HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,8 remeció el Callao durante el Viernes Santo, según IGP

El sismo de hoy se registró a 4 kilómetros al norte del Callao y se produjo a una profundidad de 70 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo sentido en Lima de magnitud 3,4
Sismo sentido en Lima de magnitud 3,4 | Foto: Composición LR

Un sismo de magnitud 3,8 se registró a las 15:01 horas a 4 kilómetros al norte del Callao. El temblor de hoy, 3 de abril, tuvo una profundidad de 70 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Sismo Callao

Sismo Callao

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este viernes 3 de abril se localizó a 4 kilómetros al norte del Callao, en la provincia del mismo nombre.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Temblor en San Martín: fuerte sismo de magnitud 5,9 remeció Picota, según IGP

Temblor en San Martín: fuerte sismo de magnitud 5,9 remeció Picota, según IGP

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,1 se sintió en Huacho esta mañana, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,1 se sintió en Huacho esta mañana, según IGP

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,0 se sintió en Huacho hoy, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,0 se sintió en Huacho hoy, según IGP

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció Canta según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció Canta según IGP

LEER MÁS
Trabajador de la ONPE falleció súbitamente mientras realizaba jornada de capacitación en Moquegua

Trabajador de la ONPE falleció súbitamente mientras realizaba jornada de capacitación en Moquegua

LEER MÁS
Investigan extraña muerte de una pareja extranjera en Barranco

Investigan extraña muerte de una pareja extranjera en Barranco

LEER MÁS
Ica: imagen de Jesús se quiebra durante procesión por Domingo de Resurrección en la Plaza de Armas

Ica: imagen de Jesús se quiebra durante procesión por Domingo de Resurrección en la Plaza de Armas

LEER MÁS
Delincuentes vacían licorería y roban S/250,000 en mercadería en Cercado de Lima: ahora extorsionan al dueño para devolverle camión hurtado

Delincuentes vacían licorería y roban S/250,000 en mercadería en Cercado de Lima: ahora extorsionan al dueño para devolverle camión hurtado

LEER MÁS
Los megaproyectos ferroviarios que se construirán en Perú: conoce las obras que se impulsarán con una inversión de más 10.000 millones de dólares

Los megaproyectos ferroviarios que se construirán en Perú: conoce las obras que se impulsarán con una inversión de más 10.000 millones de dólares

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡A juntar agua! Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 06 y 07 de abril, según Sedapal: conoce las zonas afectadas

Semana Santa: más de 140.000 vehículos regresan a Lima tras feriado y registran tráfico en Puente Atocongo

Municipalidad de Lima lanza becas educativas 2026: así puedes postular para obtener financiamiento parcial o integral

Sociedad

¡A juntar agua! Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 06 y 07 de abril, según Sedapal: conoce las zonas afectadas

Semana Santa: más de 140.000 vehículos regresan a Lima tras feriado y registran tráfico en Puente Atocongo

Municipalidad de Lima lanza becas educativas 2026: así puedes postular para obtener financiamiento parcial o integral

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: Senado estaría conformado por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular y JPP

Jorge Nieto: “En campaña uno tiene que medir a quién golpea y a quién no”

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025