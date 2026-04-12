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Sociedad

Elecciones continúan este 13 de abril en Lima Metropolitana: no habrá clases en estos 15 colegios

Las autoridades electorales piden al Minedu que se otorguen las condiciones respectivas en las escuelas que funcionarían como locales de votación.

Instituciones no tendrían clases debido a la continuidad de comicios.
Instituciones no tendrían clases debido a la continuidad de comicios. | Foto: Difusión

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones dispuso que las votaciones en el marco de las Elecciones Generales 2026 se retomen este lunes 13 de abril en los 15 locales de votación ubicados en Lima Metropolitana, en los que no se llegaron a instalar las mesas de sufragio debido a la falta de material electoral.

La medida establece que se amplíe el horario de instalación de las mesas en estos puntos desde las 7.00 a. m. hasta las 2.00 p. m., además de que las votaciones se puedan realizar hasta las 6.00 p. m. Esta disposición también aplicará para dos circunscripciones en Estados Unidos: Orlando (Florida) y Paterson (Nueva Jersey).

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¿Qué colegios no tendrían clases este 13 de abril por las elecciones?

De acuerdo con lo que informó la ONPE previamente, esta esta es la lista de las instituciones educativas en las que no se llegaron a instalar las mesas y, por ende, los ciudadanos no pudieron sufragar:

  1. I. E. Virgen de la Asunción
  2. I. E. 6041 Alfonso Ugarte
  3. I. E. 6151 San Luis Gonzaga
  4. I. E. 7078 Virgen de Chapi
  5. I. E. 7267 Señor de los Milagros
  6. I. E. 6026 Virgen de Fátima
  7. I. E. 7261 Santa Rosa de Collanac
  8. I. E. Charles Finney
  9. I. E. 7098 Rodrigo Lara Bonilla
  10. I. E. 7104 Ramiro Prialé
  11. I. E. 6023 Julio C. Tello
  12. I. E. 7239 Santísimo Salvador
  13. I. E. 7102 San Francisco de Asís
  14. I. E. Santísima Virgen Divina Pastora
  15. I.E. Virgen del Rosario
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