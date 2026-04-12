Elecciones continúan este 13 de abril en Lima Metropolitana: no habrá clases en estos 15 colegios

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones dispuso que las votaciones en el marco de las Elecciones Generales 2026 se retomen este lunes 13 de abril en los 15 locales de votación ubicados en Lima Metropolitana, en los que no se llegaron a instalar las mesas de sufragio debido a la falta de material electoral.

La medida establece que se amplíe el horario de instalación de las mesas en estos puntos desde las 7.00 a. m. hasta las 2.00 p. m., además de que las votaciones se puedan realizar hasta las 6.00 p. m. Esta disposición también aplicará para dos circunscripciones en Estados Unidos: Orlando (Florida) y Paterson (Nueva Jersey).

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¿Qué colegios no tendrían clases este 13 de abril por las elecciones?

De acuerdo con lo que informó la ONPE previamente, esta esta es la lista de las instituciones educativas en las que no se llegaron a instalar las mesas y, por ende, los ciudadanos no pudieron sufragar: