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Suboficial PNP muere al caer de quinto piso en comisaría de Cusco tras incidente en discoteca

El agente, que se encontraba fuera de servicio, había sido trasladado junto a otro policía y dos civiles tras una presunta riña y habría intentado huir de la dependencia policial.

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú falleció tras caer del quinto piso de la comisaría de Cusco. La víctima, identificada como Jaersinho Chirinos, tenía 26 años.
Un suboficial de la Policía Nacional del Perú falleció tras caer del quinto piso de la comisaría de Cusco. La víctima, identificada como Jaersinho Chirinos, tenía 26 años. | composición LR

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú perdió la vida la madrugada de este miércoles 8 de abril tras caer desde el quinto piso del interior de la comisaría de Cusco. El hecho fue confirmado por el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, quien precisó que el agente fue auxiliado de inmediato, pero falleció en el hospital Antonio Lorena.

La víctima fue identificada como el suboficial de segunda Jaersinho Chirinos Bustamante, de aproximadamente 26 años, quien laboraba en el área de inteligencia. Según la autoridad policial, el agente no se encontraba en servicio al momento de los hechos, ya que había culminado su turno a la medianoche.

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Incidente en discoteca

De acuerdo con las primeras indagaciones, el suboficial había acudido junto a otro efectivo a la discoteca Ginza, ubicada en la calle San Andrés, en el centro de Cusco, donde se encontraba con dos mujeres. En ese lugar se habría producido una riña, presuntamente con las civiles, lo que motivó que el propio policía solicitara apoyo a la comisaría.

Tras la intervención, ambos agentes y las dos mujeres fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias correspondientes. Mientras se elaboraban las actas, el suboficial subió al quinto piso del edificio con la aparente intención de pasar a un inmueble contiguo.

Sin embargo, en el intento habría resbalado, cayendo primero hacia un techo y luego al patio interior de la comisaría, lo que le ocasionó graves lesiones. El general Velásquez descartó que se trate de un suicidio y señaló que se presume que el agente intentó evadir una posible responsabilidad disciplinaria.

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Continúan las indagaciones

Asimismo, se informó que las dos mujeres que participaron en el incidente abandonaron la comisaría en medio de la confusión y actualmente están en proceso de identificación.

En tanto, el otro suboficial involucrado permanece en calidad de testigo, mientras se recaban imágenes de videovigilancia y se desarrollan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

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