Toño Centella cierra definitivamente su local tras atentado con explosivo: “No la pienso abrir más”

El cantante Toño Centella continúa trabajando, admite temor y reveló que tomará medidas de seguridad.

Toño Centella negó ser extorsionado.
Toño Centella negó ser extorsionado. | Foto composición LR / Google

La situación de Toño Centella se ha vuelto cada vez más delicada. El artista se mostró afectado luego de que un explosivo detonara en el frontis de su discoteca ubicada en Carabayllo, hecho que causó daños materiales y elevó su preocupación personal.

Tras el atentado, el músico aseguró que tomó una decisión definitiva respecto al local. Señaló que no retomará actividades en ese espacio, el cual además se encuentra clausurado, y recalcó que el episodio lo sorprendió fuera de Lima.

El músico explicó que se encontraba en Trujillo cuando ocurrió el ataque y que recién regresó a la capital horas después. Al conocer lo sucedido, expresó su desconcierto, ya que afirmó no tener conflictos con terceros ni antecedentes de amenazas previas.

Estaba en Trujillo cuando sucedió el ataque y recién (ayer en la mañana) acabo de llegar a Lima; sin embargo, me encuentro sorprendido con lo que ha pasado porque no tengo problemas con nadie, me dedico a trabajar y no molesto a nadie. Además, mi local está clausurado y no he estado trabajando allí. Es más, ya no voy a trabajar en esa discoteca, no la pienso abrir más”, declaró a Trome.

Toño Centella admite temor y refuerza su seguridad personal

Pese al impacto emocional, el cantante indicó que mantiene su agenda artística activa en distintas regiones del país. No obstante, reconoció que la situación lo obliga a actuar con mayor cautela en su vida diaria.

“Estoy trabajando en provincias y viajando por todo el Perú, así que estoy tranquilo. Sin embargo, me da miedo salir a la calle, pero tengo que seguir trabajando”, señaló Toño Centella.

Centella también reveló que no recibió mensajes extorsivos ni exigencias económicas, aunque decidió no permanecer en su vivienda habitual por prevención. Afirmó que el clima de inseguridad lo llevó a priorizar su integridad.

“No. Ni me piden cupos ni me han enviado mensajes ni nada, pero por medidas de seguridad estoy viviendo en otro sitio que no es mi casa. Existe mucha maldad”, expresó.

