Debate presidencial se realizará este 31 de mayo de 2026 | Foto: Andina/Difusión

Debate presidencial se realizará este 31 de mayo de 2026 | Foto: Andina/Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Este domingo 31 de mayo es el Debate Presidencial 2026 entre los candidatos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con miras a la segunda vuelta del 7 de junio.

El encuentro está programado para iniciar a las 8.00 p. m. en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja, y tendrá una duración máxima estimada de una hora y cuarenta minutos, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

TE RECOMENDAMOS ¿INTERCAMBIO DE FAVORES? DINA BOLUARTE PIDE VOTAR POR KEIKO FUJIMORI EN SEGUNDA VUELTA | ARDE TROYA

¿Quiénes son los moderadores del Debate Presidencial 2026?

Los periodistas Angélica Valdés y Carlos Villareal fueron seleccionados para moderar el debate. Valdés es directora de Canal N y conductora del programa Primero a las 8, mientras que Villarreal es periodista de RPP y uno de los conductores del programa La Rotativa del Aire, en su edición matutina.

Este evento será transmitido a través de JNE Media, mediante las cuentas oficiales del organismo electoral en Facebook y YouTube. Asimismo, podrá seguirse por las señales del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), que incluye a TV Perú y Radio Nacional.

Angélica Valdés y Carlos Villarreal serán los moderadores del debate presidencial

Formato y temas del Debate Presidencial 2026

Según el cronograma establecido por el JNE, Sánchez abrirá la jornada, mientras que Fujimori tendrá la intervención final. La actividad comenzará con una presentación de un minuto, seguida de una pregunta del moderador sobre por qué debe ser elegido presidente o presidenta del país.

Tras ello, se abordarán cuatro bloques temáticos, en los que ambos dispondrán de tres minutos por ronda para exponer sus propuestas y responder a las interrogantes formuladas. Los ejes temáticos y turnos serán los siguientes:

Seguridad ciudadana (Fuerza Popular - Juntos por el Perú) Fortalecimiento del Estado democrático (Juntos por el Perú - Fuerza Popular) Educación y salud (Fuerza Popular - Juntos por el Perú) Economía, empleo y reducción de la pobreza (Juntos por el Perú - Fuerza Popular)

La jornada concluirá con un mensaje final de dos minutos por cada postulante, espacio destinado a dirigirse directamente al electorado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.