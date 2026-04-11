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Sociedad

Médica pediatra es asesinada en la puerta de su casa en Piura: CMP exige investigación inmediata

Minoska Pinto Lazo (38) fue atacada a plena luz del día frente a un colegio en la residencial San Felipe, hecho que dejó en la orfandad a su bebé de un año. El Colegio Médico del Perú exigió esclarecer el caso y alertó sobre la criminalidad.

Médica pediatra Minoska Pinto Lazo asesinada a disparos en Piura
Médica pediatra Minoska Pinto Lazo asesinada a disparos en Piura | Primicias Piura

La médica pediatra Minoska Pinto Lazo (38) fue asesinada a disparos la tarde del viernes 10 de abril en la puerta de su vivienda, ubicada en la residencial San Felipe, cerca del colegio San Luis Gonzaga, en Piura. El crimen ocurrió cuando la profesional se disponía a ingresar a su domicilio, donde vivía junto a su bebé de apenas un año.

De acuerdo con las imágenes de cámaras de seguridad, el hecho se produjo alrededor de la 1.53 p. m., en una zona de alto tránsito. Un sujeto armado, que vestía polo blanco y short negro, interceptó a la víctima y le disparó. Tras el ataque, el agresor huyó a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido. Testigos reportaron al menos dos detonaciones, lo que generó pánico entre vecinos, padres de familia y estudiantes que se encontraban en los alrededores.

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Médica se dirigía a su vivienda tras dejar su centro laboral

La profesional de la salud, natural de Paita, alquilaba un departamento en Piura debido a su trabajo en una clínica local. Según información preliminar, cumplía horario hasta las 8.00 p. m.; sin embargo, el día del crimen habría recibido una llamada que la llevó a retirarse antes de su centro laboral y dirigirse a su vivienda, sin sospechar que sería víctima de un ataque.

En el marco de las investigaciones, agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la Policía Nacional del Perú recabaron información en la escena del crimen. Asimismo, tomaron la declaración de su esposo, también médico y radicado en Talara, quien se encontraba en la ciudad por motivos que aún no han sido esclarecidos.

Pinto Lazo contaba con formación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y había laborado en el servicio de neurocirugía del Instituto Nacional de Salud del Niño. Familiares de la víctima han expresado su preocupación por presuntas irregularidades en el caso y exigieron que se realice una investigación exhaustiva.

Gremios médicos exigen investigación y alertan sobre inseguridad

El Colegio Médico del Perú (CMP) emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias por el fallecimiento de la profesional y alertó sobre el avance del crimen organizado, el sicariato y la extorsión en el país. En ese sentido, exigió una investigación inmediata, exhaustiva y transparente para esclarecer el caso. En su pronunciamiento, la entidad destacó la vocación de servicio y el compromiso de la médica con la salud de sus pacientes, y manifestó su acompañamiento a la familia en este momento de duelo.

Por su parte, la Facultad de Medicina de San Fernando de la UNMSM también lamentó el fallecimiento de su egresada, resaltando su dedicación a la salud infantil y su compromiso social. Asimismo, solicitó a las autoridades identificar y sancionar a los responsables del crimen.

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