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Cevichería Las Gaviotas niega que asesinato de trabajador haya sido por extorsión y esposa pide justicia: "Hace un mes entraron a robar"

La viuda de la víctima, Karina Escape, solicita a las autoridades revisar las cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables del asesinato, asegurando que su esposo no había recibido amenazas.

Esposa del trabajador niega que haya sido extorsionado anteriormente.
Esposa del trabajador niega que haya sido extorsionado anteriormente. | Foto: composición LR

La noche del sábado 28 de marzo, Filomeno Montenegro Yalán, quien trabajaba como parqueador en la reconocida cevichería ‘Las Gaviotas’ en Chorrillos, perdió la vida tras ser acribillado por dos sicarios. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el ataque podría estar relacionado con un presunto caso de extorsión dirigido a los propietarios del establecimiento; sin embargo, mediante un comunicado en redes sociales, el local, conocido por sus populares videos de interpretación artística en TikTok, precisó que el crimen de su empleado no estuvo vinculado con dicha situación.

“Queremos aclarar que lo que ocurrió no fue ningún tipo de extorsión directamente hacia nosotros, ni estuvieron buscando a la dueña. Por respeto a la situación, no nos prestamos a especulaciones ni comentarios adicionales”, se lee.

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Comunicado de cevichería Las Gaviotas.

Comunicado de cevichería Las Gaviotas.

Esposa de fallecido pide apoyo de las autoridades para identificar a los sicarios

Karina Escape, viuda de la víctima, indicó que hace aproximadamente mes y medio delincuentes ingresaron a robar en la cevichería. Asimismo, pese a que trabajaba como mototaxista, ella aseguró que tampoco han recibido amenazas de grupos criminales por cupos.

Según su relato, el día del asesinato, su esposo se encontraba participando en un evento cercano a la cevichería, por lo que solicita a las autoridades que revisen las imágenes de las cámaras de seguridad de los locales aledaños. Su objetivo es reconstruir la ruta que siguieron los sicarios tras el ataque y recabar pruebas que permitan identificar a los responsables del crimen.

PUEDES VER: Asesinan a trabajador de cevichería en Chorrillos: sicarios buscaban a la dueña del restaurante

lr.pe

“Él trabajaba mucho. Mi esposo no ha tenido amenazas porque no manejaba el celular; yo lo hacía. Nunca ha tenido problemas con nadie. Era una persona muy querida. Tampoco es un caso de cupos porque la moto (con la que él trabajaba) estaba a mi nombre”, explicó.

Nuevas imágenes muestran el ataque del sicario en el estacionamiento de Las Gaviotas

Unas nuevas imágenes de seguridad compartidas por Latina Noticias muestran el preciso momento en que un hombre encapuchado se dirige al estacionamiento del local. Tras identificar a su objetivo, se aproxima a la mesa donde se encontraba la víctima y le dispara. El sospechoso vestía pantalones jeans, una polera gris y portaba una mochila.

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