Toño Centella mortificado tras atentado a su discoteca con explosivo: "No sé hasta cuándo voy a aguantar todo esto"

El cantante Toño Centella expresó su indignación por la creciente delincuencia a través de un comunicado, tras ataque con explosivo contra su discoteca en Carabayllo.

Toño Centella publicó un comunicado tras atentado a su local. Foto: composición LR/Panamericana TV
El cantante de cumbia Toño Centella atraviesa un momento de angustia luego de que la madrugada del 4 de febrero se registrara un atentado con explosivo contra su discoteca ‘Amnesia’, ubicada en Carabayllo. A través de sus redes sociales para expresar su mortificación tras este nuevo ataque, asegurando que ya no sabe “hasta cuándo” podrá soportar esta situación.

"Yo no sé hasta cuándo voy a aguantar todo esto que me está pasando", escribió el chichero por el atentado que dejó graves daños materiales en la fachada del local de su negocio por tercera vez. Además, el cantante dirigió un mensaje a la Municipalidad de Carabayllo, reiterando que su local estaba cerrado y manifestando sentirse “destrozado, triste y consternado” por la situación de inseguridad que atraviesa. “Solo me queda salir adelante”, añadió.

Comunicado de Toño Centella. Foto: Facebook

PUEDES VER: Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como 'transfóbicos'

lr.pe

Toño Centella expresa su preocupación tras atentado con explosivos

El artefacto explosivo fue detonado en la fachada de la discoteca ‘Amnesia’, ubicada en la urbanización San Isabel. La explosión provocó destrozos visibles en la estructura del local, dejando cables expuestos y afectando seriamente la infraestructura del establecimiento. El cantante de cumbia aclaró en su comunicado que el local ya no se encontraba en funcionamiento desde hace un tiempo.

"El local 'Amnesia' ya no estaba en funcionamiento hace buen tiempo... el local estuvo cerrado, no hubo baile, fiesta, nada de nada", detalló, recalcando que, pese a ello, los atacantes lanzaron un explosivo que destruyó la puerta y ocasionó daños materiales.

PUEDE VER: Samahara Lobatón sorprende al dedicarle tierno mensaje a Melissa Klug tras presunto distanciamiento: 'Que Dios te bendiga'

lr.pe

El artista también recordó que no es la primera vez que enfrenta este tipo de hechos. En noviembre de 2024, el mismo local fue atacado a balazos. Un mes después, en diciembre, presuntos extorsionadores volvieron a atentar contra el establecimiento con otro explosivo. Estos antecedentes refuerzan la preocupación del cantante, quien ya había denunciado ser víctima de extorsiones.

"Por Dios, ¿hasta cuándo tanta delincuencia?", expresó con indignación. A pesar del temor, aseguró que continuará trabajando en la música: "Yo seguiré trabajando con lo mío, cantando por todo el Perú y el mundo, pero siempre con alerta y tino".

