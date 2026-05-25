¿Sospechas que te están cobrando de más por una vivienda? Indecopi investiga presuntas comisiones fijas en el mercado inmobiliario
La investigación se centra en comunicaciones que promovían cobros fijos del 5% por honorarios de intermediación inmobiliaria, afectando la competencia.
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La Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú (CAIP) y su presidenta, tras detectar presuntos indicios de recomendaciones para fijar comisiones mínimas en la venta y alquiler de inmuebles. La investigación se desarrolla luego de que la entidad identificara comunicaciones y publicaciones dirigidas a sus asociados del gremio entre 2019 y febrero de 2026.
Según la información difundida por Indecopi, la presunta práctica habría consistido en promover porcentajes o montos fijos para el cobro de honorarios por intermediación inmobiliaria. Indecopi sostiene que este tipo de acciones podría afectar la libre competencia en el mercado y limitar la posibilidad de que consumidores encuentren mejores tarifas al contratar servicios inmobiliarios.