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Acribillan a policía de la unidad especializada de élite del Escuadrón Verde a cuadras de su casa en el Callao

Velázquez Ypanaqué, suspendido desde fines de 2025 por una investigación administrativa, estaba de civil al momento del ataque.

Las cámaras de seguridad captaron al principal sospechoso merodeando por la escena del crimen.
Las cámaras de seguridad captaron al principal sospechoso merodeando por la escena del crimen. | Composición LR | Depincri del Callao

Ángelo Jonatan Velázquez Ypanaqué, suboficial de tercera, fue asesinado de cuatro balazos cerca de su casa, ubicada en la calle Miguel Grau, en la urbanización Las Fresas, en la Provincia Constitucional del Callao. De acuerdo con la información policial, la víctima era miembro de la unidad especializada de élite del Escuadrón Verde y fue interceptada por un sujeto desconocido cuando salió de su vivienda.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron los instantes previos al hecho, donde el efectivo recibió cuatro impactos directos que le provocaron la muerte de forma inmediata en plena vía pública. Los vecinos del área aseguraron que el implicado estaba encapuchado y vestido de negro; asimismo, estuvo merodeando el sector antes de que se cometiera el crimen.

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Suboficial asesinado había sido suspendido

Velázquez Ypanaqué se encontraba suspendido de sus funciones desde fines del 2025, pues se encontraba bajo un proceso de investigación administrativa. Debido a esta situación, el efectivo no estaba en sus funciones habituales en el Escuadrón Verde, ya que se encontraba de civil al momento del atentado.

Según refirieron los familiares, la víctima recibió una llamada telefónica antes de ser atacada. Por ello, él se dirigió hacia la calle Miguel Grau, a tan solo cuatro cuadras de su residencia. Tras cometerse el asesinato, agentes de la comisaría de Juan Ingunza se trasladaron hasta el punto del crimen para iniciar las diligencias de ley correspondientes.

Las imágenes del sospechoso ya están en poder de las unidades especializadas para el análisis detallado de sus movimientos. Los detalles de la investigación que enfrentaba la víctima se encuentran bajo reserva.

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