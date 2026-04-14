Los gremios de transporte público y de carga de Lima y Callao anunciaron un posible paro el 15 de abril por el aumento del diésel, que ha superado el 40% en el último año. | Difusión

Los gremios de transporte público y de carga de Lima y Callao anunciaron un posible paro el 15 de abril por el aumento del diésel, que ha superado el 40% en el último año. | Difusión

Los gremios de transporte público y de carga anunciaron un paro para este miércoles 15 de abril en Lima y Callao, en demanda de un subsidio al diésel ante el fuerte incremento del combustible.

Sin embargo, en las últimas horas surgieron versiones contradictorias sobre la medida, luego de que dirigentes informaran avances en las conversaciones con el Ejecutivo.

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¿Qué dijeron los principales dirigentes?

De acuerdo con representantes del sector, el alza sostenida del precio del diésel —que ha superado el 40% en el último año— ha elevado considerablemente sus costos operativos, lo que motivó la convocatoria a una paralización.

No obstante, el dirigente Martín Ojeda indicó que la medida fue suspendida tras alcanzarse un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo que desactivaría la protesta programada para este 15 de abril.

En contraste, Walter Carrera, del gremio Asotrani, señaló que aún no existe una decisión definitiva y cuestionó la aparición de voces que, según dijo, buscan generar confusión en torno al paro. “Lamentablemente, siempre hay alguien que quiere sacar provecho”, manifestó. Asimismo, añadió: “Uno con el tema de Petroperú y otro de inseguridad ciudadana”.

Carrera también precisó que su gremio se mantiene a la espera de una convocatoria formal para sostener una reunión con las autoridades, lo que será clave para definir si se mantiene o no alguna medida de protesta.

Por su parte, el vocero de transportistas de carga pesada, Magno Salas, indicó que no estaba enterado de la medida en lo absoluto.

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Paro de transportes

En medio de este escenario, el panorama aún es incierto. Mientras un sector asegura que el paro fue suspendido, otros gremios no descartan nuevas acciones si no se concretan acuerdos sobre el subsidio al combustible.

El conflicto refleja la presión que enfrenta el sector transporte, no solo por el encarecimiento del diésel, sino también por factores como la inseguridad ciudadana y los costos asociados a la operación diaria, lo que mantiene en alerta tanto a transportistas como a usuarios.

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