Elecciones continúan este 13 de abril en Lima Metropolitana: no habrá clases en estos 15 colegios
Las autoridades electorales piden al Minedu que se otorguen las condiciones respectivas en las escuelas que funcionarían como locales de votación.
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El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones dispuso que las votaciones en el marco de las Elecciones Generales 2026 se retomen este lunes 13 de abril en los 15 locales de votación ubicados en Lima Metropolitana, en los que no se llegaron a instalar las mesas de sufragio debido a la falta de material electoral.
La medida establece que se amplíe el horario de instalación de las mesas en estos puntos desde las 7.00 a. m. hasta las 2.00 p. m., además de que las votaciones se puedan realizar hasta las 6.00 p. m. Esta disposición también aplicará para dos circunscripciones en Estados Unidos: Orlando (Florida) y Paterson (Nueva Jersey).
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¿Qué colegios no tendrían clases este 13 de abril por las elecciones?
De acuerdo con lo que informó la ONPE previamente, esta esta es la lista de las instituciones educativas en las que no se llegaron a instalar las mesas y, por ende, los ciudadanos no pudieron sufragar:
- I. E. Virgen de la Asunción
- I. E. 6041 Alfonso Ugarte
- I. E. 6151 San Luis Gonzaga
- I. E. 7078 Virgen de Chapi
- I. E. 7267 Señor de los Milagros
- I. E. 6026 Virgen de Fátima
- I. E. 7261 Santa Rosa de Collanac
- I. E. Charles Finney
- I. E. 7098 Rodrigo Lara Bonilla
- I. E. 7104 Ramiro Prialé
- I. E. 6023 Julio C. Tello
- I. E. 7239 Santísimo Salvador
- I. E. 7102 San Francisco de Asís
- I. E. Santísima Virgen Divina Pastora
- I.E. Virgen del Rosario