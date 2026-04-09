HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Motociclista muere atropellado por bus en Chorrillos tras maniobra imprudente de auto estacionado

Familia y amistades piden justicia y que se investiguen las grabaciones para identificar al conductor del automóvil implicado. Las autoridades ya han iniciado las indagaciones correspondientes.

El fuerte impacto causó la muerte inmediata del joven trabajador.
El fuerte impacto causó la muerte inmediata del joven trabajador. | Foto: composición LR/ Latina Noticias

Un joven motociclista, identificado como Roberto Melgar Miraval, falleció la tarde del lunes 6 de abril tras ser atropellado por un bus de transporte público en la avenida Alameda Los Horizontes, en Chorrillos. El siniestro ocurrió luego de que un auto invadiera el carril de forma repentina, causando que la víctima perdiera el equilibrio y cayera hacia la vía.

El hecho ocurrió en una zona de alta circulación vehicular en Lima, donde imágenes y testimonios de testigos permitieron reconstruir la secuencia del accidente. La intervención repentina de un auto rojo, que se incorporó sin señalización, fue señalada como un factor determinante en el desenlace fatal del trabajador, quien aportaba económicamente al sustento de su familia.

TE RECOMENDAMOS

¿QUIÉN ES ROBERTO SÁNCHEZ? Y LAS MENTIRAS DE KEIKO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Mujer pierde la vida tras impacto de auto contra la puerta de su vivienda en Chorrillos: "Salía a poner la llave"

lr.pe

Cámaras registran la secuencia que derivó en el accidente fatal

Las cámaras de seguridad instaladas en la avenida captaron el momento en que el vehículo rojo, que permanecía estacionado sobre la vereda, se incorporó de forma abrupta a la vía sin advertencia previa. Esta acción obligó al motociclista a realizar una maniobra evasiva para evitar el impacto directo.

Durante el intento de esquivar el auto, Melgar perdió el control y cayó sobre la pista. En ese instante, un bus que circulaba en sentido contrario no logró detenerse a tiempo y terminó arrollándolo. El impacto provocó la muerte inmediata del joven, mientras que su motocicleta quedó severamente dañada. Residentes de la zona indicaron que el automóvil no utilizó señales, lo que redujo las posibilidades de reacción.

PUEDES VER: Joven veterinaria quedó en coma tras accidente rumbo al nevado Rajuntay: su padre falleció y familia exigen justicia

Familia exige justicia y autoridades investigan responsabilidades

Amistades del joven solicitaron que se revisen todas las grabaciones disponibles para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, mientras que la madre de la víctima pidió acceso a los registros audiovisuales con el objetivo de identificar a la conductora del automóvil implicado.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo y trasladaron los restos a la morgue central para las diligencias correspondientes. Las autoridades iniciaron la recopilación de testimonios y el análisis de las imágenes para reconstruir el accidente y establecer posibles infracciones.

En paralelo, ciudadanos manifestaron su preocupación por la recurrencia de incidentes similares en este sector de Chorrillos, donde señalan problemas vinculados a maniobras imprudentes y falta de control vehicular.

Notas relacionadas
Mujer pierde la vida tras impacto de auto contra la puerta de su vivienda en Chorrillos: "Salía a poner la llave"

Mujer pierde la vida tras impacto de auto contra la puerta de su vivienda en Chorrillos: "Salía a poner la llave"

LEER MÁS
Cevichería Las Gaviotas niega que asesinato de trabajador haya sido por extorsión y esposa pide justicia: "Hace un mes entraron a robar"

Cevichería Las Gaviotas niega que asesinato de trabajador haya sido por extorsión y esposa pide justicia: "Hace un mes entraron a robar"

LEER MÁS
Fallece candidato a diputado, Gilbert Infante, del partido Fe en el Perú

Fallece candidato a diputado, Gilbert Infante, del partido Fe en el Perú

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La buena noticia para los trabajadores en Perú sobre el próximo feriado largo 2026 tras Semana Santa

La buena noticia para los trabajadores en Perú sobre el próximo feriado largo 2026 tras Semana Santa

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka del miércoles 8 de abril: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Sorteo de La Tinka del miércoles 8 de abril: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
‘Cuentas del miedo’: Red criminal amasó S/ 9 millones extorsionando a nueve empresas de transporte

‘Cuentas del miedo’: Red criminal amasó S/ 9 millones extorsionando a nueve empresas de transporte

LEER MÁS
Elecciones 2026: Ministerio de Educación del Perú suspende clases en estos colegios el 10 y 13 de abril

Elecciones 2026: Ministerio de Educación del Perú suspende clases en estos colegios el 10 y 13 de abril

LEER MÁS
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Suboficial PNP muere al caer de quinto piso en comisaría de Cusco tras incidente en discoteca

Suboficial PNP muere al caer de quinto piso en comisaría de Cusco tras incidente en discoteca

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Olivera rechaza propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia: "¿Sabes qué, hermanón? No te confundas"

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Precio del dólar en Perú: tipo de cambio CIERRA en S/3,379 HOY 9 de abril del 2026, según el Banco Central de Reserva

Sociedad

Con su propio dinero: buses de la empresa Santa Catalina ahora cuentan con cámaras y botón de pánico ante ola de inseguridad

Pluz Energía Perú anuncia corte de luz este 10 y 11 de abril en más de 8 distritos de Lima y Callao

Crimen contra ciudadana paraguaya sería parte de una red de trata de personas y extorsión en Cusco

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fernando Olivera rechaza propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia: "¿Sabes qué, hermanón? No te confundas"

Planes de gobierno 2026: revisa las propuestas de los 35 candidatos presidenciales

Peruanos en el extranjero: requisitos, horarios, dónde votar y cómo participar en Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025