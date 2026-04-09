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Nuevo temblor se sintió en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Cañete, según IGP

El sismo de hoy registró a 28 kilómetros al sur oeste de Cañete y se produjo a una profundidad de 51 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP)

Epicentro del temblor en Chilca, Cañete
Epicentro del temblor en Chilca, Cañete | La República

Un nuevo sismo de magnitud 3,5 se registró a las 21.28 horas a 22 kilómetros al suroeste de Chilca, Cañete, en Lima. El temblor de este 9 de abril tuvo una profundidad de 51 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Reporte de sismo en Lima por IGP

Reporte de sismo en Lima por IGP

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este viernes 9 de abril se localizó a 22 kilómetros al suroeste de Chilca, Cañete en el departamento de Lima.

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¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

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