), existen desde hace más de 20 años y tienen como objetivo reducir el ausentismo electoral, acercar el servicio electoral a la ciudadanía y facilitar la participación de los votantes.

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), actualmente existen 4.700 mesas de sufragio distribuidas en 1.937 locales de votación y 1.913 centros poblados.

Estas mesas pueden instalarse en centros poblados, comunidades campesinas y nativas, caseríos, anexos y otras localidades de difícil acceso, así como en zonas urbanas con problemas de accesibilidad o en situación de vulnerabilidad.

Según Milagros Uipán, subgerenta de Planeamiento de la ONPE, una de las funciones de la entidad es implementar centros de votación más cercanos al domicilio de los electores. En esa línea, precisó que las MSI buscan reducir la distancia entre el votante y su local de sufragio, a fin de disminuir el ausentismo electoral.

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¿Qué desinformación circuló en torno a las mesas de sufragio de la serie 900.000?

Tras los cuestionamientos por la demora en la instalación de mesas de sufragio en Lima, Rafael López Aliaga y otras figuras políticas comenzaron a difundir información falsa sobre estas mesas electorales. Entre los principales señalamientos se indicó que no contaban con padrón electoral y que, por ello, cualquier persona podía votar; sin embargo, esto fue desmentido por verificadores de datos, la ONPE y el JNE, que precisaron que cada mesa sí cuenta con un padrón, por lo que solo pueden sufragar los electores debidamente acreditados.

Otra versión afirmaba que estas mesas no tenían sustento legal, lo cual también es falso, ya que están amparadas en la Ley Orgánica de la ONPE (Ley N.° 26859), según han señalado tanto la propia institución como verificadores independientes.

Asimismo, se difundió la acusación de un presunto fraude por la presencia de mesas de la serie 900.000 en Lima, bajo el argumento de que estas serían exclusivas de centros poblados remotos. No obstante, dicha afirmación también ha sido desmentida y se precisó que, si bien estas mesas buscan reducir la distancia entre el votante y su local de sufragio, pueden instalarse tanto en zonas alejadas como en áreas urbanas con alta vulnerabilidad o de difícil acceso.

Entre otras versiones similares, que también han sido desmentidas por las autoridades electorales y verificadores de datos.