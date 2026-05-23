Universitario vs Deportes Tolima: fecha, hora y canal del partido por la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026
Peruanos y colombianos se enfrentarán en un partidazo en el Estadio Monumental. Ambos equipos se juegan la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
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Universitario afrontará su sexto duelo por la fase de grupos de Copa Libertadores 2026. El conjunto crema recibirá a Deportes Tolima el martes 26 de mayo, desde las 7.30 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el Estadio Monumental.
El equipo dirigido por Héctor Cúper buscará una victoria que lo clasifique a los octavos de final del torneo. En la jornada pasada, Universitario igualó sin goles ante Nacional en Uruguay. Actualmente, el cuadro estudiantil marcha tercero con cinco puntos. En cuanto a Deportes Tolima, está en la segunda posición con siete unidades. La 'U' está obligada a ganar para asegurar su pase a la siguiente ronda.
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¿A qué hora juega Universitario vs Deportes Tolima?
Este encuentro iniciará a las 7.30 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes ha preparado una lista con los horarios en otros países.
- Costa Rica, México: 6.30 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (miércoles 27/05)
¿En qué canal ver Universitario vs Deportes Tolima?
Puedes seguir este duelo por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por la sexta jornada de la fase de grupos.
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Pronósticos para el Universitario vs Deportes Tolima
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario sobre Deportes Tolima.
- Betsson: gana Universitario (1,88), empate (3,25), gana Tolima (4,25)
- Betano: gana Universitario (1,91), empate (3,30), gana Tolima (4,50)
- Bet365: gana Universitario (1,90), empate (3,25), gana Tolima (4,33)
- 1XBet: gana Universitario (1,91), empate (3,33), gana Tolima (4,58)
- Coolbet: gana Universitario (1,95), empate (3,25), gana Tolima (4,30)
- Doradobet: gana Universitario (1,90), empate (3,33), gana Tolima (4,50).