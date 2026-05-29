Perú es nominado en 21 categorías de los World Travel Awards Sudamérica 2026: así puedes votar hasta el 12 de junio
Perú se postula en diferentes categorías de los World Travel Awards Sudamérica 2026, destacando destinos como Machu Picchu, Lima, Cusco y Máncora. Las votaciones están abiertas hasta el 12 de junio.
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Perú ha sido nominado en 21 categorías de los World Travel Awards Sudamérica 2026, uno de los principales reconocimientos de la industria turística internacional. Las postulaciones incluyen distinciones para el país, destinos específicos y atractivos emblemáticos, entre ellos Machu Picchu, Lima, Cusco y Máncora. Las votaciones están abiertas hasta el 12 de junio.
Promperú destacó las nominaciones y atribuyó este reconocimiento al trabajo de promoción turística realizado en distintos mercados internacionales. La estrategia se ha enfocado en diversificar la oferta turística peruana y posicionar al país en segmentos como gastronomía, cultura, naturaleza, aventura, reuniones y turismo sostenible.
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¿Cómo votar por Perú en el World Travel Awards Sudamérica 2026?
Las votaciones para los World Travel Awards Sudamérica 2026 están abiertas hasta el 12 de junio. Quienes deseen apoyar las candidaturas peruanas pueden participar de manera gratuita con estos pasos:
- Ingresa a linktr.ee/votaporperu o accede al enlace disponible en las redes sociales de Promperú.
- Regístrate en la plataforma de los World Travel Awards con un correo electrónico válido.
- Confirma tu cuenta mediante el mensaje enviado a tu correo.
- Vuelve a ingresar al enlace de la página.
- Selecciona a Perú, Machu Picchu, Lima, Cusco, Máncora o Promperú en las categorías en las que están nominados.
La participación del público forma parte del mecanismo de elección de estos premios, considerados entre los más importantes de la industria turística internacional.
¿Cuáles son las categorías en las que está nominado Perú en el World Travel Awards Sudamérica 2026?
Perú, sus destinos turísticos y atractivos emblemáticos compiten en 21 categorías de los World Travel Awards Sudamérica 2026:
- Principal Atracción Turística de Sudamérica 2026: Machu Picchu.
- Mejor Destino Cultural de Sudamérica 2026: Perú.
- Mejor Destino Culinario de Sudamérica 2026: Perú.
- Mejor Destino Verde de Sudamérica 2026: Perú.
- Mejor Destino de Sudamérica 2026: Perú.
- Mejor Destino de Turismo de Aventura de Sudamérica 2026: Perú.
- Mejor Destino Natural de Sudamérica 2026: Perú.
- Mayor Impulsor del Turismo Sostenible de Sudamérica 2026: Perú.
- Mejor Destino de Cruceros de Sudamérica 2026: Perú.
- Mejor Destino de Avistamiento de Ballenas de Sudamérica 2026: Perú.
- Mejor Destino de Turismo Deportivo de Sudamérica 2026: Perú.
- Mejor Destino de Turismo Juvenil de Sudamérica 2026: Perú.
- Destino más romántico de Sudamérica 2026: Lima.
- Mejor Destino para Viajes de Negocios de Sudamérica 2026: Lima.
- Mejor Destino de Escapada Urbana de Sudamérica 2026: Lima.
- Mejor Destino Urbano de Sudamérica 2026: Lima.
- Mejor Destino Urbano Cultural de Sudamérica 2026: Lima y Cusco
- Mejor Destino de Festivales y Eventos de Sudamérica 2026: Lima.
- Mejor Destino para Reuniones y Conferencias de Sudamérica 2026: Lima.
- Mejor Destino de Playa de Sudamérica 2026: Máncora.
- Mejor Oficina de Turismo de Sudamérica 2026: Promperú.