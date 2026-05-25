¿Sospechas que te están cobrando de más por una vivienda? Indecopi investiga presuntas comisiones fijas en el mercado inmobiliario

Indecopi inicia procedimiento sancionador contra el CAIP por presuntas fijaciones de comisiones mínimas en venta y alquiler de inmuebles. | Foto: Andina

Indecopi inicia procedimiento sancionador contra el CAIP por presuntas fijaciones de comisiones mínimas en venta y alquiler de inmuebles. | Foto: Andina

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La Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú (CAIP) y su presidenta, tras detectar presuntos indicios de recomendaciones para fijar comisiones mínimas en la venta y alquiler de inmuebles. La investigación se desarrolla luego de que la entidad identificara comunicaciones y publicaciones dirigidas a sus asociados del gremio entre 2019 y febrero de 2026.

Según la información difundida por Indecopi, la presunta práctica habría consistido en promover porcentajes o montos fijos para el cobro de honorarios por intermediación inmobiliaria. Indecopi sostiene que este tipo de acciones podría afectar la libre competencia en el mercado y limitar la posibilidad de que consumidores encuentren mejores tarifas al contratar servicios inmobiliarios.