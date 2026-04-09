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Mujer pierde la vida tras impacto de auto contra la puerta de su vivienda en Chorrillos: "Salía a poner la llave"

La conductora del vehículo resultó gravemente herida y fue llevada al Hospital Casimiro Ulloa, mientras su madre, copiloto, sobrevivió gracias a la bolsa de aire.

Imágenes de cámaras de seguridad revelan que auto venía a excesiva velocidad.
Imágenes de cámaras de seguridad revelan que auto venía a excesiva velocidad. | Foto: composición LR / ATV

Un trágico accidente ocurrió la tarde del miércoles 8 de abril en la avenida Occidental, en el distrito de Chorrillos. Una mujer de 38 años, identificada como María del Carmen Jiménez, perdió la vida luego de que una camioneta, presuntamente sin frenos, impactara a gran velocidad contra el portón de la cochera de su vivienda. Cámaras de seguridad de la zona muestran cómo el vehículo terminó empotrado contra el muro tras el violento choque.

La conductora del automóvil, quien responde al nombre de Ema Oscos, fue trasladada al Hospital Casimiro Ulloa tras resultar gravemente herida. En tanto, su madre, quien viajaba como copiloto, logró salvarse gracias a la activación de la bolsa de aire. Al lugar acudieron efectivos de serenazgo y bomberos para atender la emergencia.

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Víctima fue embestida mientras cerraba su portón

De acuerdo con las declaraciones de los vecinos, la víctima, propietaria del garaje, había salido minutos antes de su vivienda para cerrar las puertas. Además, indicaron que había regresado desde Chile al Perú hace unos pocos meses.

“Ella metía un carro y a la hora de salir a cerrar (a poner la llave) al portón viene el carro a toda velocidad y la embistió. Ella vive tiempo aquí”, comentó una vecina de la zona en una entrevista con ATV Noticias.

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Peritos de la PNP analizan los registros visuales con el fin de establecer la velocidad de la unidad al momento del impacto y esclarecer las causas del siniestro.

Vecinos de Chorrillos exigen medidas de seguridad vial tras fatal accidente

Tras el trágico siniestro, los residentes manifestaron su preocupación por la falta de rompemuelles en la zona, lo que permite que los vehículos circulen a excesiva velocidad. Además, señalaron que no es la primera vez que ocurre un hecho similar, por lo que exhortaron a las autoridades a atender su pedido.

“No hay una señalización. Se ven todas las pistas, nadie tiene rompemuelles. Lamentablemente es por eso que ocurren los accidentes. Acá hay colegio y niños”, explicó una vecina a Latina Noticias.

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