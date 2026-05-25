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La construcción de un puente peatonal que conecta directamente con el centro comercial Mall del Sur, en San Juan de Miraflores (SJM), ha generado asombro y diversas reacciones entre el público que transita por esta zona del distrito. A través de redes sociales como TikTok, varios usuarios se mostraron sorprendidos por la aparición de esta infraestructura en los últimos días, la cual fue registrada en diversos videos.

Usuarios sorprendidos por puente en Mall del Sur

En uno de los contenidos elaborados sobre este hecho, diversas personas manifestaron su extrañeza por la construcción aparentemente repentina de esta estructura. Entre los mensajes, se pueden leer comentarios como “hace unos días fui y no había ni una bolsa de cemento” o “de dónde salió eso si la semana pasada no estaba”. Esta publicación ya supera las 50.000 interacciones.

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Asimismo, en otro registro grabado por una usuaria, que mostraba el puente todavía en proceso de instalación, algunas personas destacaron la presunta rapidez con la que se habría construido. Otra expresó su preocupación por los parámetros de seguridad que se habrían considerado para esta obra, aunque todavía no habría sido inaugurada y, por ende, no hay registros de accidentes.

¿Qué se sabe sobre el origen del puente en el Mall del Sur?

En febrero de 2026, La República informó que existiría un convenio suscrito entre la Municipalidad de SJM y el centro comercial Mall del Sur para financiar la construcción de un puente peatonal que facilite el acceso directo de visitantes al recinto. Un dirigente vecinal aseguró que el acuerdo contemplaría una inversión superior a S/3,5 millones aportados por la empresa privada como donación para ejecutar la obra.

El hecho generó posturas contrarias. Por un lado, residentes del conjunto habitacional FONAVI cuestionaban que dicho convenio se haya planteado —según sostuvieron— sin socialización previa ni presentación pública de estudios técnicos que sustenten su viabilidad urbanística y ambiental. En tanto, desde la comuna, el gerente municipal Raúl Verano negó que se vayan a eliminar áreas verdes y sostuvo que el proyecto busca ordenar el tránsito y reducir riesgos viales mediante un puente peatonal que conectaría con Los Lirios.

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