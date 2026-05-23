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Novak Djokovic e Ignacio Buse protagonizan emotivo momento tras título del peruano: "Machu Picchu te espera, amigo"

El legendario tenista serbio, actual número 4 del mundo, no fue ajeno a la consagración del peruano en el ATP 500 de Hamburgo y se animó a felicitarlo.

Ignacio Buse y Novak Djokovic fueron captados entrenando juntos en marzo. Foto: composición LR/AFP/Bitpanda Hamburg Open
Ignacio Buse y Novak Djokovic fueron captados entrenando juntos en marzo. Foto: composición LR/AFP/Bitpanda Hamburg Open
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El triunfo del peruano Ignacio Buse en el ATP 500 de Hamburgo no solo fue celebrado en nuestro territorio. En medio de los festejos, muchos aficionados se vieron sorprendidos con las palabras que expresó el serbio Novak Djokovic, considerado uno de los mejores tenistas de la historia.

‘Nole’, quien cuenta con 24 títulos de Grand Slam en su carrera, utilizó sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras al deportista incaico.

PUEDES VER: Ignacio Buse ganó millonario premio tras campeonar el ATP 500 de Hamburgo y lograr histórico ranking

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Mensajes en Djokovic y Buse en redes sociales. Foto: capturas de Instagram

Mensajes en Djokovic y Buse en redes sociales. Foto: capturas de Instagram

El intercambio de mensajes entre Djokovic y Buse

“¡Enhorabuena, Ignacio! El primero de muchos”, escribió el exnúmero 1 del mundo en una historia de Instagram.

La respuesta de Ignacio Buse no demoró mucho y sorprendió al realizarle una invitación al experimentado tenista de 39 años. “Machu Picchu te espera, amigo”, contestó ‘Nacho’.

La buena relación entre Novak Djokovic y el peruano se hizo notar hace algunos meses, cuando ambos deportistas fueron captados entrenando juntos en las instalaciones del Indian Wells Masters.

El emotivo mensaje de Ignacio Buse a los hinchas peruanos

Luego de vencer 2-1 al estadounidense Tommy Paul, la primera raqueta nacional se mostró muy emocionado con el apoyo que recibió por parte de sus compatriotas.

“A toda la gente de Perú, veo muchas banderas, muchas camisetas blanquirrojas, me emociona mucho. Cómo extraño Perú, quiero estar en Perú ya. Esto sigue, que el sueño continúe y arriba Perú siempre. ¡Viva Perú!”, expresó durante la premiación.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 16 del Torneo Apertura

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Ignacio Buse en Roland Garros

Ignacio Buse no tendrá tiempo para descansar, pues este lunes 25 de mayo afrontará la primera ronda del Roland Garros. El rival del tenista de 22 años será el ruso Andrey Rublev, actual número 13 del ranking ATP.

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