Motociclista muere atropellado por bus en Chorrillos tras maniobra imprudente de auto estacionado

Un joven motociclista, identificado como Roberto Melgar Miraval, falleció la tarde del lunes 6 de abril tras ser atropellado por un bus de transporte público en la avenida Alameda Los Horizontes, en Chorrillos. El siniestro ocurrió luego de que un auto invadiera el carril de forma repentina, causando que la víctima perdiera el equilibrio y cayera hacia la vía.

El hecho ocurrió en una zona de alta circulación vehicular en Lima, donde imágenes y testimonios de testigos permitieron reconstruir la secuencia del accidente. La intervención repentina de un auto rojo, que se incorporó sin señalización, fue señalada como un factor determinante en el desenlace fatal del trabajador, quien aportaba económicamente al sustento de su familia.

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Cámaras registran la secuencia que derivó en el accidente fatal

Las cámaras de seguridad instaladas en la avenida captaron el momento en que el vehículo rojo, que permanecía estacionado sobre la vereda, se incorporó de forma abrupta a la vía sin advertencia previa. Esta acción obligó al motociclista a realizar una maniobra evasiva para evitar el impacto directo.

Durante el intento de esquivar el auto, Melgar perdió el control y cayó sobre la pista. En ese instante, un bus que circulaba en sentido contrario no logró detenerse a tiempo y terminó arrollándolo. El impacto provocó la muerte inmediata del joven, mientras que su motocicleta quedó severamente dañada. Residentes de la zona indicaron que el automóvil no utilizó señales, lo que redujo las posibilidades de reacción.

Familia exige justicia y autoridades investigan responsabilidades

Amistades del joven solicitaron que se revisen todas las grabaciones disponibles para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, mientras que la madre de la víctima pidió acceso a los registros audiovisuales con el objetivo de identificar a la conductora del automóvil implicado.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo y trasladaron los restos a la morgue central para las diligencias correspondientes. Las autoridades iniciaron la recopilación de testimonios y el análisis de las imágenes para reconstruir el accidente y establecer posibles infracciones.

En paralelo, ciudadanos manifestaron su preocupación por la recurrencia de incidentes similares en este sector de Chorrillos, donde señalan problemas vinculados a maniobras imprudentes y falta de control vehicular.