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Sociedad

Reniec anuncia megacampaña de DNI gratis en esta parte de Lima: fecha, horario y requisitos

El organismo pondrá a disposición varios servicios registrales dirigidos a menores de edad y adultos mayores en situación de pobreza.

Campaña de DNI gratis del Reniec
Campaña de DNI gratis del Reniec | Foto: Reniec
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará una megacampaña gratuita de trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI) en el distrito de Chancay, ubicado en la provincia de Huaral, al norte de Lima.

La jornada se llevará a cabo el sábado 30 de mayo y busca acercar los servicios registrales y de identificación a la población más vulnerable de esta ciudad y zonas aledañas. A continuación, conoce los detalles de esta intervención y cómo participar.

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Horario, lugar y servicios disponibles

La atención será de 9.00 a. m. a 3.00 p. m. en el Polideportivo de Chancay, ubicado en la avenida Primero de Mayo s/n, frente al Poder Judicial.

En este punto, las personas podrán realizar de manera gratuita los siguientes trámites:

  • Inscripción por primera vez del DNI
  • Renovación de DNI por caducidad
  • Actualización de imágenes
  • Inscripción de actas de nacimiento
  • Trámites de DNI para bebés

Esta intervención se realiza en el marco de la estrategia Nacer con Identidad y beneficiará a la población, pues evitará costos y desplazamientos a las oficinas regulares. El servicio, además, incluirá la toma gratuita de fotografía.

¿Quiénes pueden participar de esta megacampaña del Reniec?

La jornada está dirigida a menores de 0 a 17 años, adultos mayores desde los 60 años, así como a personas mayores de edad en situación de pobreza o pobreza extrema que cuenten con la Constancia del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Los adultos mayores de edad que decidan registrar su voluntad de ser donantes de órganos y tejidos con fines de trasplante o injerto después de su fallecimiento también podrán sumarse a esta actividad.

Según el Reniec, esta iniciativa forma parte de las acciones de inclusión social de la institución, orientadas a cerrar brechas de indocumentación y garantizar que más peruanos accedan a servicios esenciales del Estado, programas sociales, atención en salud y participación electoral.

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