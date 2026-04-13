Miembros de mesa pasan 24 horas realizando conteo de votos en local de Villa El Salvador

Miembros de mesa del colegio 7240 Jesús de Nazaret permanecen más de 24 horas en local de votación | Captura América

Miembros de mesa del colegio 7240 Jesús de Nazaret permanecen más de 24 horas en local de votación | Captura América

Los miembros de mesa del colegio 7240 Jesús de Nazaret, en Villa El Salvador, permanecieron más de 24 horas en el local de votación para realizar el conteo de actas tras la jornada electoral del domingo 12 de abril. Según reportes difundidos por América, varios de ellos culminaron sus labores alrededor de las 6.00 a. m.; sin embargo, no pudieron retirarse debido a inconvenientes logísticos en el local.

En este centro educativo se instalaron aproximadamente 22 mesas de votación. No obstante, el proceso se vio afectado por la llegada tardía del material electoral —con cerca de tres horas de retraso—, así como por fallas técnicas, entre ellas la falta de tinta en impresoras, problemas en el sistema y un corte de energía, lo que extendió la jornada durante toda la noche.

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Retrasos y fallas técnicas prolongaron la jornada

De acuerdo con el testimonio de uno de los miembros de mesa, aún había personas que trabajaban en el conteo de votos durante las primeras horas de la mañana. “El material electoral llegó tarde y aun así vamos a salir tarde”, declaró. Otro integrante señaló que debía asistir a su centro de trabajo a las 7.00 a. m., pero no podría hacerlo debido a la prolongación de sus funciones.

En el local se estima la presencia de unas 30 personas, entre miembros de mesa, personal de la ONPE y personeros, que continuaban con el proceso de conteo. Una de las participantes indicó que, ante las fallas del sistema, el conteo tuvo que realizarse de manera manual, lo que retrasó aún más el envío de la información.

Situación similar en otros locales de votación

La situación no fue aislada. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, algunos miembros de mesa se retiraron recién a las 2.33 a. m. tras una extensa jornada; sin embargo, se reportó que varias aulas aún permanecían con las luces encendidas, lo que evidenciaría que el conteo de votos continuaba en el interior del recinto.